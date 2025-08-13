El Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2025 presenta su balance e impacto en la ciudad

El Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2025 dejó un impacto cultural y económico significativo en la ciudad.

MEXICO CITY, MEXICO, August 13, 2025 /EINPresswire.com/ -- Si buscaste hospedarte en un hotel en Guadalajara durante la semana del Festival Internacional de Cine (FICG) 2025, seguramente te enfrentaste a una ciudad completamente llena.

Y no era para menos, el capítulo número 40 de este evento no solo fue un éxito en pantallas, también lo fue en términos económicos y turísticos para toda la capital jalisciense.

Del 6 al 14 de junio, Guadalajara fue sede del FICG, uno de los eventos de cine más importantes de Iberoamérica que reúne a creadores talentosos independientes y de diversas productoras nacionales e internacionales.

Esta entrega congregó a 29,400 asistentes que disfrutaron de 297 funciones. Se proyectaron 128 películas, incluyendo 102 cintas en competencia, así como producciones presentadas por Portugal, el país invitado de honor.

Hoteles al 100% y beneficios para toda la ciudad tapatía

Aunque el festival registró una asistencia de poco menos de 30 mil personas, una cifra menor en comparación con los 49 mil asistentes de 2023, el FICG continúa consolidándose como un motor cultural y turístico para Jalisco.

Se esperaba una derrama de aproximadamente 200 millones de pesos y una ocupación hotelera de entre el 90% y 100% en estos 9 días, con beneficios para el sector hotelero, así como para restaurantes, servicios de transporte, recintos culturales y comercios.

Si bien, aún no se ha confirmado oficialmente la cifra alcanzada, la alta ocupación en hoteles, especialmente de gama media y alta, fue evidente. Esto se reflejó en el fuerte flujo de visitantes y el dinamismo que se generó en negocios vinculados al turismo.

El cine como motor de desarrollo en Guadalajara

Más allá del arte, el FICG es una herramienta de desarrollo económico y social para el estado mismo. Este año, el festival impulsó alianzas comerciales, atrajo turismo especializado y fortaleció la proyección internacional de Guadalajara como ciudad creativa.

El FICG 2025 dejó claro que la industria cinematográfica puede ser un poderoso catalizador económico para Guadalajara. Comenzando por la invitación de un país en cada edición, que deriva en programas de intercambio, exhibiciones selectas y encuentros de industria para fortalecer vínculos culturales y comerciales.

Pensando en mantener ese impulso, la jornada 41 del festival se celebrará en abril de 2026, anticipándose al Mundial de Fútbol, en el que sin duda, la ciudad también jugará un papel protagonista como una de las sedes mexicanas.

Para quienes planean asistir en futuras ediciones, es importante reservar con antelación en un buen hotel en Guadalajara, Jalisco. No solo por logística, sino porque este tipo de eventos llevan la experiencia de hospedaje a un nivel sobresaliente.

