بفضل زيادة بنسبة 470% في عدد زوار المملكة العربية السعودية، انضمت موسكو إلى مؤتمر KBLT كشريك للوجهة
RIYADH, SAUDI ARABIA, August 27, 2025 /EINPresswire.com/ -- QnA International بفخر عن انضمام لجنة السياحة في مدينة موسكو كشريك وجهة في النسخة الرابعة من مؤتمر المملكة للأعمال والسفر الفاخر (KBLT)، والمقرر انعقاده في الرياض يومي 15 و16 سبتمبر 2025.
يُعد مؤتمر KBLT المنصة الأبرز في المملكة، والذي يقتصر حضوره على الدعوات فقط، حيث يجمع بين أهم المشترين السعوديين المؤثرين وبين أبرز الوجهات العالمية والفنادق الفاخرة وشركات إدارة الوجهات وشركاء السفر. وعلى مدار يومين من الاجتماعات التجارية المركّزة، والنقاشات الملهمة، وفرص التواصل، يشكّل المؤتمر منصة قوية لانطلاق شراكات جديدة في قطاع السفر الخارجي السعودي سريع النمو.
هذا العام، تتصدر موسكو المشهد كوجهة متنامية الأهمية للمسافرين السعوديين. ففي عام 2024، استقبلت العاصمة الروسية أكثر من 52,000 زائر من المملكة، بزيادة بلغت 5.7 أضعاف مقارنة بعام 2023، فيما أصبح السعوديون ثاني أكبر المستفيدين من نظام التأشيرة الإلكترونية الروسية منذ إطلاقه في أغسطس 2023. وتؤكد هذه الأرقام تنامي إقبال السعوديين على السفر الدولي، وتُثبت مكانة موسكو كسوق استراتيجي أولوي.
تُوائِم موسكو تطويرها السياحي بما يتماشى تمامًا مع تطلعات المسافرين السعوديين، بدءاً من أجندة ثقافية غنية بالفعاليات مثل “صيف في موسكو” و“شتاء في موسكو”، مروراً بتوسع الفنادق والمطاعم ومرافق الصلاة المُلائمة للمسلمين، وصولاً إلى تعزيز سهولة الوصول والتوافق الثقافي. إلى جانب عروض الترفيه والرفاهية، تستعد موسكو أيضاً لتوسيع دورها في سياحة الأعمال العالمية من خلال مشاريع رائدة مثل مجمع VDNH Expo المرتقب، والذي من المقرر أن يصبح أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى في روسيا.
وأضافت مايا أنوروفا، رئيسة قسم تطوير سياحة الأعمال في لجنة السياحة بمدينة موسكو: "موسكو مستعدة لاستقبال أعداد أكبر من الزوار السعوديين أكثر من أي وقت مضى. نحن نقدم وجهة تجمع بين التراث الغني والراحة العصرية، حيث تتعايش الفخامة والأصالة، ويجد فيها كل مسافر - سواءً للعمل أو الترفيه - تجربة مصممة خصيصاً له. ويثبت النمو الملحوظ في أعداد الوافدين السعوديين في عام ٢٠٢٤ أن جهودنا تؤتي ثمارها، ونحن ملتزمون بتعزيز هذه العلاقات بشكل أكبر."
وبصفتها شريك وجهة، ستستغل موسكو مشاركتها في مؤتمر KBLT 2025 لتسليط الضوء على عروضها الفريدة أمام صنّاع القرار في قطاع السفر الخارجي السعودي، وتعزيز دورها كمركز ترفيهي وتجاري لسوق السفر الفاخر سريع النمو في المملكة.
"يسرنا الترحيب بموسكو كشريك وجهة في معرض KBLT 2025. يعكس النمو الملحوظ للمدينة في جذب المسافرين السعوديين الفرص الواعدة المتاحة في هذا السوق. ومع استمرار نمو قطاع السفر الخارجي في المملكة، يُمثل معرض KBLT حلقة وصل أساسية بين المشترين السعوديين والوجهات العالمية الرائدة، وتُضيف مشاركة موسكو قيمةً هائلةً لهذا الحوار"، كما صرّح Sidh N.C، مدير شركة QnA International.
عن شركة QnA International:
تُعتبر شركة QnA International LLC من أبرز منظمي الفعاليات العالمية بين الشركات (B2B)، وهي تواصل الابتكار في مجال المعرفة وتنظيم الفعاليات لأكثر من عقد. تمتلك الشركة مجموعة واسعة من المؤتمرات، القمم، وبرامج التدريب في مجالات متعددة تشمل التمويل التجاري، السفر والسياحة، التكنولوجيا، تمويل سلسلة التوريد، حفلات الزفاف في الوجهات السياحية، والموارد البشرية.
تخدم QnA International قطاعات صناعية متنوعة تتوافق مع متطلبات الاقتصاد العالمي الحالية والمستقبلية.
يقع مقر الشركة الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتُنظّم فعاليات B2B حول العالم، مع خبرة راسخة في تقديم فعاليات عالمية المستوى في وجهات مثل الإمارات، السعودية، قطر، المكسيك، الهند، اليونان، تايلاند، جورجيا، وإندونيسيا.
