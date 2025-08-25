Superior Felt & Filtration amplía su huella manufacturera en México

Nueva sede en Aguascalientes reduce los tiempos de entrega y ofrece soporte local para México, Centro y Sudamérica

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO, August 25, 2025 / EINPresswire.com / -- Superior Felt & Filtration anunció hoy que ha establecido operaciones en Aguascalientes, México, en apoyo de su estrategia de cercanía al mercado para atender a clientes en México, Centro y Sudamérica con tiempos de entrega más cortos, soporte de ingeniería local y menores costos. La nueva ubicación proporcionará almacenamiento regional y servicios de conversión para respaldar el crecimiento continuo de Superior Felt & Filtration.“Nuestra expansión en México consiste en estar donde nuestros clientes fabrican,” señaló Juan Sarabia, Vicepresidente de Operaciones y Finanzas. “Al localizar el suministro, podemos entregar hasta un 25% más rápido y colaborar antes en el ciclo de diseño para programas de automotriz, electrodomésticos, médico y filtración industrial.”“Aguascalientes ofrece un excelente ecosistema manufacturero y una sólida base de talento. Desde el primer día, llevaremos el sistema de calidad de Superior y nuestra experiencia en aplicaciones para apoyar a los clientes en toda la región,” agregó Sarabia.La operación en México está integrada con la red de Norteamérica de Superior para ofrecer opciones de doble abastecimiento, inventario de resguardo y colaboración en ingeniería para OEMs regionales y proveedores de nivel (Tier). El sitio operará bajo los sistemas de calidad ISO 9001 e ISO 13485 desde su lanzamiento y se alineará con los objetivos de sostenibilidad de la compañía al reducir los kilómetros de transporte y las emisiones asociadas en las entregas regionales.Acerca de Superior Felt & FiltrationSuperior Felt & Filtration es un fabricante y convertidor líder de materiales no tejidos y fieltro técnico que atiende a OEMs en todo el mundo. Con más de 100 años de experiencia y uno de los inventarios más grandes de Norteamérica, Superior ofrece calidad, respuesta rápida y soluciones de ingeniería para una amplia gama de industrias. Más información en www.superiorfelt.com

