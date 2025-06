トップテイスト・オリジナル（TOPTASTEORIGINAL.EU）を通じて 日本の業界関連者をアブルッツォワインの産地にご招待

保護コンソーシアムが推進する研修ツアーが本日開始。日本で影響力を持つ6人の専門家の皆様に、生産地の見学やミーティングを通じて、これらの原産地呼称の歴史を学んでいただきます。 6月17日、このプロジェクトにより、消費者に向けたウェビナーを開催し、その主役となるピアーヴェチーズPDOに焦点を当てます

ROME, ITALY, June 10, 2025 / EINPresswire.com / -- ローマ、6月9日- 本日より、飲食業界の専門家9名の方々を日本から招待して開催される「EUTOP-ASIA: トップテイスト・オリジナル PDO ヨーロッパからの高品質な製品」の研修ツアーが始まります。このツアーには、見学や試飲イベント、ウォークアラウンド試食会などのイベントが豊富に組み込まれ、ピアーヴェチーズDOPと共に本プロジェクトの主役となるアブルッツォワインの起源について知識を深めていただきます。この特別な機会は、欧州の優良食品の日本への輸入量と輸入額の面から、最も高い収益を生み出しているバイヤーから選ばれた数社、および前回のレストランウィークで優勝したレストラン3店「ラ・ヴォ―リア・マッタ(東京・荻窪)」、「カモシヤ(愛知)」、「オステリア・カンタービレ・ダ・チャオロ(宮城)」のために企画されました。「業界関係者に向けて発表する最新情報には、今日、ブドウ畑からボトルに至るまで、生産工程のあらゆる段階に取り入れられているサステナビリティに関する我々のプロジェクトも含まれています」とアブルッツォワイン保護コンソーシアムの会長アレッサンドロ・ニコデミ氏は述べ、次のように続けます。「我々のブドウ栽培は、品質の向上とサステナブルな栽培方法の導入により、活力に満ちた時期を迎えています。現在、私たちは7,000ヘクタール以上の有機ブドウ畑と10,000ヘクタール以上の一貫生産を行っています。これはすべて、新世代のワイン醸造家や起業家のイニシアティブのおかげであり、また、ますます持続可能なモデルへと移行している14の協同組合の関与のおかげでもあります」。サステナビリティとは、アブルッツォワインとピアーヴェチーズDOPに共通するポイントの一つとなります。ピアーヴェチーズDOPは、欧州連合(EU)が共同出資する、原産地呼称が保護された欧州の製品を日本と中国で普及させるプロジェクトのもう一つの製品です。さらに、欧州の原産地呼称マークによって示される生産地域と製品との揺るぎない絆も、両製品に共通するポイントとなっています。これらは、6月17日に開催される消費者向けウェビナーの主要テーマとなります。講演者として、ワイン専門家であり、オリーブオイルとチーズの分野を専門とする日本の飲食産業の起業家フランチェスコ・プーリア氏、イタリア料理の伝統を熱意を持って伝え、本物の美食体験を広める料理教室「ラ・ミーア・イタリア」の創設者かつオーナーである、日本の料理研究家・料理講師アドリアーナ・ヴァッローネ氏、ピアーヴェチーズDOP保護コンソーシアムの管理責任者キアラ・ブランダリーゼ氏をお招きします。ウェビナーは現地時間午後5時(CEST午前10時)にZoomでオンライン配信され、その後プロジェクトのYouTubeチャンネルでオンデマンド配信されます。「このウェビナーでは、サステナブルで天然素材のみを使って作られている、我々のチーズ独自の特徴に焦点を当てます。」と保護コンソーシアム会長モデスト・チェット氏は述べ、次のように続けます。「PDOマークとチーズの側面に刻印された名称によって本物の製品を見分ける方法、多様な熟成度による違い、特に日本人の味覚に最も合うメッツァーノとヴェッキオ・セレツィオーネ・オーロの違いを消費者に説明すること、そして最後に、ペアリングとレシピに関する実用的なアドバイスと、ヨーロッパの優良製品をどこで見つけることができるかについての情報提供に重点を置きたいと思います」。本プロジェクト「EUTOP-ASIA: TOP Taste Original PDO, HIGH quality productsfrom Europe(トップテイスト・オリジナル - ヨーロッパからの高品質な製品)」は各製品の保護コンソーシアムにより推進されるEU連合との共同出資プロジェクトです。今後、日本で行われる多数のキャンペーン活動については、本プロジェクトのウェブサイト www.toptasteoriginal.eu または@toptaste_originalpdofromeu(Instagram) および @TOPTASTEORIGINAL(YouTube)でご覧いただけます。

