تطوير العقبة وصندوق الأمان يوقعان اتفاقية لدعم تدريب وتأهيل الشباب الأيتام في العقبة
تطوير العقبة وصندوق الأمان يوقعان اتفاقية لدعم تدريب وتأهيل الشباب الأيتام في العقبةAMMAN, AMMAN, JORDAN, October 14, 2025 /EINPresswire.com/ -- العقبة –وقّعت شركة تطوير العقبة و جمعية صندوق الأمان لمستقبل الأيتام اتفاقية دعم تهدف إلى دعم وتمكين الشباب الأيتام في محافظة العقبة من خلال برنامج "منح تدريب وتأهيل الشباب الأيتام" و الذي يسعى إلى توفير فرص تدريب مهني متخصصة تتواءم مع احتياجات سوق العمل المحلي وتُسهم في تعزيز فرص التشغيل والاعتماد على الذات لدى هذه الفئة.
وبموجب هذه الاتفاقية تقدّم شركة تطوير العقبة دعمًا ماليًا لتغطية 28 شاب وشابة من أبناء العقبة من فئة الأيتام، ويتم توجيهه لدعم البرامج التدريبية والتعليمية التي تنفذها الجمعية في العقبة ضمن رؤيتها في مجال المسؤولية المجتمعية الهادفة إلى تمكين فئات المجتمع وتعزيز التنمية البشرية المتكاملة. ولأول مرة من نوعه سيتم الإعلان عن هذه المنح المقدمة في مدينة العقبة ليتم التقديم عليها بطريقة تنافسية عادلة حيث سيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالمنح عن قريب.
وتمثل هذه الخطوة امتدادًا لجهود شركة تطوير العقبة في دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى بناء قدرات الشباب، وفتح آفاق جديدة أمام الأيتام الخريجين من دور الرعاية، بما ينسجم مع فلسفة التنمية المستدامة التي تنتهجها العقبة كمنطقة اقتصادية خاصة تجمع بين البعد الاقتصادي والاجتماعي في آن واحد.
و قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي أن تطوير العقبة تؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالمشاريع فقط، بل بقدرتنا على تمكين الإنسان وصناعة الفرص له حيث جاءت هذه الاتفاقية مع جمعية صندوق الأمان لمستقبل الأيتام لتترجم التزامنا العملي تجاه فئةٍ غالية من شباب الوطن، ممن يستحقون أن يجدوا في العقبة بيئة تحتضنهم وتمنحهم أدوات المستقبل.
و أكد الصفدي أن شركة تطوير العقبة ستواصل دعم البرامج التي تتيح للأيتام والشباب التدريب المهني والتعليم التطبيقي بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في القطاعات المهنية داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة.
بدورها أعربت مديرة جمعية صندوق الأمان لمستقبل الأيتام نور الحمود عن تقديرها لشركة تطوير العقبة على مبادرتها بدعم صندوق الأمان بالعقبة مؤكدة اعتزاز الصندوق بهذه الشراكة التي تمثل نموذجًا للتمكين لفئة الأيتام من خلال التعليم والتدريب المهني. مشيرة الى أن دعم شركة تطوير العقبة سيسهم في توسيع برامجه في الجنوب، وتحديدًا في العقبة، بما يتيح للشباب المستفيدين فرصًا حقيقية لاكتساب المهارات والانخراط في سوق العمل بجدارة وثقة.
وأكدت الحمود أن الصندوق يعمل منذ تأسيسه على بناء مستقبل آمن ومستدام للشباب الأيتام بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة، من خلال برامج متكاملة تشمل التعليم الجامعي والدبلوم والتدريب المهني والدعم المعيشي، مشيرة إلى أن التعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة مثل شركة تطوير العقبة يرسخ التكامل الوطني في دعم الفئات الأقل حظًا وتمكينها من العيش بكرامة واستقلالية.
