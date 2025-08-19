OutIn präsentiert Kaffeeinnovationen der nächsten Generation auf der IFA Berlin 2025

OutIn Portable Coffee Station Solution

OutIn, ein weltweit führender Anbieter tragbarer Kaffeeinnovationen, wird sein spannendes Produktsortiment auf der IFA 2025 im September vorstellen.

BERLIN, GERMANY, August 19, 2025 / EINPresswire.com / -- OutIn, international bekannt für die Weiterentwicklung tragbarer Kaffeetechnologien, nimmt an der IFA 2025 in Berlin teil – einer der weltweit bedeutendsten Fachmessen für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte. Vom 5. bis 9. September auf dem Messegelände Berlin bietet die Veranstaltung OutIn eine Plattform, um das neueste Portfolio kompakter Kaffeeinnovationen einem internationalen Publikum aus Industrie, Medien und Verbrauchern zu präsentieren.Ausgezeichnet mit renommierten Designpreisen wie dem Red Dot, dem iF und dem World Coffee Innovation Award, hat OutIn auch auf dem Weltmarkt große Resonanz gefunden und sich in den vergangenen zwei Jahren wiederholt als Amazons meistverkaufte Marke für tragbare Kaffeemaschinen etabliert.Auf der IFA Berlin wird das Unternehmen seine Bestseller-Highlights präsentieren, allen voran den OutIn Nano, eine tragbare elektrische Espressomaschine, die für ihr kompaktes Design und ihre leistungsstarke Brühqualität geschätzt wird. Die Nano-Serie, erhältlich in verschiedenen eleganten Farbvarianten, verfügt über einen Hochleistungsakku, der mehr als 200 Brühvorgänge pro Ladung ermöglicht und in nur 200 Sekunden die optimale Brühtemperatur erreicht. Besucher können außerdem den OutIn Fino erleben, eine leichte elektrische Kaffeemühle mit nur 690 g Gewicht, ausgestattet mit einem präzisionsgefertigten 38-mm-Mahlwerk mit sieben Klingen, das eine außergewöhnlich gleichmäßige Mahlqualität garantiert.OutIn wird auf der IFA in diesem Monat eine bedeutende Innovation vorstellen – ein weiterer Schritt in der Mission des Unternehmens, tragbare Kaffeetechnologie neu zu definieren. Sandro Roth, Vizeweltmeister der World Coffee in Good Spirits 2024 und offizieller Markenbotschafter von OutIn, kommentierte:„Auch wenn wir noch keine Details verraten dürfen, verkörpert diese neue Entwicklung OutIns Engagement, die Grenzen der Anwendungsszenarien zu erweitern und nachhaltige Technologien zu integrieren.“Mit seiner Präsenz auf der IFA Berlin 2025 führt OutIn seinen Premium-Co-Branding- und Unternehmensanpassungsservice ein und unterstreicht damit seine Position als innovative Marke an der Schnittstelle zwischen Konsumtechnologie und Spezialitätenkaffee. Besucher sind herzlich eingeladen, das gesamte OutIn-Produktangebot in Halle 8.1, Stand #220, zu entdecken – wovon jedes Produkt entwickelt wurde, um aromatische Kaffeemomente in Barista-Qualit zu bereiten.Mit einer ersten Auswahl an Partnerdörfern für eine beiderseitig vorteilhafte Zusammenarbeit wird OutIn ab September die Produktinformationen und unverbindlichen Preisempfehlungen an die ersten 100 registrierten OutIn Business Partner weitergeben.Interessierte können sich frühe Partnerschaftsrechte durch eine Anmeldung zum OutIn Global Partnership-Programm sichern. Weitere Informationen finden Sie unter: https://outin.com

