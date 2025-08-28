Le Dictionnaire Idéal s’impose comme la nouvelle référence éducative : déjà adopté dans 40 pays depuis son lancement

Le Dictionnaire Idéal, conçu pour vous.

Un dictionnaire conçu pour les besoins concrets des élèves, mais aussi des adultes d’aujourd’hui, à la portée internationale avec 20 langues disponibles.

Le monde a changé, il était temps que les dictionnaires s’adaptent. On a créé un nouveau genre de dictionnaire, conçu pour être au service des jeunes et des moins jeunes d’aujourd’hui.” — Tony Loeb, co-créateur du Dictionnaire Idéal

PARIS, FRANCE, August 28, 2025 / EINPresswire.com / -- Lancé il y a à peine deux mois, et disponible en 20 langues, le Dictionnaire Idéal connaît déjà un succès international en étant utilisé dans 40 pays. Pensé pour répondre à l’appauvrissement du vocabulaire chez les jeunes, ce nouvel outil pédagogique offre des définitions claires, un niveau de lecture qui s’adapte à l’utilisateur, et des exemples concrets du quotidien. C’est une évolution majeure face aux limites des dictionnaires classiques souvent jugés trop conventionnels ou inadaptés.Des linguistes, à l’instar d’Alain Bentolila, alertent sur la réduction drastique du vocabulaire actif chez les jeunes, tombant parfois en dessous des 1000 mots, soit jusqu’à trois fois moins que la moyenne adulte. Cette évolution représenterait une perte de 30 à 40 % du vocabulaire actif en un peu plus d’une génération. Les dictionnaires traditionnels, avec leurs définitions parfois complexes ou obsolètes, ne répondent plus aux besoins des élèves : 64 % des utilisateurs déclarent ne plus comprendre les définitions proposées.« Mes élèves comprennent enfin ce qu’ils lisent », témoigne un enseignant. « Pour la première fois, ils s’approprient vraiment le sens des mots et prennent confiance dans leur apprentissage. »Le Dictionnaire Idéal se distingue par une approche pédagogique innovante, avec : des définitions claires et accessibles, un niveau de lecture adapté à l’âge, des exemples concrets du quotidien, une étymologie expliquée simplement et une image pour chaque nom commun. Plébiscité par ses utilisateurs, il est déjà considéré comme « indispensable » par de nombreux enseignants.« Le monde a changé, il était temps que les dictionnaires s’adaptent », déclare Tony Loeb, co-créateur du Dictionnaire Idéal. « On ne s’est pas contenté de retravailler un dictionnaire existant, on en a créé un de toute pièce. Un nouveau genre de dictionnaire conçu pour être au service des jeunes et des moins jeunes d’aujourd’hui. »Grâce à une adoption rapide dans 40 pays et des retours très positifs de la part des enseignants et des élèves, le Dictionnaire Idéal s’impose comme un allié incontournable pour les établissements scolaires souhaitant offrir une réponse concrète à la fracture du langage, ainsi que pour tout un chacun au quotidien.À propos de PragmatikLe Dictionnaire Idéal est un projet initié et organisé par la société Pragmatik. Il est né d’un constat personnel et professionnel que les dictionnaires classiques répondent difficilement aux besoins d’apprentissage d’aujourd’hui, pour les élèves, bien sûr, mais également pour les adultes qui continuent de se former sur de nouveaux sujets tout au long de leur parcours professionnel. Touchés directement par cette situation, les fondateurs de Pragmatik ont décidé d’y faire quelque chose en lançant le projet d’un nouveau genre de dictionnaire. Ce projet a réuni linguistes, enseignants et développeurs autour d’une même mission : donner à chacun les moyens de comprendre, d’apprendre et de s’exprimer en toute confiance. Pour plus d’informations, visitez https://www.smartdictionary.app/

