4都市でEUTOP-ASIAに触れる4日間 シェフ、ニコ・ロミート氏がガラディナ―を考案

東京、名古屋、大阪、福岡にて、キャンペーンwww.toptasteoriginal.eu.のイベントが 開催予定。アブルッツォワインとピアーヴェチーズDOPが語るヨーロッパの 卓越した製品について、ジャーナリストや業界関係者に向けたイベントが満載の ツアーは、ブルガリホテルを皮切りにスタートします

