Finger Trader 改寫中介商佣金模式 —— 即時結算，透明高效
HONG KONG, HONGKONG, HONG KONG, August 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- [記者 Reporter]：
在傳統金融交易市場裡，中介商（Introducing Broker, IB）的佣金往往需要等待結算週期，延遲入帳是普遍現象。您能分享一下過去的經驗嗎？
[GDFS代理商]：
傳統模式下，佣金由交易商掌控。流程是：
交易商內部統計推廣交易量；
交易商審核部門核對數據；
交易商最終決定何時撥款。
因為資金都在交易商手中，整個流程少則一週，多則一個月甚至更久，對中介商的資金流動性造成很大壓力。
[記者 Reporter]：
那麼，在使用 Finger Trader 系統後，最大的不同是什麼？
[GDFS代理商]：
最大的改變就是 佣金即時結算與提取。這是因為 Finger Trader 本身是 系統開發商（System Developer），並不涉及資金操作；而資金的安全與結算完全由 清算商（Clearing House） 負責。Finger Trader 系統把交易商、清算商和中介商連接起來，佣金在交易完成後即可自動計算、清算商即時確認，並入帳到中介商。
這樣，我們中介商的佣金不再需要經過交易商繁瑣的內部審核流程，也不會被延遲。
[記者 Reporter]：
能給我們一個具體對比嗎？
[GDFS代理商]：
傳統模式：
交易商內部統計 → 審核部核對 → 最終撥款給中介商
流程由交易商控制，週期 7 至 30 天
Finger Trader 模式：
交易商 不涉及資金操作；
Finger Trader 系統自動計算佣金 → 清算商即時確認 → 中介商可隨時提取
流程透明、即時，佣金 real-time 入帳
[記者 Reporter]：
這樣的改革對中介商有什麼影響？
[GDFS代理商]：
非常直接：
資金流動性提升 —— 佣金即時入帳，資金可立即運用
透明可信 —— 系統自動計算，杜絕爭議
推廣積極性增加 —— 每一筆交易的回報立刻可見
[記者 Reporter]：
Finger Trader 為什麼要設計這套模式呢？
[Finger Trader 系統開發商 System Developer]：
我們的初衷是：讓金融交易更公平、透明、即時。傳統模式中，佣金延遲、流程繁瑣，影響中介商的資金運用與推廣積極性。
我們的技術設計將三方角色明確分工：
交易商專注交易，不涉及資金操作
清算商專注資金安全與結算，即時核算、透明公正
中介商專注拓展業務，即時看到佣金收入
這種模式的優點：
即時結算（Real-time Settlement）：佣金一產生就入帳，中介商隨時提取
透明可信（Transparent & Trustworthy）：自動計算，杜絕爭議
降低運營成本（Efficient Operations）：節省人工審核與結算時間
提升合作效率（Enhanced Collaboration）：三方角色分明，合作流暢
我們希望透過這種模式，不只是提供一套技術平台，更是 金融交易合作的新標準，讓每個參與者都能獲得公平且可預期的收益。
