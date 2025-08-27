صندوق الأمان لمستقبل الأيتام يعلن عن 20 منحة دراسية مقدمة للشباب الأيتام من برنامج EDU-SYRIA المُمول من الاتحاد الأوروبي
وتتاح هذه المنح للشباب الأيتام الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (التوجيهي) بمعدل 70% فأعلى، شريطة حصولهم على علامة لا تقل عن 70% في مادتي الرياضيات والفيزياء، شروط أساسية للتقديم كما وتم نشر جميع الشروط على موقع إلكتروني مخصص للمنحة يمكن لجميع الطلاب الوصول إليه عبر الرابط : https://eligibilitytd.alamanfund.jo/usercp/auth
وفي هذا الإطار، أعربت السيدة نور الحمود، المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، عن تقديرها لهذه الشراكة قائلة:
"نفخر بتعاوننا مع برنامج التعليم السوري/الاردني، الذي يجمعنا بهدف واحد وهو إعطاء فرص للشباب الأيتام في الأردن. ونعمل معاً على توجيه شبابنا نحو التخصصات المطلوبة في سوق العمل وبشكل مباشر نحو التخصصات التقنية والمهنية، وتزويدهم بالمهارات العملية والتدريبية التي تفتح أمامهم آفاقاً واسعة للمستقبل. هذه المنح ليست مجرد فرصة تعليمية، بل هي استثمار حقيقي في طاقات الشباب الأيتام، ودعم لمسيرتهم ليكونوا جزءاً فاعلاً في تنمية المجتمع."
ويشجع صندوق الأمان الشباب الأيتام الشغوفين بمجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جميع محافظات المملكة بما يتناسب مع الشروط المُعلنة بالتقدم للاستفادة من هذه الفرصة المميزة والتي ستمكنهم من المنافسة في سوق العمل على نطاق واسع في المستقبل.
ومن جانبه أشار البروفيسور ضياء أبو طير، مدير برنامج التعليم السوري/الأردني " يسعدنا في برنامج التعليم السوري/الأردني، أن نتعاون مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام لإتاحة هذه الفرصة التعليمية النوعية. نحن نضع تمكين الشباب في صميم رسالتنا و نؤمن أن الاستثمار في تعليم الشباب الأيتام وتمكينهم في المجالات التقنية الحديثة يفتح أمامهم آفاقًا واسعة لمستقبل أفضل ويعزز دورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن إطلاق هذه المنح بالتعاون مع صندوق الأمان خطوة تعكس التزامنا المشترك بتوفير فرص تعليمية حقيقية للشباب الأيتام، ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل والمساهمة الفاعلة في بناء مجتمعهم".
نبذة عن برنامج التعليم السوري/الاردني (EDU-SYRIA) للمنح الدراسية:
هو مشروع إنساني ممول من الاتحاد الأوروبي لتحسين خيارات سبل العيش للاجئين السوريين والشباب الأردني المنتفع من أحد صناديق الدعم الخيرية في الأردن، من خلال الوصول إلى التعليم العالي والمهني وتحسين إمكانية توظيفهم. الجامعة الألمانية الأردنية هي الجهة الإدارية والتنظيمية للمشروع من خلال مجموعة من المنظمات الدولية والمحلية بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية العامة والخاصة.
برنامج التعليم السوري (EDU-SYRIA) جزء من مبادرة "لا لضياع جيل" ويهدف لتوفير فرص التعليم العالي والمهني للشباب المتضررين من الصراع السوري والأردنيين من منتفعي الصناديق الخيرية. بدأ عام 2015 بتمويل 4 مليون يورو و قدم 390 منحة، وتوسع عبر مشروع EDU-SYRIA II وII Additional ليصل إلى أكثر من 1200 منحة. في 2020 أُطلق EDU-SYRIA III بتمويل 15 مليون يورو لدعم 2245 طالبًا. وحاليًا يُنفَّذ مشروع EDU-SYRIA IV بتمويل 5 ملايين يورو، ليبلغ إجمالي التمويل حتى الآن 37.6 مليون يورو وإجمالي المنح المقدمة أكثر من 4000 منحة لغاية الآن.
نبذة عن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام:
تأسس صندوق الأمان لمستقبل الأيتام كمؤسسة غير ربحية عام 2006 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا لتمكين الشباب الأيتام من خريجي دور الرعاية بعد سن الـ18 من خلال تزويدهم بمنح التعليم والدعم المعيشي والتطوير الذاتي والصحة النفسية. كما تشمل برامجه أيضًا فئة الشباب الأيتام من مختلف أنحاء المملكة الذين يواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة تعيق استمرارهم في التعليم، حيث يتم تزويدهم بمنح تعليمية وفقًا لشروط ومعايير محددة، إلى جانب برامج التطوير الذاتي. منذ تأسيسه وحتى الآن دعم الصندوق نحو 4947 شابًا يتيمًا منهم 66% من الإناث، وتخرج 3628 شابًا وشابة، وحاليًا يدعم الصندوق 650 على مقاعد الدراسة.
للمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الموقع الالكتروني لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام alamanfund.jo
كما يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني لبرنامج التعليم السوري الأردني والإطلاع على المنح الأخرى التي يقدمها البرنامج https://edu-syria.eu/
