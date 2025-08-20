Dangbei Projektoren nehmen an der Amazon Deutschland Game Week & Back-to-School Aktion teil

Dangbei präsentiert zur Amazon Gaming-Woche und zum Schulstart exklusive Rabatte auf Premium-Laser- und tragbare Projektoren in Deutschland. Dangbei MP1 Max – Tri-Laser-Brillanz und KI-optimiertes Heimkinoerlebnis für beeindruckende Bildqualität. Dangbei DBOX02 – Weltweit erster 4K-Laserprojektor mit Google TV und offiziell lizenzierter Netflix-Unterstützung. Dangbei Atom – Dünner, heller, intelligenter Mini-Projektor für flexibles Heimkino. Dangbei Freedo – Tragbarer Google-TV-Projektor für ultimative Flexibilität beim Sehen.

Vom 20. August bis 2. September 2025 bietet Dangbei bei der Amazon Deutschland Game Week & Back-to-School Aktion bis zu 400 € Rabatt auf Projektoren.

GERMANY, August 20, 2025 / EINPresswire.com / -- Dangbei, ein globaler Anbieter von Smart-Entertainment-Lösungen, gibt bekannt, dass seine Projektoren an der Amazon Deutschland Game Week & Back-to-School 2025 teilnehmen. Die Aktion läuft vom 20. August bis zum 2. September 2025. In diesem Zeitraum wird eine Auswahl von Projektoren zu Sonderpreisen angeboten – mit Rabatten von bis zu 400 €.Projektoren in der Aktion Dangbei MP1 Max – Tri-Laser 4K Projektor | Rabatt: 299,85 €Regulärer Preis: 1.999,00 € → Aktionspreis: 1.699,15 €- 3100 ISO Lumen für klare Darstellung auch bei Tageslicht- 110 % BT.2020 Farbraum für realistische Farben- KI-Auto-Anpassungen: Fokus, Trapezkorrektur, Hindernisvermeidung- Eingebauter Standfuß, 360° drehbar, 135° neigbar- Dolby Audio & DTS:X, integrierte 12-W-Lautsprecher- Google TV + offizielles Netflix integriertMehr Informationen: https://www.amazon.de/dp/B0F43KYRJX Dangbei DBOX02 – 4K-Laser-Projektor | Rabatt: 400 €Regulärer Preis: 1.599,00 € → Aktionspreis: 1.199,00 €- 2450 ISO Lumen für scharfe Bilder auch in hellen Räumen- 4K-Auflösung mit HDR10+ Unterstützung- Automatischer Fokus, Trapezkorrektur und Bildoptimierung- HDMI 2.1, Wi-Fi 6, MEMC-Bewegungskompensation- Dolby Audio & DTS:X Dual-Lautsprecher (12 W)- Google TV + offizielles Netflix integriertMehr Informationen: https://www.amazon.de/dp/B0D25MPKZN?th=1 Dangbei Atom – Ultra-Slim Laser-Projektor | Rabatt: 140,99 €Regulärer Preis: 769,99 € → Aktionspreis: 629,00 €- Nur 1,87 Zoll dünn, Gewicht 1,3 kg- 1080p-Auflösung, 1200 ISO Lumen- KI-Autooptimierung: Fokus, Trapezkorrektur, Hindernisvermeidung- Google TV + offizielles Netflix integriert- Zwei 5-W-Lautsprecher mit Dolby-UnterstützungMehr Informationen: https://www.amazon.de/dp/B0CL4QGM1B?th=1 Dangbei Freedo – Tragbarer Full-HD-Projektor | Rabatt: 110 €Regulärer Preis: 529,00 € → Aktionspreis: 419,00 €- 1080p Full HD für scharfe, detailreiche Bilder- Tragbares Design mit integriertem Gimbal-Standfuß (180° drehbar)- 450 ISO Lumen für helle Projektionen- Automatische Fokussierung und Trapezkorrektur- Lange Akkulaufzeit, ideal für mobilen Einsatz- Google TV + Netflix integriertMehr Informationen: https://www.amazon.de/dp/B0DQXNWT2B Dangbei N2 mini – Kompakter Netflix-Projektor | Rabatt: 90 €Regulärer Preis: 279,00 € → Aktionspreis: 189,00 €- Offiziell von Netflix zertifiziert- 1080p Full HD Auflösung- Kompaktes Design für kleine Räume oder unterwegs- Automatischer Fokus und Trapezkorrektur- Unterstützt Netflix, YouTube und Prime VideoMehr Informationen: https://www.amazon.de/dp/B0DXVKH3PN Diesese Angebote sind bis zum 2. September 2025 befristet.About DangbeiDangbei ist ein Premium-Anbieter für Smart Entertainment, der sich auf Projektoren und andere innovative Produkte spezialisiert hat. Mit über 200 Millionen Nutzern weltweit bietet Dangbei atemberaubende Bilder und beeindruckenden Klang und verwandelt Räume in lebendige Unterhaltungs-, Arbeits- und Lebenszentren. Dangbei ist führend im Bereich Software für Großbildschirme und bietet eine umfangreiche App- und Inhaltsbibliothek für Unterhaltung, Gesundheit, Bildung und Produktivität. Weitere Informationen finden Sie unter de.dangbei.com.

