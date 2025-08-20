5 acciones de sustentabilidad del Hotel en Cozumel Presidente InterContinental

El Presidente InterContinental Cozumel impulsa prácticas eco-friendly en hospitalidad de lujo.

El Hotel Presidente InterContinental Cozumel impulsa la sustentabilidad con iniciativas verdes que cuidan el entorno y apoyan a la comunidad.

MIGUEL HIDALGO, MEXICO, August 20, 2025 /EINPresswire.com/ -- En un destino donde el turismo sostenible crece con fuerza, el hotel Presidente InterContinental Cozumel Resort & Spa destaca por integrar al confort y lujo que lo caracteriza, un compromiso ambiental auténtico y permanente.

Se trata de un hotel en Cozumel que consolida su propuesta turística en torno a la sustentabilidad, permitiendo a cada huésped disfrutar mientras contribuye activamente a la protección del entorno.

- Facilita una estancia consciente, con energía solar y tecnología eficiente

Este hotel en Cozumel ha invertido en iluminación LED y paneles solares, una decisión que demuestra su apuesta por reducir su huella de carbono y mejorar la eficiencia energética. Estas tecnologías garantizan confort para los huéspedes, con un menor impacto ambiental.

- Compensa su huella de carbono con acciones medibles

Su participación activa en programas de conservación ambiental, así como alianzas con diversas organizaciones y ajuste a los estándares del Sistema IHG Green Engage, le han permitido reducir su impacto ecológico; así como diferenciarse en un mercado donde los viajeros de lujo se inclinan cada vez más por la responsabilidad ambiental al elegir destinos y hospedaje.

- Implementa acciones para proteger desde el arrecife, hasta la selva

Con su privilegiada ubicación frente al Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, el hotel desarrolla proyectos de reforestación de coral junto a Oceanus A.C. e impulsa un santuario de iguanas para proteger especies en peligro.

Estas acciones reflejan la relevancia que tiene para el resort la integración del turismo con la preservación natural.

- Introduce el “lujo inteligente” con ahorro de agua y reducción de residuos

El hotel incorpora sistemas de bajo flujo en grifos y duchas, campañas de concientización sobre conservación de agua, uso de productos de limpieza ecológicos ECOLAB, y programas de reciclaje y reducción de plásticos de un solo uso. Todo esto garantiza una experiencia vacacional alineada con estándares ambientales exigentes.

- Apuesta por el turismo ciudadano y la experiencia educativa

Bajo el proyecto “Ciencia Ciudadana para la Conservación de la Biodiversidad en Destinos Turísticos”, promueve que huéspedes y empleados documenten flora y fauna mediante la app iNaturalist.

Esta app de ciencia ciudadana permite a cualquier persona registrar y compartir observaciones de plantas y animales en su entorno, generando datos útiles para la conservación regional.

El InterContinental es el hotel en Cozumel que va a la vanguardia en el turismo sustentable

Hotel Presidente InterContinental Cozumel ejemplifica cómo la sustentabilidad activa puede integrarse con una oferta turística de lujo.

Con energías limpias y acciones de conservación y responsabilidad social, su modelo se convierte en referente. Este enfoque integral atrae a un público exigente que valora experiencias completas que priorizan confort, conciencia ecológica y compromiso ético.

La sustentabilidad como motor económico y diferenciador competitivo

El hotel Presidente InterContinental Cozumel busca consolidarse como un modelo replicable de turismo de lujo con impacto ambiental positivo, alineado con los objetivos globales de sostenibilidad del Grupo IHG.

Donde el turismo sostenible deja de ser tendencia para convertirse en propósito esencial, este hotel en Cozumel brilla como un destino para viajeros que buscan marcar la diferencia. Elegirlo como hospedaje significa disfrutar con propósito y ser parte activa de un modelo que genera beneficios tangibles para el entorno y la comunidad.

