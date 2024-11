Neues Fachbuch über „Klinische Hypnose“ erschienen

Das Buch richtet sich an Fachleute aus dem therapeutischen Bereich und an all jene, die mehr über die kraftvolle Wirkung der Hypnosetherapie erfahren möchten.

ZURICH, SWITZERLAND, November 18, 2024 / EINPresswire.com / -- „Klinische Hypnotherapie – Entwicklungen, Methoden und Anwendungen“, so heißt das neue Fachbuch aus dem renommierten Kohlhammer Verlag, das am 29. September 2024 erschienen ist. Mit diesem Buch tauchen die Leserinnen und Leser ein in die faszinierende Welt der klinischen Hypnosetherapie und entdecken, wie moderne Ansätze die therapeutische Praxis revolutionieren!Das Buch richtet sich an Fachleute aus dem therapeutischen Bereich und an all jene, die mehr über die kraftvolle Wirkung der Hypnosetherapie erfahren möchten.Es beleuchtet die neuesten Entwicklungen und Methoden der Hypnosetherapie, um Therapeuten und Interessierte mit den aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischen Anwendungen vertraut zu machen. Mit einem Vorwort von Dr. Fredric Mau bietet das Buch eine spannende Weiterführung der Konzepte und Techniken der Pioniere der Hypnosetherapie wie Dave Elman, Gerald F. Kein und Milton H. Erickson.„Dieses Buch wirft einen frischen Blick auf die innovativen Ansätze der neuen Generation von Hypnosetherapeuten, die sich den veränderten gesellschaftlichen Herausforderungen, neuen Krankheitsbildern und modernen neuropsychologischen Erklärungsmodellen widmen“, schreibt Hansruedi Wipf, Präsident von OMNI Hypnosis International und Co-Autor dieses umfassenden Werks.Hansruedi Wipf ist bereits Bestsellerautor von vier Büchern rund um das Thema der Hypnose, Selbsthypnose sowie Hypnose für Kinder und Jugendliche.Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der praxisnahen Vorstellung der wichtigsten Anwendungsfelder, darunter die Behandlung von Schmerzstörungen, die Raucherentwöhnung sowie moderne Behandlungsformen, wie das prozessorientierte Therapieren.In diesem Zusammenhang bietet der Autor Hansruedi Wipf einen wertvollen Beitrag zum Thema "Prozessorientiertes Therapieren nach der OMNI-Regressionshypnose". Diese Methode steht für eine effektive, tiefgreifende Hypnoseanwendung, die die Ursachen von Problemen gezielt aufarbeitet und nachhaltige Veränderungen in kürzester Zeit ermöglicht.Mit weiteren Beiträgen renommierter Experten wie Christoph Sollmann (Hrsg.), José Cava Roda, Tooke Lardenoy-Kleindop, George Fredric Mau, Patrick McCarthy, Ina Oostrom, Norbert Preetz, Robert Staffin, Wendy Willberg-Lemke und Hansruedi Wipf bietet dieses neue Buch umfassende Einblicke in die Welt der klinischen Hypnose und ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.Details zum Buch:Titel: Klinische Hypnosetherapie – Entwicklungen, Methoden und AnwendungenHerausgeber: Christoph SollmannSeiten: 228ISBN: 978-3-17-043970-2

