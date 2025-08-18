AMPP Congratulates Board Chair Juan Caballero on Appointment as Coordinator of SPIA Corrosion Commission

Juan Caballero

Juan Caballero

Juan Caballero, AMPP Board Chair, was selected to lead SPIA's Corrosion Commission, advancing collaboration and technical expertise in corrosion prevention.

Juan’s appointment to lead SPIA’s Corrosion Commission is a well-deserved recognition of his expertise and vision.”
— Alan Thomas
PANAMA CITY, PANAMA, August 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- The Association for Materials Protection and Performance (AMPP), the world’s largest nonprofit dedicated to materials protection and performance, is proud to recognize its Board Chair, Juan Caballero, on his appointment as Coordinator of the Corrosion Commission for the Panamanian Society of Engineers and Architects (SPIA).

Caballero’s new role with SPIA reflects his distinguished career, proven leadership, and dedication to advancing corrosion prevention locally and globally. As Corrosion Commission Coordinator, he will guide the commission’s work in alignment with SPIA’s strategic objectives, leading initiatives to promote the profession, strengthen technical expertise, and foster the exchange of best practices in corrosion control. He will also represent the commission in national and international forums, ensuring Panama’s voice is present in global infrastructure conversations.

As AMPP’s Board Chair, Caballero is pivotal in guiding the organization’s mission to protect critical assets and infrastructure worldwide. He has been instrumental in advancing standards, training, and professional development programs that help ensure safety, security, and sustainability through corrosion control. His leadership in both AMPP and SPIA uniquely positions him to bridge Panama’s engineering priorities with international best practices, strengthening collaboration between the national and global engineering communities.

“Juan’s appointment to lead SPIA’s Corrosion Commission is a well-deserved recognition of his expertise and vision,” said AMPP CEO Alan Thomas. “His ability to connect Panama’s infrastructure needs with global solutions will bring lasting value to both SPIA and AMPP’s shared mission of protecting the world’s critical assets.”

Caballero has extensive experience leading multidisciplinary teams, implementing corrosion prevention strategies, and contributing to industry-wide initiatives across Latin America. His dual leadership roles underscore the importance of collaboration between national engineering organizations and global associations in tackling infrastructure challenges.

To learn more about AMPP and its global initiatives, please explore www.ampp.org. For further details on the SPIA, visit www.spia.org.pa.


SPANISH ANNOUNCEMENT:
AMPP felicita al presidente de la junta Juan Caballero por su nombramiento como coordinador de la Comisión de Corrosión de SPIA
Ciudad de Panamá, Panamá – 18 de agosto de 2025 – La Asociación para la Protección y el Rendimiento de Materiales (AMPP), la organización sin fines de lucro más grande del mundo dedicada a la protección y el rendimiento de materiales, se enorgullece en reconocer a su presidente de la Junta, Juan Caballero, por su nombramiento como Coordinador de la Comisión de Corrosión de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA).

El nuevo rol de Caballero en SPIA refleja su carrera distinguida, liderazgo comprobado y dedicación a avanzar en la prevención de la corrosión a nivel local y global. Como Coordinador de la Comisión de Corrosión, guiará el trabajo de la comisión en alineación con los objetivos estratégicos de SPIA, liderando iniciativas para promover la profesión, fortalecer la experiencia técnica y fomentar el intercambio de mejores prácticas en el control de la corrosión. También representará a la comisión en foros nacionales e internacionales, asegurando que la voz de Panamá esté presente en las conversaciones sobre infraestructura global.

Como presidente de la Junta de AMPP, Caballero es fundamental para guiar la misión de la organización de proteger activos e infraestructuras críticas en todo el mundo. Ha sido instrumental en el avance de normas, capacitación y programas de desarrollo profesional que ayudan a garantizar la seguridad, la protección y la sostenibilidad a través del control de la corrosión. Su liderazgo en AMPP y SPIA lo posiciona de manera única para vincular las prioridades de ingeniería de Panamá con las mejores prácticas internacionales, fortaleciendo la colaboración entre las comunidades de ingenieros nacionales y globales.

La designación de Juan para liderar la Comisión de Corrosión de SPIA es un reconocimiento bien merecido de su experiencia y visión", dijo el CEO de AMPP, Alan Thomas. "Su capacidad para conectar las necesidades de infraestructura de Panamá con soluciones globales brindará un valor duradero tanto a SPIA como a la misión compartida de AMPP de proteger los activos críticos del mundo."

Caballero tiene una amplia experiencia dirigiendo equipos multidisciplinarios, implementando estrategias de prevención de corrosión y contribuyendo a iniciativas a nivel industrial en toda América Latina. Sus roles de liderazgo dual subrayan la importancia de la colaboración entre las organizaciones de ingeniería nacionales y las asociaciones globales para abordar los desafíos de infraestructura.

Para obtener más información sobre AMPP y sus iniciativas globales, por favor explora www.ampp.org. Para más detalles sobre la SPIA, visita www.spia.org.pa.


ACERCA DE AMPP
La Asociación para la Protección y el Rendimiento de Materiales (AMPP) es un líder global dedicado a la protección de activos y al rendimiento de materiales industriales y naturales. Establecida en 2021, AMPP reúne casi 150 años de experiencia combinada de organizaciones históricas para avanzar en soluciones que mejoren la seguridad, la protección y la sostenibilidad en diversas industrias. Con más de 37,500 miembros en más de 150 países, AMPP es la organización más grande de su tipo, proporcionando estándares, certificaciones, capacitación y recursos innovadores a sus miembros. Con sede en los Estados Unidos y oficinas en Houston y Pittsburgh, AMPP también opera oficinas regionales en Brasil, Canadá, China, Dubái (centro de formación), Malasia, Arabia Saudita y el Reino Unido. www.ampp.org


ACERCA DE LA SPIA
La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) es una asociación profesional sin fines de lucro con estatus legal que agrupa a los profesionales de la ingeniería y la arquitectura panameños. Fue fundada el 15 de septiembre de 1919. https://spia.org.pa

About

The Association for Materials Protection and Performance (AMPP) is a global leader dedicated to the protection of assets and the performance of industrial and natural materials. Established in 2021, AMPP brings together nearly 150 years of combined expertise from legacy organizations to advance solutions that enhance safety, security, and sustainability across industries. Serving more than 37,000 members in over 150 countries, AMPP is the largest organization of its kind, providing innovative standards, certifications, training, and resources. Headquartered in the United States with offices in Houston and Pittsburgh, AMPP also operates regional offices in Brazil, Canada, China, Dubai (training center), Malaysia, Saudi Arabia, and the United Kingdom.

