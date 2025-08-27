新加坡MetaComp完成全球首笔碳稳定币跨境支付 — 欧元→人民币当日到账，验证MetaComp StableX为新兴稳定币发行机构提供跨境支付和外汇使用场景之能力

MetaComp StableX - Cross-Border Payments Powered by CNT® Carbon Stablecoin. EUR to CNH, Same Day Settlement. MetaComp Alpha Ladder Finance CAMP StableX Ms Tin Pei Ling, Co-President of MetaComp

交易融合跨境结算与可验证碳减排，开创可持续支付新范式

这笔真实交易证明了可持续跨境支付已从概念走向现实。通过将Alpha Ladder的CNT®专利框架整合进我们的受监管支付基础设施，我们让机构能够在全球范围内实现兼具金融效率与可验证气候效益的资金流动。” — MetaComp联席总裁陈佩玲

SINGAPORE, SINGAPORE, SINGAPORE, August 27, 2025 /EINPresswire.com/ -- 新加坡阿尔法梯集团（Alpha Ladder Group Pte. Ltd.）旗下子公司，持有新加坡金融管理局（MAS）颁发的数字支付通证（Digital Payment Token）牌照的大型支付机构MetaComp Pte. Ltd.（以下简称“MetaComp”）今日自豪宣布，已成功完成全球首笔基于CNT®碳稳定币框架的真实跨境支付。

该笔交易实现了数万欧元（EUR）从欧洲银行账号，通过入金到CNT®碳稳定币, 然后出金到新加坡离岸人民币（CNH）账号的当日结算，不仅提升了跨境支付速度与效率，还将可验证的碳减排价值直接嵌入货币之中。

CNT®碳稳定币框架由阿尔法梯集团子公司MVGX Tech 取得专利，可将经核证的减碳活动转化为可编程的以碳信用（比如本次的中国核证自愿减排量，CCER）为锚定的稳定币。每一枚稳定币均以认证减排量为发行依据，并通过非同质化数字孪生（NFDT®）技术全程记录和追踪，确保完全可审计。

该开创性交易引入一个新型稳定币，通过MetaComp自主开发的可编程外汇跨境支付平台StableX快速实现了跨境支付和外汇兑换。这也进一步证实，MetaComp StableX 在专注服务中国和亚非拉的跨境支付和外汇过程中， 不仅可以采用当前已通用的USDC, USDT, RLUSD, FDUSD等美元锚定的稳定币，也可以高效丝滑的引入新发行的稳定币，包括即将推出的港币稳定币和潜在可能被推出的离岸人民币稳定币。

除了碳稳定币以外，MetaComp并不自行发行法币锚定型稳定币。其定位是建设稳定币支付与财富管理基础设施的持牌技术与金融服务商。如今，MetaComp已成为亚洲最主要的稳定币发行机构服务伙伴之一。近期合作包括：与 Tether 就 USDT0 达成战略合作、加入 Circle Payment Network 成为成员、与 Ripple 就 RLUSD 建立战略合作、与 First Digital 就 FDUSD 展开合作，以及为 WUSD、澳大利亚稳定币和南非稳定币的发行方提供支持服务。

MetaComp及其持有新加坡证券、信托、期货和托管牌照的母公司阿尔法梯金融(Alpha Ladder Finance)一起，为稳定币发行商提供全栈式技术和金融服务，包括： 稳定币发行智能合约，多云MPC钱包，集合多个数据库的链上反洗钱KYT工具， 31个国家法币对稳定币的出入金，以及为稳定币发行者持有相应锚定法币的国债以支撑其Proof of Reserve (POR)。

更重要的是，通过MetaComp的StableX 专注服务中国和亚非拉之间通过稳定币实现更快更便宜的合规跨境支付和外汇，MetaComp在使用各种美元稳定币实现年度超过百亿级美金交易的同时，正在为其他后续新兴稳定币发行机构创建一个高效合规接入的使用场景，为稳定币的多元化和后续基于区块链的稳定币外汇市场打造了坚实的基础。

为何重要

• 为新兴稳定币发行机构创造使用场景 —— 该碳稳定币的高效丝滑接入跨境支付，未来服务中国和亚非拉跨境贸易，展示MetaComp StableX 为新兴稳定币发行机构创造大金额使用场景的潜质。

• 结算更快、更低成本——绕过多重中介机构及营业时间限制，实现传统需数天才能完成的跨境付款在同日到账。

• 可持续价值内建——每一枚CNT®碳稳定币均源自经核证的碳减排项目，将可量化的绿色价值融入货币。

• 新加坡金管局CISNET登记的RWA通证——由MetaComp母公司Alpha Ladder Finance（ALFin）发行，并在MAS的CISNET注册为《证券与期货法》（SFA）下的集合投资计划（CIS）单位通证。。

