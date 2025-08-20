Submit Release
Dangbei Projektoren nehmen an der Amazon Deutschland Game Week & Back-to-School Aktion teil

Dangbei Projektoren im Angebot während der Amazon Gaming-Woche & Back-to-School Deals in Deutschland, Spare bis zu 400 €, 20. August – 2. September 2025.

Dangbei präsentiert zur Amazon Gaming-Woche und zum Schulstart exklusive Rabatte auf Premium-Laser- und tragbare Projektoren in Deutschland.

Dangbei MP1 Max 4K Tri-Laser-Projektor mit KI-verbessertem Kinoerlebnis, leistungsstarker Heimkino-Beamer für höchste Bildbrillanz.

Dangbei MP1 Max – Tri-Laser-Brillanz und KI-optimiertes Heimkinoerlebnis für beeindruckende Bildqualität.

Dangbei DBOX02 4K-Laserprojektor mit Google TV und Netflix-Zertifizierung, Premium-Heimkino-Beamer mit brillanter Bildqualität.

Dangbei DBOX02 – Weltweit erster 4K-Laserprojektor mit Google TV und offiziell lizenzierter Netflix-Unterstützung.

Dangbei Atom kompakter Projektor, dünnes Design, helle Projektion und intelligente Funktionen für modernes Home Entertainment.

Dangbei Atom – Dünner, heller, intelligenter Mini-Projektor für flexibles Heimkino.

Dangbei Freedo kompakter tragbarer Projektor mit Google TV, bietet grenzenlose Flexibilität für Entertainment überall.

Dangbei Freedo – Tragbarer Google-TV-Projektor für ultimative Flexibilität beim Sehen.

Vom 20. August bis 2. September 2025 bietet Dangbei bei der Amazon Deutschland Game Week & Back-to-School Aktion bis zu 400 € Rabatt auf Projektoren.

GERMANY, August 20, 2025 /EINPresswire.com/ -- Dangbei, ein globaler Anbieter von Smart-Entertainment-Lösungen, gibt bekannt, dass seine Projektoren an der Amazon Deutschland Game Week & Back-to-School 2025 teilnehmen. Die Aktion läuft vom 20. August bis zum 2. September 2025. In diesem Zeitraum wird eine Auswahl von Projektoren zu Sonderpreisen angeboten – mit Rabatten von bis zu 400 €.

Projektoren in der Aktion

Dangbei MP1 Max – Tri-Laser 4K Projektor | Rabatt: 299,85 €
Regulärer Preis: 1.999,00 € → Aktionspreis: 1.699,15 €
- 3100 ISO Lumen für klare Darstellung auch bei Tageslicht
- 110 % BT.2020 Farbraum für realistische Farben
- KI-Auto-Anpassungen: Fokus, Trapezkorrektur, Hindernisvermeidung
- Eingebauter Standfuß, 360° drehbar, 135° neigbar
- Dolby Audio & DTS:X, integrierte 12-W-Lautsprecher
- Google TV + offizielles Netflix integriert
Mehr Informationen: https://www.amazon.de/dp/B0F43KYRJX

Dangbei DBOX02 – 4K-Laser-Projektor | Rabatt: 400 €
Regulärer Preis: 1.599,00 € → Aktionspreis: 1.199,00 €
- 2450 ISO Lumen für scharfe Bilder auch in hellen Räumen
- 4K-Auflösung mit HDR10+ Unterstützung
- Automatischer Fokus, Trapezkorrektur und Bildoptimierung
- HDMI 2.1, Wi-Fi 6, MEMC-Bewegungskompensation
- Dolby Audio & DTS:X Dual-Lautsprecher (12 W)
- Google TV + offizielles Netflix integriert
Mehr Informationen: https://www.amazon.de/dp/B0D25MPKZN?th=1

Dangbei Atom – Ultra-Slim Laser-Projektor | Rabatt: 140,99 €
Regulärer Preis: 769,99 € → Aktionspreis: 629,00 €
- Nur 1,87 Zoll dünn, Gewicht 1,3 kg
- 1080p-Auflösung, 1200 ISO Lumen
- KI-Autooptimierung: Fokus, Trapezkorrektur, Hindernisvermeidung
- Google TV + offizielles Netflix integriert
- Zwei 5-W-Lautsprecher mit Dolby-Unterstützung
Mehr Informationen: https://www.amazon.de/dp/B0CL4QGM1B?th=1

Dangbei Freedo – Tragbarer Full-HD-Projektor | Rabatt: 110 €
Regulärer Preis: 529,00 € → Aktionspreis: 419,00 €
- 1080p Full HD für scharfe, detailreiche Bilder
- Tragbares Design mit integriertem Gimbal-Standfuß (180° drehbar)
- 450 ISO Lumen für helle Projektionen
- Automatische Fokussierung und Trapezkorrektur
- Lange Akkulaufzeit, ideal für mobilen Einsatz
- Google TV + Netflix integriert
Mehr Informationen: https://www.amazon.de/dp/B0DQXNWT2B

Dangbei N2 mini – Kompakter Netflix-Projektor | Rabatt: 90 €
Regulärer Preis: 279,00 € → Aktionspreis: 189,00 €
- Offiziell von Netflix zertifiziert
- 1080p Full HD Auflösung
- Kompaktes Design für kleine Räume oder unterwegs
- Automatischer Fokus und Trapezkorrektur
- Unterstützt Netflix, YouTube und Prime Video
Mehr Informationen: https://www.amazon.de/dp/B0DXVKH3PN

Diesese Angebote sind bis zum 2. September 2025 befristet.

About Dangbei
Dangbei ist ein Premium-Anbieter für Smart Entertainment, der sich auf Projektoren und andere innovative Produkte spezialisiert hat. Mit über 200 Millionen Nutzern weltweit bietet Dangbei atemberaubende Bilder und beeindruckenden Klang und verwandelt Räume in lebendige Unterhaltungs-, Arbeits- und Lebenszentren. Dangbei ist führend im Bereich Software für Großbildschirme und bietet eine umfangreiche App- und Inhaltsbibliothek für Unterhaltung, Gesundheit, Bildung und Produktivität. Weitere Informationen finden Sie unter de.dangbei.com.

Dangbei PR-Team
Dangbei
pr@dangbei.com
