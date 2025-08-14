MetaComp联手Ripple, 升级版StableX增加RLUSD稳定币强化跨境支付服务

Ripple and MetaComp MetaComp Ripple CAMP StableX Ms Tin Pei Ling, Co-President of MetaComp

将 RLUSD 纳入我们的基础设施体系，标志着我们在打造可编程、合规的跨境价值流通网络上再进一步。MetaComp 始终致力于构建契合机构需求的稳定币生态，让 RLUSD 等可信资产以透明、高效的方式驱动全球交易无缝衔接。” — MetaComp联席总裁陈佩玲

SINGAPORE, SINGAPORE, SINGAPORE, August 14, 2025 /EINPresswire.com/ -- 总部位于新加坡的持牌稳定币支付基础设施机构MetaComp (以下简称MetaComp) 宣布和Ripple联手合作，共同将Ripple USD（RLUSD）纳入其领先的稳定币与外汇流动性智能引擎StableXTM，通过其合规基础设施，为全球用户提供RLUSD用于跨境支付服务。

RLUSD是Ripple旗下以美元计价的原生稳定币，由 Ripple Labs全资子公司Standard Custody & Trust Company, LLC发行。StableXTM 为MetaComp旗下以稳定币为支撑的可编程外汇与跨境基础设施，之前已经支持USDT和USDC两种美元稳定币。

这一战略举措将进一步巩固StableX作为亚洲最全面的稳定币与外汇流动性智能枢纽地位，助力全球机构用户无缝接入包括RLUSD在内的多元化稳定币组合。结合平台已支持的31种以上法币通道，StableX可为大规模跨境交易提供快速、透明且高性价比的解决方案。

MetaComp联席总裁陈佩玲表示：“将 RLUSD 纳入我们的基础设施体系，标志着我们在打造可编程、合规的跨境价值流通网络上再进一步。MetaComp 始终致力于构建契合机构需求的稳定币生态，让 RLUSD 等可信资产以透明、高效的方式驱动全球交易无缝衔接。”

RLUSD已经在MetaComp的各平台上线，助理稳定币在亚洲，中东非洲，拉丁美洲和中亚的跨境支付中使用。

关于 Ripple USD (RLUSD)

Ripple USD (RLUSD) 是由Ripple发行的美元锚定稳定币，严格保持1:1美元挂钩价值。该稳定币原生发行于XRP账本与以太坊区块链，由独立托管的现金及现金等价物全额储备支持，可1:1兑付美元。RLUSD为交易所、金融科技公司、加密货币出入金服务商等机构提供实时、安全且合规的支付解决方案，并支持法币与稳定币的高效兑换。

RLUSD发行方的Standard Custody是瑞波实验室全资子公司，持有纽约州金融服务局（NYDFS）颁发的特许有限目的信托公司牌照，受严格监管。该公司必须保持100%高流动性、短期且透明的储备资产，遵遵循高标准安全运营准则，涵盖客户资金保护、储备金要求及严格按服务等级协议（SLA）执行的赎回条款。

关于MetaComp

MetaComp是新加坡领先的持牌跨境外汇与数字资产基础设施服务商，总部位于新加坡，获新加坡金融管理局（MAS）依据《2019 年支付服务法》颁发牌照。公司采用P2B2C（平台-商业伙伴-客户）模式运营，致力于为金融机构、支付服务商、金融科技企业及跨国集团提供安全可靠的跨境支付与数字资产管理解决方案。

秉持合规运营、安全保障和机构级基础设施的核心发展理念，MetaComp提供一站式数字金融解决方案，涵盖场外交易交易所交易、法币支付通道、合规数字资产托管及主经纪商服务。。作为获得MAS资本市场服务（CMS）牌照及认可市场运营商（RMO）资质的Alpha Ladder Finance集团旗下成员，MetaComp通过其创新的客户资产管理平台（CAMP），构建了连接传统金融服务与数字资产的桥梁。

公司最新研发的StableX，是下一代跨境外汇与流动性路由基础设施，通过稳定币与美元的双轨机制，智能优化多币种转换与结算流程。该平台兼具数字资产的灵活性与机构级基础设施的可靠性，以卓越的执行速度、成本优势和稳定性，重新定义了全球资金流动的标准。作为CAMP平台的外汇基础设施核心组件，StableX进一步强化了这一面向全球金融未来设计的无缝合规生态系统。

欲了解更多关于MetaComp及其合规基础设施与解决方案的信息，请访问官网www.mce.sg 或关注Twitter官方账号@MetaCompHQ。



