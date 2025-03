FOODEXでEUTOP-ASIAの存在感に注目が集まる

ROMA, ITALY, March 7, 2025 / EINPresswire.com / -- ローマ、3月7日 - 本プロジェクト「EUTOP-ASIA: TOP Taste Original PDO, HIGH quality products from Europe(トップテイスト・オリジナル ‐ ヨーロッパからの高品質な製品)」はFoodex Japan に再び出展し、好印象を残すことが期待されます。昨年の初出展に続き、アブルッツォワインとピアーヴェチーズDOPは、本年度も国内で最も重要な食品展示会に参加し、東ホール(E3-P19)のスタンドでご覧いただけます。「FOODEX JAPANは、専門家と出会うための最高の場です」と、ピアーヴェチーズDOP保護コンソーシアムの会長モデスト・デ・チェット氏は説明し、次のように続けます。「第50回を迎えるこの展示会には、70カ国から3000を超える出展者が見込まれており、私たちのプロジェクトにとっても、生産者にとっても、絶好のビジネスチャンスとなります。初めの2年間、私たちは確実なネットワークを構築し、私たちの製品と欧州の原産地呼称認定を受けたブランドの知名度を高めることに専念してきました。今年で3年目、そして最後の年を迎え、私たちの努力が実を結び、製品の認知度が高まっただけでなく、日本のお客様がより簡単に入手できるようになる時期を迎えます」。このため、コンソーシアムは、プロジェクトに完全に特化した対面式イベントを開催し、充実した参加を実現させます。3月11日にはプレスディナーが開催され、レストラン・ウィークAbruzzo Wine By The Glassキャンペーン&ピアーヴェチーズDOP 2024のコンテストの受賞者に賞が授与されます。「キャンペーンは大成功に終わり、参加した155店のレストランで、わずか1ヶ月の間に7,439本のアブルッツォワインDOPが開けられました!」とアブルッツォワイン保護コンソーシアムの会長アレッサンドロ・ニコデミ氏は語り、次のように続けます。「報道陣の前でこの成果を祝い、最も熱心で創造的なシェフに報いることは、正しい行為だと思いました。ジャーナリストたちはこのプロジェクトに大きな関心を寄せ、何よりもまず文化的な課題である、原産地、歴史、伝統を秘めたブランド製品の付加価値を消費者に理解してもらうという課題の達成に貢献してくれているのです」。このイベントは東京の日比谷パレスで行われ、招待客のみが参加できます。一方、3月13日には、選ばれた業界関係者45名のため特別マスタークラス「ピアーヴェチーズ:PDO認定のヨーロッパの素晴らしさを発見する旅」が開催され、当コンソーシアムの代表者であるキアラ・ブランダリーゼ氏と、伊チーズテイスティング協会(ONAF)の専門家である池田美幸氏が、この素晴らしいチーズの様々な熟成期間のテイスティングを披露します。3年目は、特に消費者向けのプロモーション活動を強化する予定です。本プロジェクト「EUTOP-ASIA: TOP Taste Original PDO, HIGH quality products from Europe(トップテイスト・オリジナル - ヨーロッパからの高品質な製品)」は各製品の保護コンソーシアムにより推進されるEU連合との共同出資プロジェクトです。今後、日本で開催予定の数多くのイベントに関して、サイト www.toptasteoriginal.eu をご覧いただくか、 @toptaste_originalpdofromeu(Instagram)または@TOPTASTEORIGINAL (YouTube) のSNSでフォローしてください。

