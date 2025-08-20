وظائف، فرص تدريبية، ورؤى حول الذكاء الاصطناعي: عودة معرض رأس الخيمة للوظائف في أكتوبر المقبل
يُنظم المعرض من قبل مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، بالشراكة مع مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، ودائرة الموارد البشرية – رأس الخيمة. وقد نجح المعرض خلال فترة وجيزة في ترسيخ مكانته كمنصة موثوقة تربط أكثر من 1,000 باحث وباحثة عن عمل من المواطنين الإماراتيين الطموحين مع أبرز جهات التوظيف في الدولة.
سيشهد معرض هذا العام مشاركة مؤسسات رفيعة المستوى من قطاعات متعددة تشمل: البنوك، النفط والغاز، الاستشارات، الهندسة، الضيافة، والعقارات. وسيحظى الزوار بإمكانية التواصل المباشر مع جهات التوظيف، وإجراء مقابلات فورية، إلى جانب عيادات للسير الذاتية، وتوجيه مهني شخصي.
مع توقعات بحضور أكثر من 1,000 باحث عن عمل، يَعِد المعرض بأن يكون وجهة حيوية لاكتشاف الفرص المهنية. من بين الرعاة المؤكدين: شركة PwC وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية.
يُقدم المعرض هذا العام منتدى "الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل"، حيث سيشارك نخبة من الخبراء الدوليين وقادة الأعمال وصناع السياسات برؤاهم حول كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على عمليات التوظيف، وثقافة العمل، والمهارات المطلوبة لوظائف المستقبل. وسيساعد المنتدى أصحاب العمل على مواكبة الاتجاهات المتغيرة، والتواصل مع نظرائهم من مختلف القطاعات.
وقد استقبلت النسخ السابقة من المعرض عدداً من أبرز جهات التوظيف مثل: داماك العقارية، بنك اتش.اس . بي . سي، شركة هيلتي، جلفار، ستيفن روك، وماكدونالدز، مما يعزز من سمعة المعرض كمنصة مؤثرة في التوظيف وتطوير الكفاءات الوطنية.
احفظوا التاريخ – كونوا معنا في أكتوبر المقبل
يقام معرض رأس الخيمة للوظائف والتدريب المهني 2025، إلى جانب منتدى الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل، يوم الخميس، 9 أكتوبر 2025، من الساعة 9:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً في مركز رأس الخيمة للمعارض، حيث يجتمع أصحاب العمل، والباحثون عن عمل، وخبراء الصناعة ليوم كامل من بناء المسارات المهنية، والتعلم، والتواصل.
ندعو جهات التوظيف من مختلف أنحاء دولة الإمارات للتسجيل كـ عارضين، أو مسؤولين عن التوظيف، أو رعاة للمهرجان.
لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة : www.alqasimifoundation.com/rakjif
