4都市でEUTOP-ASIAに触れる4日間 シェフ、ニコ・ロミート氏がガラディナ―を考案
東京、名古屋、大阪、福岡にて、キャンペーンwww.toptasteoriginal.eu.のイベントが 開催予定。アブルッツォワインとピアーヴェチーズDOPが語るヨーロッパの 卓越した製品について、ジャーナリストや業界関係者に向けたイベントが満載の ツアーは、ブルガリホテルを皮切りにスタートしますROME, ITALY, August 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- 夏季休暇を終え、プロジェクト「EUTOP-ASIA:トップテイスト・オリジナルPDO、ヨーロッパからの高品質な製品」は、日本国内の主要都市を巡るキャンペーンツアーを再開します。4日間に渡り4都市にて、アブルッツォワインDOPとピアーヴェチーズDOPをお楽しみいただけるイベントが予定されています。特に、9月8日、東京のブルガリホテルのミシュラン一つ星レストランにて、トップテイストのDOP認定製品が華やかに披露されるイベントに大きな注目が集まります。両製品の保護コンソーシアム代表者、アレッサンドロ・ニコデミ氏（アブルッツォワイン保護コンソーシアム会長）およびキアラ・ブランダリゼ氏（ピアーヴェチーズPOD保護コンソーシアム責任者）は、シェフ、ニコ・ロミートによって考案されたガラディナーの場でジャーナリストたちと面会します。
イタリア中央部、アブルッツォ州出身のロミート氏は、イタリアならではの味を大胆かつシンプルに表現し、イタリア伝統料理に新たなルールを導入することで、自らのルーツを第一にした料理に取り組んできました。このイベントに向けて、郷土のすべての原産地呼称（モンテプルチャーノ、チェラスオロ、トレッビアーノ、ペコリーノ、ヴィッラマーニャ）に着目し、さらにピアーヴェチーズDOPを代表するメッツァーノとヴェッキオ・セレツィオーネ・オーロの熟成期間の特色をより際立たせるペアリングを考慮したメニューを考案しました。
一方、8日のイベントは、業界関係者のみをお招きして開催される予定です。10時から12時まではB2Bに関するイベントが満載で、12時半から14時まではマスタークラスが開催され、その後17時まで、ウォークアラウンド試飲会が行われる予定です。開催場所は明治記念館（東京都港区元赤坂2丁目2－23）です。
翌日の9月9日、プロジェクトの一行は名古屋に移動します。特別に選ばれた専門家、ジャーナリスト、ブロガー、業界関係者に向けたマスタークラス（14:30 -16:00）が開催され、その後、他の招待者にも参加いただけるウォークアラウンド試飲会（16:00-17:00）へと続き、アブルッツォ州を代表する原産地呼称モンテプルチャーノ・ダブルッツォについて知識を深める場が設けられます。
9月10日は大阪に移動し、ノベル心斎橋（大阪市中央区西心斎橋）にて、B2Bイベント（10:00-12:00）、マスタークラス（12:30-14:00）、ウォークアラウンド試飲会（14:00-17:00）が執り行われます。大阪では10月13日まで万国博覧会が開催されているため、これらのイベントにより、双方のコンソーシアムの全商品を戦略的に紹介することができると考えます。イベントの影響を受け、ヨーロッパから輸入されたワインや食品を消費する傾向が上昇すると見込まれています。
本プロジェクト「EUTOP-ASIA: トップテイスト・オリジナルPDO、ヨーロッパからの高品質な製品」の秋ツアーは、9月11日、最後の都市である福岡で終了します。ソラリア西鉄ホテル（福岡市中央区天神2-2-3）にて、業界関係者とジャーナリストに向けたマスタークラス（14:30-16:00）、これに続きウォークアラウンド試飲会（16:00-17:00）が開催され、ここでもモンテプルチャーノ・ダブルッツォと、ピアーヴェチーズのヴェッキオ・セレツィオーネ・オーロとメッツァーノの熟成期間のチーズが注目を浴びます。
すべてのイベントには、招待状をお持ちの方、または事前にご登録いただいた方のみ参加いただけます。登録をご希望の方は、参加されるイベント名と職業をご明記の上、info@soloitalia.co.jpまでメールにてご連絡ください。
本プロジェクトに関する詳細および目的に関しては、サイトwww.toptasteoriginal.euをご覧ください。