• 机构级合规路径——依托MetaComp受监管的支付基础设施与ALFin的证券及CIS牌照，为机构跨境采用铺平道路。

交易如何完成

该笔支付通过MetaComp的可编程外汇平台StableX处理，在新加坡监管框架下使用CNT®碳稳定币进行路由。当日完成结算，相关数据同步上链。

该早期发行的CNT®碳稳定币由中国核证自愿减排量（CCER）碳信用背书，来源于张家口市一座风电项目——该市为2022年冬奥会联合主办地。该项目已通过核证并在中国国家碳排放权注册登记系统备案。

树立新标准

“这笔真实交易证明了可持续跨境支付已从概念走向现实。” MetaComp联席总裁陈佩玲表示，“通过将Alpha Ladder的CNT®专利框架整合进我们的受监管支付基础设施，我们让机构能够在全球范围内实现兼具金融效率与可验证气候效益的资金流动。”

作为新加坡数字绿色领域的引领者，Alpha Ladder Group将持续推进 “以科技驱动数字绿色转型” 的使命，打造更高效、更环保、更包容的全球金融基础设施。

— 完 —

关于阿尔法梯集团（Alpha Ladder Group）

阿尔法梯集团 (Alpha Ladder Group Pte. Ltd.）是总部位于新加坡的领先数字绿色集团，秉持"科技驱动数字绿色转型"愿景，依托区块链、人工智能与气候技术等尖端科技，在稳定币赋能支付与财富基础设施，AI + ESG 和能源转型，和绿色影响力投资等领域提供全方位科技和金融服务。

阿尔法梯集团旗下子公司阿尔法梯金融（Alpha Ladder Finance，简称ALFin）是新加坡最早获得实体资产代币(RWA Token)交易所牌照和相关资本市场服务商牌照，并获得服务RWA Token的非同质化数字孪生(Non-Fungible Digital Twin, NFDT)技术专利的的金融科技平台。公司于2021年获新加坡金融管理局（MAS）颁发RWA Token交易所牌照（Recognized Market Operator）, 2022年获MAS颁发证券，集合投资计划，衍生品的交易和托管服务牌照，在受监管的资本市场创新领域处于领先地位。 协同集团旗下稳定币支付子公司和基金管理子公司，共同致力于成为传统金融和数字资产金融之间的桥梁。ALFin通过提供涵盖证券、集合投资计划以及交易所交易与场外衍生品的综合性资本市场解决方案，凭借坚实的安全合规基础，采用机构级基础设施，以精准、可靠和值得信赖的的托管服务保障客户资产安全，满足机构投资者和专业投资者在传统及数字资产领域日益变化的需求，将监管严谨性与前沿技术深度融合，助力塑造资本市场的未来。

在阿尔法梯集团，我们的名称不仅是象征——更是推动世界逐级攀登无限阿尔法的行动宣言。我们正在构建更智能、更具韧性且负责任的金融生态系统——一个映射宇宙从简朴元素到辉煌结构演进历程的金融新纪元。

欲了解更多关于Alpha Ladder Group及Alpha Ladder Finance的信息，请访问官网：www.alphaladder.com | https://www.alphaladder.com/subsidiaries/alpha-ladder-finance/ @AlphaLadderHQ, 或关注Twitter官方账号@AlphaLadderHQ。

关于MetaComp

MetaComp是新加坡领先的持牌跨境外汇与数字资产基础设施服务商，总部位于新加坡，获新加坡金融管理局（MAS）依据《2019 年支付服务法》颁发牌照。公司采用P2B2C（平台-商业伙伴-客户）模式运营，致力于为金融机构、支付服务商、金融科技企业及跨国集团提供安全可靠的跨境支付与数字资产管理解决方案。

秉持合规运营、安全保障和机构级基础设施的核心发展理念，MetaComp提供一站式数字金融解决方案，涵盖场外交易交易所交易、法币支付通道、合规数字资产托管及主经纪商服务。作为获得MAS资本市场服务（CMS）牌照及认可市场运营商（RMO）资质的Alpha Ladder Finance集团旗下成员，MetaComp通过其创新的客户资产管理平台（CAMP），构建了连接传统金融服务与数字资产的桥梁。

公司最新研发的StableX，是下一代跨境外汇与流动性路由基础设施，通过稳定币与美元的双轨机制，智能优化多币种转换与结算流程。该平台兼具数字资产的灵活性与机构级基础设施的可靠性，以卓越的执行速度、成本优势和稳定性，重新定义了全球资金流动的标准。作为CAMP平台的外汇基础设施核心组件，StableX进一步强化了这一面向全球金融未来设计的无缝合规生态系统。

欲了解更多关于MetaComp及其合规基础设施与解决方案的信息，请访问官网www.mce.sg 或关注Twitter官方账号@MetaCompHQ。

