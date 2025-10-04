الأردن جاهز لاستقبال عالم حفلات الزفاف في العقبة مع نخبة خبراء القطاع في مؤتمر DWP 2025
برعاية معالي الدكتور عماد نعيم حجازين، وزير السياحة والآثار، تستعد أكبر منصة B2B عالمية لوجهات حفلات الزفاف لإطلاق نسختها الحادية عشرة في العقبة، بمشاركة نخبة من خبراء صناعة الزفاف الأردنية. وأكد سيده إن. سي.، مدير QnA International، أن: "مؤتمر DWP هو المكان الذي تلتقي فيه الرؤية بالفرص؛ فهو يجمع أبرز خبراء حفلات الزفاف حول العالم لاستكشاف الابتكار وتبادل الخبرات واكتشاف وجهات جديدة تحدد معايير الرفاهية والاحتفال. هذا العام، تقدم العقبة ليس فقط مناظر خلابة، بل لوحة ثقافية ورفاهية تجسد جوهر الأردن نفسه. برؤية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية، تستعد المدينة لعرض كامل إمكاناتها كوجهة للاحتفالات التي لا تُنسى."
وبصفتها شريك مكان الاستضافة، أكدت أيلة أويسيس على دور العقبة كمنصة طبيعية لاحتفالات الزفاف العالمية، مشيرة إلى أن: "الأردن لديه قصة فريدة يرويها في عالم حفلات الزفاف، وأيلة هي المسرح الطبيعي لهذه القصة. من خلال مشاركتنا في مؤتمر DWP، أردنا تسليط الضوء على أيلة كجوهرة الأردن الساحلية، حيث يمكن للأزواج الاستمتاع بالبحر الأحمر والبتراء ووادي رم، مع الاحتفال في أجواء راقية."
وأضاف وسام حُدُرج من فندق حياة ريجنسي العقبة أيلة ريزورت: "جمال الأردن وكرم ضيافته المشهور يجب أن يُعرضا لأبرز خبراء حفلات الزفاف حول العالم، ونحن متحمسون لتقديم الأردن كوجهة رائدة لحفلات الزفاف الفاخرة التي تبقى في الذاكرة."
كما عبرت ماجدة قسيس-بيشارات وسوار بيشارات، مؤسستا MY Event Design، عن مشاعرهما تجاه عودة المؤتمر إلى وطنهما، قائلتين: "بدأت رحلتنا مع مؤتمر DWP عام 2016 في فلورنسا، ومنذ ذلك الوقت أصبح بالنسبة لنا عائلة. الشراكة مع المؤتمر الآن وهو في الأردن تحمل طابعاً شخصياً وخاصاً. نحن فخورون بدعم فعالية تحتفي بالتميز العالمي وتسلط الضوء على جمال بلدنا."
أما روبيرتا فينتورا، مؤسسة SEP Jordan، فقد وصفت العقبة بأنها أكثر من مجرد مكان، مشيرة إلى أنها: "حيث يلتقي التراث بالحداثة… أكثر من وجهة؛ إنها تجربة منسوجة بالمعنى والجمال والإرث."
وعبرت شركة أمين قعوار وأولاده – السفر والسياحة عن تميز العقبة بقولها: "على عكس المدن الكبرى، هنا يبقى الضيوف على تواصل دائم. من الاسترخاء على الشاطئ إلى المغامرات في البتراء ووادي رم، تقدم العقبة رحلة لا تُنسى."
أما سيف غصوص من مجموعة روميرو فقال إن: "فلسفتنا تقوم على الأصالة والأناقة الخالدة، وتجد في العقبة مسرحها المثالي."
ولتكمل التجربة، تنضم شركة Show De Vida، إحدى أبرز شركات الترفيه من شمال أوروبا، لتقديم عروض عالمية المستوى بالتعاون مع الشركاء المحليين، حيث تقول ساندرا بريكّي أوغليستاد: "الأداء وسط الطبيعة البكر يخلق شيئاً نادراً ولا يُنسى."
