أعلنت QnA International عن انعقاد الدورة الرابعة لمؤتمر المملكة للأعمال والسفر الفاخر (KBLT) السنوي 2025 في الرياض.

منصة B2B حصرية تجمع قادة السفر الفاخر والأعمال في المملكة مع أبرز رواد القطاع عالميًا.

RIYADH, SAUDI ARABIA, August 19, 2025 / EINPresswire.com / -- يسرّ شركة QnA International أن تعلن عن عودة الدورة الرابعة لمؤتمر المملكة للأعمال والسفر الفاخر (KBLT) السنوي 2025 في الرياض يومي 15-16 سبتمبر2025، في فندق ومساكن موفنبيك الرياض، المملكة العربية السعودية. ويعد هذا الحدث المرموق، والذي يُقام حصريًا بدعوات خاصة، المنصة الأبرز في المملكة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين موردي خدمات السفر الرائدين عالميًا وأبرز المشترين المؤثرين في قطاعات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE)، الشركات، والقطاعات السياحية الفاخرة.يقدم مؤتمر KBLT بديلاً عملياً يركز على النتائج بدلاً من المعارض التجارية الكبيرة، وذلك من خلال شكله المتميز والمختار بعناية. وعلى مدى يومين، سيجمع البرنامج بين اجتماعات عمل فردية مُجدولة مسبقًا، وحوارات رفيعة المستوى لفهم عقلية سوق المملكة، وكلمات قيادية دولية في مجال الضيافة الفاخرة، إضافة إلى تجارب تواصل اجتماعي مُختارة بعناية– مما يضمن أن تتحول كل مشاركة إلى نتائج أعمال ملموسة.سيُسلّط جدول أعمال هذا العام الضوء على مستقبل السفر الفاخر وسفر الأعمال من منظورات متعددة. ستتراوح المناقشات بين سعي جيل X للتراث وشغف جيل Z بلحظات تُشارك، مما يعكس كيف يبرز السفر القائم على الحوافز بسرعة كأداة فعّالة لتغذية الطموح والولاء والتطلعات عبر الأجيال. ومن الأمور المُلفتة للنظر أيضاً استكشاف كيف سيُعيد التخصيص المُدعّم بالذكاء الاصطناعي تعريف تجربة السفر، مُثيراً تساؤلاً حول ما إذا كانت التكنولوجيا أم الاستدامة ستُشكّلان في نهاية المطاف الثورة الكبرى القادمة في السفر العالمي. إضافةً إلى ذلك، ستُسلّط الجلسات الضوء على صعود المرأة السعودية كصانعة ذوق رفيعة، والبروتوكولات المُتطورة لسفر كبار الشخصيات، والأهمية المُتنامية للعافية والرحلات الهادفة في معادلة الفخامة الجديدة.سيجمع المؤتمر أكثر من 120 مشتري سفر سعوديين مؤهلين مسبقًا إلى جانب كبار موردي السفر العالميين، بما في ذلك الفنادق الفاخرة، الوجهات السياحية، شركات الطيران، خطوط الرحلات البحرية، شركات إدارة الوجهات، إضافة إلى نخبة من قادة السوق. سيستكشف الحضور الفرص الناشئة في مجالات النمو الرئيسية، بما في ذلك السياحة الصحية، السفر متعدد الأجيال، التجارب الملائمة للشريعة الإسلامية، والرحلات المؤثرة بقيادة صانعي المحتوى، كل ذلك في إطار رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030.ويترأس سليمان الرومي، الرئيس الفخري للمجلس الاستشاري لمؤتمر المملكة للأعمال والسفر الفاخر (KBLT) 2025، المؤتمر بخبرته الممتدة لعقود في مجال الضيافة والبروتوكول والسفر الفاخر في المملكة. وبصفته الرئيس التنفيذي لمجموعة "السعودي بريمير للسفر والسياحة" ورئيس مجلس إدارة شركة Gulf Reps Ltd.، تواصل قيادته وتأثيره رسم ملامح حضور المملكة العالمي في قطاع السفر.وفي حديثه عن تطور سفر السعوديين إلى الخارج، أكد الرومي أن الثقة والخصوصية والفهم الثقافي تمثل جوهر بناء شراكات دائمة مع المسافرين السعوديين. وقال: "الولاء يُبنى من خلال تجارب مصممة خصيصًا، لا من خلال باقات عامة"، داعيًا الهيئات السياحية الدولية والعلامات الفاخرة إلى الاستثمار في التخصيص واحترام الخصوصية.وبالنظر إلى المستقبل وصف السيد الرومي أن يكون المسافر السعودي للخارج في عام 2025 بأنه أصغر سنًا، أكثر اطلاعًا، ومدفوعًا بالتجربة، حيث تُحدد خياراته الصحة والعافية، فنون الطهي، والانغماس الثقافي. وأشار إلى أن الوجهات العالمية بدأت بالفعل في التكيف عبر تقديم رفاهية مصممة بعناية، خدمات باللغة العربية، ومستوى أعلى من الخصوصية.وحول دور KBLT، أضاف الرومي: "سيواصل قطاع السفر الخارجي السعودي نموه السريع، مدفوعًا بجيل يسعى وراء الفخامة العالمية بروح محلية. ويلعب مؤتمر KBLT دورًا محوريًا في توجيه العلامات التجارية نحو كيفية بناء صلة حقيقية مع المسافرين السعوديين عبر شراكات استراتيجية، وتبادل الرؤى، وتجارب مصممة خصيصًا تعكس قيم المملكة وتطلعاتها."يشير منظمو المؤتمر إلى أن دورته السنوية الرابعة تتجه لأن تصبح الأكثر تميّزًا حتى الآن، حيث تضع معايير جديدة للتأثير في مشهد السفر في المنطقة. وأكد المدير: Sidh NC “لم يعد KBLT مجرد ملتقى صناعي، بل أصبح محفزًا استراتيجيًا يجمع قادة الأعمال والسفر الفاخر العالميين مباشرةً مع صناع القرار السعوديين، ويشكلون شراكات وأفكارًا سترسم معالم رحلة المملكة الخارجية لسنوات قادمة."عن شركة QnA International:تُعتبر شركة QnA International LLC من أبرز منظمي الفعاليات العالمية بين الشركات (B2B)، وهي تواصل الابتكار في مجال المعرفة وتنظيم الفعاليات لأكثر من عقد. تمتلك الشركة مجموعة واسعة من المؤتمرات، القمم، وبرامج التدريب في مجالات متعددة تشمل التمويل التجاري، السفر والسياحة، التكنولوجيا، تمويل سلسلة التوريد، حفلات الزفاف في الوجهات السياحية، والموارد البشرية.تخدم QnA International قطاعات صناعية متنوعة تتوافق مع متطلبات الاقتصاد العالمي الحالية والمستقبلية. يقع مقر الشركة الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتُنظّم فعاليات B2B حول العالم، مع خبرة راسخة في تقديم فعاليات عالمية المستوى في وجهات مثل الإمارات، السعودية، قطر، المكسيك، الهند، اليونان، تايلاند، جورجيا، وإندونيسيا.للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:روتوجا مارافتياالبريد الإلكتروني: rutuja@wafflecommunications.comالهاتف: +971 554288496

