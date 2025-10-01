صندوق الأمان يختتم سلسلة تدريبات "رحلة الابتكار و التمكين الرقمي" للشباب الأيتام المدعومين من برومين الأردن
ويأتي هذا الحفل تتويجاً لثلاثة أسابيع من التدريبات المكثفة التي تلقاها الشباب في مجالات المهارات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، حيث شملت التدريبات أساسيات الذكاء الاصطناعي، واستخدام الأدوات الرقمية الحديثة، بالإضافة إلى جلسات تفاعلية وعصف ذهني ساعدت المشاركين على تطوير أفكار ومشاريع ريادية أولية.
على مدار عامين، قدّمت برومين الأردن دعماً استراتيجياً ضمن الفئة الماسية لمسيرة شباب الأمان الأيتام عبر المنح التعليمية والدعم المعيشي، حيث استفاد من هذا الدعم 45 شاباً وشابة، تخرّج منهم اثنان العام الماضي بفضل المنحة، فيما يستفيد حالياً 43 شاباً وشابة من تغطية دراستهم الجامعية والدبلوم والتدريب المهني. كما وتشمل المنحة تغطية تكلفة إيجار السكن لستة شباب والمصروف الشهري لتسعة آخرين بالإضافة الى برامج تمكين تشملهم جميعاً. ويعكس هذا الدعم التزام برومين بمسؤوليتها المجتمعية واستثمارها في تعليم وتمكين الشباب لمستقبل أكثر إشراقاً.
من جانبها، أكدت السيدة نور الحمود، المدير العام لصندوق الأمان، أن هذا التعاون مع برومين الأردن يمثل نموذجاً ملهماً للمسؤولية المجتمعية المستدامة، قائلة: "نفتخر بشراكتنا مع برومين الأردن الذين آمنوا برسالتنا، وبفضل دعمهم المتواصل استطعنا أن نوفر فرصاً جديدة أمام شبابنا، وأن نجهّزهم بالمهارات التي يحتاجونها ليكونوا أكثر قدرة على مواجهة التحديات، ليصبحوا قادة معتمدين على أنفسهم في المستقبل. إن برومين شريك مميز ويعتبر من كبار الداعمين للصندوق حيث يشمل دعمه عدداً كبيراً من شبابنا، ليترك أثراً مستداماً في حياتهم ويعزز مسيرتهم نحو مستقبل أفضل."
وفي كلمته الترحيبية خلال الحفل، أعرب السيد طارق الخرابشة، مدير البرامج في صندوق الأمان، عن فخره بإنجازات الشباب من سلسلة التدريبات المنعقدة ونتائج الشباب المشاركين فيه، مؤكداً حرص الصندوق على تطوير مهارات الشباب في مختلف المجالات، وخاصة المهارات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز جاهزيته للانخراط في سوق العمل.
وتخلل الحفل عرض فيديو يلخص تجربة "رحلة الابتكار و التمكين الرقمي" ويوثق أثر التدريب على المشاركين الـ 43 الذين استكملوا التدريبات وحققوا نتائج متميزة من حيث الاستفادة والرضا. واختتم الحفل بتكريم الشباب وتوزيع شهادات المشاركة، في أجواء من الفخر والامتنان على الأثر العميق لهذه الشراكة على مستقبل الشباب المستفيدين من الصندوق.
نبذة عن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام
تأسس صندوق الأمان لمستقبل الأيتام كمؤسسة غير ربحية عام 2006 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا لتمكين الشباب الأيتام من خريجي دور الرعاية بعد سن الـ18 من خلال تزويدهم بمنح التعليم والدعم المعيشي والتطوير الذاتي والصحة النفسية. كما تشمل برامجه أيضًا فئة الشباب الأيتام من مختلف أنحاء المملكة الذين يواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة تعيق استمرارهم في التعليم، حيث يتم تزويدهم بمنح تعليمية وفقًا لشروط ومعايير محددة، إلى جانب برامج التطوير الذاتي. منذ تأسيسه وحتى الآن دعم الصندوق نحو أكثر من 4950 شابًا يتيمًا منهم 66% من الإناث، وتخرج 3671 شابًا وشابة، وحاليًا يدعم الصندوق 604 شاباً على مقاعد الدراسة.
للمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الموقع الالكتروني alamanfund.jo
