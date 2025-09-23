صندوق الأمان يفتح باب التقديم للمنح الدراسية للشباب الأيتام من كافة محافظات المملكة
وتغطي المنح الدراسية مختلف التخصصات المعتمدة في الجامعات الأردنية الحكومية، بما ينسجم مع تطلعات الشباب واحتياجات سوق العمل. ويتكفل الصندوق بتغطية رسوم الساعات الدراسية ورسوم التسجيل ورسوم التخرج، على أن يكون المتقدم قد حصل على قبول في إحدى الجامعات الحكومية على نظام التنافس، وألا يتجاوز عمره 20 عاماً.
وانطلاقاً من حرص صندوق الأمان على منح فرص متكافئة للشباب الأيتام من مختلف محافظات المملكة، فقد فُتح باب التنافس لأي طالب ضمن الفئة العمرية 18-20، كما أُتيح التقديم للطلبة الأيتام على مقاعد الدراسة الجامعية حتى السنة الثانية، شريطة أن لا يقل معدلهم التراكمي عن تقدير (جيد) فأعلى.
ومن بين الشروط الاساسية للمنحة ان يكون المتقدم او المتقدمة من فئة الايتام وان لا يتجازو عمره 20 عام وان يكون حاصل على القبول على نظام التنافس وفي احدى الجامعات الحكومية ، ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة والشروط المعلنة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم: https://eligibility.alamanfund.jo/usercp/auth
ويُدعو الصندوق جميع الشباب والشابات الراغبين في الاستفادة من هذه المنحة إلى تعبئة الطلب إلكترونيًا عبر الرابط أعلاه ابتداءً من الأحد 22 أيلول وحتى مساء الخميس 2 تشرين الأول، مع إرفاق جميع الوثائق والإثباتات المطلوبة وفقًا للشروط، لضمان تقديم طلب كامل يُعرض على لجنة التقييم. ويؤكد الصندوق من خلال ذلك التزامه بأعلى معايير الشفافية والعدالة في تقييم الطلبات، بما يضمن حصول جميع الطلاب على فرص متكافئة لاستكمال تعليمهم ومنحهم الأدوات اللازمة للنجاح في حياتهم المستقبلية.
وأكدت السيدة نور الحمود، المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، أن الصندوق يسعى إلى توفير فرص تعليمية متكافئة لجميع الشباب الأيتام من مختلف محافظات المملكة، مشيرة إلى أن دعم الأفراد والشركات في المجتمع المحلي للصندوق، يشكل ركيزة أساسية لتمكيننا من تغطية جميع المتقدمين للمنح. وأضافت أن الاستثمار في تعليم هذه الفئة الأكثر حاجة هو استثمار في مستقبلهم، بما يهيئهم للوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات والاندماج الفاعل في المجتمع
نبذة عن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام
تأسس صندوق الأمان لمستقبل الأيتام كمؤسسة غير ربحية عام 2006 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا لتمكين الشباب الأيتام من خريجي دور الرعاية بعد سن الـ18 من خلال تزويدهم بمنح التعليم والدعم المعيشي والتطوير الذاتي والصحة النفسية. كما تشمل برامجه أيضًا فئة الشباب الأيتام من مختلف أنحاء المملكة الذين يواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة تعيق استمرارهم في التعليم، حيث يتم تزويدهم بمنح تعليمية وفقًا لشروط ومعايير محددة، إلى جانب برامج التطوير الذاتي. منذ تأسيسه وحتى الآن دعم الصندوق نحو أكثر من 4950 شابًا يتيمًا منهم 66% من الإناث، وتخرج 3671 شابًا وشابة، وحاليًا يدعم الصندوق 604 شاباً على مقاعد الدراسة.
للمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الموقع الالكتروني alamanfund.jo
