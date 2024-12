XUND und OMNI Hypnosis International: Wegweisende Kooperation für Hypnoseausbildung in der Pflege

Einblick in die HypnoNurse® Ausbildung

Das Bildungszentrum XUND und OMNI Hypnosis International gehen ein starkes Bündnis für die Zukunft ein.

ZüRICH, SWITZERLAND, December 18, 2024 / EINPresswire.com / -- Das Bildungszentrum XUND und OMNI Hypnosis International gehen ein starkes Bündnis für die Zukunft ein. Gemeinsam definieren sie die Standards in der Hypnoseausbildung für medizinisches Fachpersonal und Pflegekräfte neu, indem sie innovative Methoden mit praxisorientierter Expertise verbinden. XUND erweitert sein Angebot um die fundierte HypnoNurse-Ausbildung, die Pflegefachkräften neue Perspektiven und Werkzeuge für den Berufsalltag bietet.Pflegebildung mit Tradition und ZukunftAls führendes Bildungszentrum der Zentralschweiz steht XUND für praxisorientierte Aus- und Weiterbildungen in Pflege, Biomedizinischer Analytik sowie Anästhesie-, Intensiv- und Notfallpflege. Mit über 2600 Lernenden und einem Netzwerk aus 114 Mitarbeitenden und 468 externen Dozierenden sichert XUND seit Jahrzehnten höchste Bildungsstandards und qualifiziertes Fachpersonal.Hypnose als Gamechanger im PflegealltagDie von OMNI Hypnosis International entwickelte HypnoNurse-Ausbildung richtet sich speziell an medizinisches Fachpersonal. Sie vermittelt praxisnahe Techniken, die Pflegekräfte in folgenden Bereichen unterstützen:• Angstbewältigung• Schmerzmanagement• stressfreie KommunikationEin besonderer Schwerpunkt liegt auf Selbsthypnosen und Stressmanagement, was es Pflegekräften ermöglicht, berufliche Herausforderungen besser zu meistern und ihr eigenes Wohlbefinden zu fördern. Durch die Integration dieser Fähigkeiten in den Pflegealltag wird nicht nur die Betreuung von Patienten optimiert, sondern auch die Resilienz des Pflegepersonals gestärkt.Gemeinsam für innovative PflegeDie Kooperation zwischen XUND und OMNI Hypnosis International schafft einen neuen Bildungsstandard, der Pflegefachkräften zusätzliche Kompetenzen für den Alltag bietet. Mit dieser Partnerschaft setzen beide Institutionen ein Zeichen für die Zukunft der Pflege – innovativ, ganzheitlich und praxisnah.„Mit der HypnoNurse-Ausbildung möchten wir Pflegekräfte stärken, damit sie sich selbst und ihre Patienten auf eine neue Weise unterstützen können,“ sagt Adrian Brüngger, CEO von OMNI Hypnosis International. „Die Zusammenarbeit mit XUND ist ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg.“Weiterführende Informationen:Mit der Zusammenarbeit setzen XUND und OMNI neue Maßstäbe für die Pflegebildung und schaffen Lösungen, die Pflegekräfte und Patienten gleichermaßen stärken.