ويضيف بروَيز توفيق، مؤسس P.Taufiq Photography: "العقبة تحفة تنتظر من يلتقطها، بفضل أضوائها ومناظرها وملمسها الفريد."
وختاماً، تقول دينا عنبر من منتجع سينام ديزرت: "نتطلع إلى مشاركة سحر وادي رم حيث يلتقي التراث بالطبيعة والأناقة."
ويضم المؤتمر مجموعة متميزة من الشركاء المحليين والدوليين الذين يساهمون في نجاح الفعالية. فقد قدمت شركة إحياء التراث الأردني تجربة ترحيب مميزة، فيما أضافت مجموعة النهال للطباعة لمساتها الأنيقة على التفاصيل المطبوعة، وزينت شركة ديكوريشن ون المحدودة الحفل بهدايا راقية. ورفع بار شيفو من مستوى التجربة كشريك متخصص بالمشروبات، بينما صممت RNM Design Studio الدعوات الرقمية بأناقة، وأضافت La Marièe لمسات العرائس الفاخرة. وأبدع Andrei Visuals بتقديم لمسات بصرية ساحرة على العشاء الاحتفالي، في حين تألق فريق صالون فارس وحمزة في التجميل والمكياج. كما عززت The Staging Crew روعة الأمسية كشريك إنتاج حفل العشاء، وأضفت Les Bon Bons أجواءً عطرية فريدة كشريك العطور، وساهمت 969 Event Organiser بخبرتها كشريك المؤتمرات السمعي البصري، لتكتمل بذلك تجربة استثنائية من الفخامة والابتكار.
مع قيادة ASEZA وهيئة تنشيط السياحة الأردنية، تبرز العقبة اليوم كوجهة عالمية لحفلات الزفاف، حيث يروي كل تفصيل، من الحرفية التراثية إلى الفخامة الحديثة، قصة مميزة. هذا أكتوبر، تحت شمس الأردن وعلى أفق البحر الأحمر، ستستضيف العقبة مؤتمر DWP، داعية العالم لتجربة احتفالات يُعاد تعريفها بالرفاهية والثقافة والإبداع.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.dwpcongress.com
حول DWP:
احتفالًا بأكثر من عقد من التميز والشغف والوحدة، تطور مؤتمر DWP ليصبح أكبر منصة عالمية للتواصل بين الشركات (B2B) وأرقى تجمع لمنظمي حفلات الزفاف الفاخرة، ومصممي الفعاليات، وهيئات السياحة، وشركات إدارة الوجهات، ومنسقي الاحتفالات. بدافع من شغف مشترك بتحويل الأحلام إلى حقيقة، تجمع هذه التجربة المخصصة للمدعوين فقط نخبةً من أبرز خبراء حفلات الزفاف والاحتفالات الفاخرة، وأكثر من 500 خبير ومورد عالمي من أكثر من 70 دولة. يوفر المؤتمر منصة لا مثيل لها لتبادل الأفكار، وإلهام الابتكار، ورسم ملامح مستقبل حفلات الزفاف والاحتفالات الكبرى – كل ذلك في جو من التعاون والإبداع والنمو.
حول شركة QnA International:
هي شركة عالمية رائدة في تنظيم فعاليات الأعمال بين الشركات (B2B)، تُواصل ابتكار أعمال المعرفة والفعاليات لأكثر من عقد من الزمان. بفضل محفظة متنامية من المؤتمرات والقمم والتدريب، تتراوح من تمويل التجارة إلى السفر والسياحة، التكنولوجيا، تمويل سلسلة التوريد، حفلات الزفاف في وجهات عالمية، والموارد البشرية، تُلبي QnA International احتياجات مجموعة واسعة من القطاعات، بما يتماشى مع المتطلبات الحالية والمستقبلية للاقتصاد العالمي. يقع مقر الشركة الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتُنظم فعاليات الأعمال بين الشركات (B2B) حول العالم، وتتمتع بخبرة واسعة في تنظيم فعاليات عالمية المستوى في وجهات مثل الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، المكسيك، الهند، اليونان، تايلاند، جورجيا، وإندونيسيا.
