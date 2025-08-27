Eagle Lasers präsentiert Hochleistungs-Schneidlösungen auf der BlechExpo 2025

Eagle Lasers präsentiert neueste Innovationen im Faserlaserschneiden auf der BlechExpo 2025 in Stuttgart, Stand 5303.

WAłCZ, POLAND, August 27, 2025 / EINPresswire.com / -- Eagle Lasers hat seine Teilnahme an der BlechExpo 2025 angekündigt, die vom 21. bis 24. Oktober auf dem Messegelände Stuttgart stattfindet. Das Unternehmen stellt in Halle 5 am Stand 5303 aus und präsentiert dort die neuesten Entwicklungen im Bereich Faserlaserschneiden Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht die 30kW iNspire 1530, die Flaggschiff-Faserlaserschneidanlage von Eagle, entwickelt für anspruchsvolle Serienproduktion. Mit einer maximalen Laserleistung von 40 kW, einer Beschleunigung von bis zu 6G, Positioniergeschwindigkeiten von 340 m/min und Schneidgeschwindigkeiten von 150 m/min bietet die iNspire eine Präzision von 0,05 mm und eine Wiederholgenauigkeit von 0,03 mm – ideal sowohl für komplexe Geometrien als auch für dicke Stahlplatten.„Die BlechExpo ist ein absolutes Muss als eine der wichtigsten europäischen Fachmessen unserer Branche“, sagt Marcin Ejma, CEO von Eagle Lasers. „Wir freuen uns darauf, Partner und Interessenten zu begrüßen und zu zeigen, wie unsere Technologien die Blechbearbeitung transformieren können.“Besucher sind herzlich eingeladen, den Stand 5303 in Halle 5 zu besuchen und zu erleben, wie Eagle Lasers Präzision, Leistung und Produktivität im Laserschneiden und in der Automation neu definiert.Weitere Informationen finden Sie unter www.eaglelasers.com

