Budgetary quotas adopted for freshmen at three remaining higher education institutions

Истовремено, у разговору је велика пажња посвећена и могућностима за привлачење што већег броја туриста из Русије у нашу земљу и обрнуто.
Србија је за руске туристе непозната земља, мало знају о њој и мислимо да постоји велики потенцијал у бањском и верском туризму, као и за посете Београду, рекао је Вучић.
Премијер је поновио да се наша држава залаже за мир и пуну стабилност у региону, као и за најбоље односе са свим суседима, и исказао захвалност Руској Федерацији на томе што поштује одлуку Србије да буде војно неутрална.
Он је поручио да наша земља неће бити жртва ничије агресије, и истакао да Србија ради на јачању својих војних капацитета и да средства за набавку "нора" и "лазара" не иду из државног буџета.
Вучић је подсетио на то да земље у региону имају обавезе по питању наоружања, како по Дејтонском споразуму, тако и другим уговорима, што други не поштују и тврде да је Србија нервозна.
Он је навео да су све земље у окружењу чланице НАТО, а само је Србија војно неутрална, и подвукао да не види потребу за набавком офанзивног оружја.
Премијер је поновио да Србија не иде ни у један војни савез и да чува своју слободу.
Србија највише улаже у сопствену производњу и наставиће то да ради, додао је Вучић и најавио да ће ускоро почети серијска производња "нора" и "лазара" и да ће МУП добити 20 борбених оклопних возила, а војска четири.
Упитан за руски систем противваздушне одбране С 300, Вучић је навео да је он прескуп за нашу земљу, али да је руска страна изразила жељу да помогне кроз одређене аранжмане.
