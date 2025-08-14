MetaComp聯手Ripple, 升級版StableX增加RLUSD穩定幣強化跨境支付服務

Ripple and MetaComp Ripple MetaComp CAMP StableX Ms Tin Pei Ling, Co-President of MetaComp

將RLUSD納入我們的基礎設施體系，標誌著我們在打造可編程、合規的跨境價值流通網絡進程中再進一步。MetaComp始終致力於構建契合機構需求的穩定幣生態，讓RLUSD等可信資產以透明、高效的方式驅動全球交易無縫銜接。” — MetaComp聯席總裁陳佩玲

SINGAPORE, SINGAPORE, SINGAPORE, August 14, 2025 /EINPresswire.com/ -- 總部位於新加坡的持牌穩定幣支付基礎設施機構MetaComp (以下簡稱MetaComp) 宣佈和Ripple聯手合作，共同將Ripple USD（RLUSD）納入其領先的穩定幣與外匯流動性智能引擎StableXTM，通過其合規基礎設施，為全球用戶提供RLUSD用於跨境支付服務。

RLUSD是Ripple旗下以美元計價的原生穩定幣，由 Ripple Labs全資子公司Standard Custody & Trust Company, LLC發行。StableXTM 為MetaComp旗下以穩定幣為支撐的可編程外匯與跨境基礎設施，之前已經支持USDT和USDC兩種美元穩定幣。

這一戰略舉措將進一步鞏固StableXTM 作為亞洲最全面的穩定幣與外匯流動性智能樞紐地位，助力全球機構用戶無縫接入包括RLUSD在內的多元化穩定幣組合。結合平台已支持的31種以上法幣通道，StableXTM 可為大規模跨境交易提供快速、透明且高性價比的解決方案。

MetaComp聯席總裁陳佩玲表示：「將RLUSD納入我們的基礎設施體系，標誌著我們在打造可編程、合規的跨境價值流通網絡進程中再進一步。MetaComp始終致力於構建契合機構需求的穩定幣生態，讓RLUSD等可信資產以透明、高效的方式驅動全球交易無縫銜接。」

RLUSD已經在MetaComp的各平台上線，助理穩定幣在亞洲，中東非洲，拉丁美洲和中亞的跨境支付中使用。

-完-

關於Ripple USD（RLUSD）

Ripple USD（RLUSD）是由Ripple發行的美元錨定穩定幣，嚴格保持1:1美元掛鉤價值。該穩定幣原生發行於XRP帳本與以太坊區塊鏈，由獨立託管的現金及現金等價物全額儲備支持，可1:1兌付美元。RLUSD為交易所、金融科技公司、加密貨幣出入金服務商等機構提供即時、安全且合規的支付解決方案，並支持法幣與穩定幣的高效兌換。

RLUSD發行方的Standard Custody是瑞波實驗室全資子公司，持有紐約州金融服務局（NYDFS）頒發的特許有限目的信託公司牌照，受嚴格監管。該公司必須保持100%高流動性、短期且透明的儲備資產，遵循高標準安全運營準則，涵蓋客戶資金保護、儲備金要求及嚴格按服務等級協議（SLA）執行的贖回條款。

關於MetaComp

MetaComp是新加坡領先的持牌跨境外匯與數位資產基礎設施服務商，總部位於新加坡，獲新加坡金融管理局（MAS）依據《2019年支付服務法》頒發牌照。公司採用P2B2C（平台–商業夥伴–客戶）模式運營，致力於為金融機構、支付服務商、金融科技企業及跨國集團提供安全可靠的跨境支付與數位資產管理解決方案。

秉持合規運營、安全保障和機構級基礎設施的核心發展理念，MetaComp提供一站式數位金融解決方案，涵蓋場外交易、交易所交易、法幣支付通道、合規數位資產託管及主經紀商服務。作為獲得MAS資本市場服務（CMS）牌照及認可市場運營商（RMO）資質的Alpha Ladder Finance集團旗下成員，MetaComp通過其創新的客戶資產管理平台（CAMP），構建了連接傳統金融服務與數位資產的橋樑。

公司最新研發的StableX，是下一代跨境外匯與流動性路由基礎設施，通過穩定幣與美元的雙軌機制，智慧優化多幣種轉換與結算流程。該平台兼具數位資產的靈活性與機構級基礎設施的可靠性，以卓越的執行速度、成本優勢和穩定性，重新定義了全球資金流動的標準。作為CAMP平台的外匯基礎設施核心組件，StableX進一步強化了這一面向全球金融未來設計的無縫合規生態系統。

欲了解更多關於MetaComp及其合規基礎設施與解決方案的資訊，請訪問官網www.mce.sg 或關注Twitter官方帳號@MetaCompHQ。



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.