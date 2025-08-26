La Fondation La Colombe, dirigée par Mme Hamida Chatur Kamerhe, s’engage à planter 5 millions d’arbres d’ici 2030

objectif 5 million d'arbres d'ici 2030 avec la fondation la colombe oeuvres social RDC 300 hectares transformés en forets avec la fondation la colombe oeuvres social RDC

Un programme national de reboisement pour planter 5 millions d’arbres d’ici 2030, porté par la Fondation La Colombe et Mme Hamida Chatur Kamerhe.

« Planter un arbre, c’est investir dans l’avenir. À travers ce programme, nous ne faisons pas que reboiser nos terres, nous cultivons l’espoir, la résilience et les bases d’un futur durable. »” — Mme Hamida Chatur Kamerhe, Présidente Nationale de la Fondation La Colombe

KINSHASA, CONGO-KINSHASA, August 26, 2025 / EINPresswire.com / -- Face à l’urgence climatique mondiale, la Fondation La Colombe engage la République Démocratique du Congo sur la voie d’une réponse durable et inclusive. Sous le leadership de sa Présidente Nationale, Mme Hamida Chatur Kamerhe , la Fondation déploie un programme national de reboisement sans précédent, avec l’objectif ambitieux de planter 5 millions d’arbres à l’horizon 2030. Déployé dans plusieurs provinces stratégiques, ce programme agit au cœur des enjeux : restauration des écosystèmes fragilisés, lutte contre le changement climatique, création d’emplois verts, et autonomisation des femmes rurales.Le choix d’arbres à forte valeur écologique, comme l’acacia, témoigne de l’approche rigoureuse et durable de ce projet. Depuis son lancement symbolique le 8 mars 2022 à Mbandaka, cette initiative incarne la vision d’une justice climatique active, alignée avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies et les priorités environnementales de la RDC.À ce jour, plus de 350 000 arbres ont déjà été plantés sur 300 hectares, et les objectifs fixés pour 2024 soit l’extension à 500 hectares sont en cours de finalisation. En 2025, une nouvelle étape clé est franchie avec la mise en place d’une pépinière de 500 000 jeunes plants dans le Kasaï Oriental, visant à intensifier la reforestation et à renforcer les capacités locales de production durable.Le programme se déploiera principalement dans les provinces suivantes :• Équateur : Zone à haute biodiversité, fortement touchée par la déforestation.• Kasaï Oriental : Potentiel important de reboisement• Kongo Central : Région exposée à l’érosion, à l’agriculture intensive et à l’urbanisation.• Nord-Kivu & Sud-Kivu : Territoires à restaurer avec une forte demande en emplois verts.• Autres zones : Régions identifiées pour leur besoin urgent en reforestation.« Chaque arbre est un acte de résistance face au changement climatique. Notre approche est méthodique, communautaire, et rigoureusement suivie sur le terrain », souligne la Direction des Opérations de la Fondation la ColombeCe projet s’aligne pleinement avec les recommandations du GIEC, de la CCNUCC et du PNUE, répondant à l’appel mondial à une action climatique urgente. Mais au-delà de son ambition écologique, la Fondation La Colombe déploie une approche profondément éco-citoyenne et inclusive, en générant un impact social concret sur le terrain. Le programme favorise la création d’emplois verts pour les jeunes et les femmes, valorise le rôle des femmes rurales dans la transition écologique, tout en renforçant l’éducation environnementale et la sensibilisation à la justice climatique.En cohérence avec l’Agenda 2030 des Nations Unies, cette initiative contribue activement à plusieurs Objectifs de Développement Durable, notamment l’ODD 5 (égalité entre les sexes), l’ODD 13 (lutte contre les changements climatiques) et l’ODD 15 (protection de la vie terrestre).« Planter un arbre, c’est investir dans l’avenir. À travers ce programme, nous ne faisons pas que reboiser nos terres, nous cultivons l’espoir, la résilience et les bases d’un futur durable. Le changement durable s’inscrit dans la collaboration. C’est pourquoi la Fondation La Colombe invite toutes les formes de partenariats, qu’ils soient nationaux ou internationaux. Nous appelons les institutions, entreprises, ONG et citoyens engagés à se joindre à nous. Ensemble, faisons de la reforestation un véritable moteur de transformation pour la RDC et pour la planète. » déclare Mme Hamida Chatur Kamerhe, Présidente Nationale de la Fondation La ColombeContact mediaNancy Lutonadiocontact@fondation-lacolombe.org+243 844 353 128Instagram | Facebook | YouTube : Fondation La Colombe Œuvres Sociales RDCÀ propos de la Fondation La ColombeFondée en 2004 par Mme Hamida Chatur Kamerhe, la Fondation La Colombe est une organisation humanitaire indépendante basée en République Démocratique du Congo. Elle œuvre pour l’amélioration des conditions de vie des populations vulnérables à travers des actions en faveur de l’éducation, de l’environnement, de l’autonomisation des femmes et du développement communautaire. La Fondation met un point d’honneur à promouvoir un développement durable, inclusif et solidaire, en s’appuyant sur des partenariats nationaux et internationaux. Depuis sa création, elle s’engage à réduire les inégalités sociales et à favoriser un avenir meilleur pour les communautés congolaises.

