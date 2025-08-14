アムペトロニック、Auracast™に焦点を当てた「未来のオーディオ技術」イベントの講演者を発表—2025年エクスポ

Auri™ System by Ampetronic and Listen Technologies Ampetronic and Listen Technologies

このイベントでは、業界のリーダーたちがAuracast™の放送オーディオに関するプレゼンテーションを行います。

NEWARK-ON-TRENT, UNITED KINGDOM, August 13, 2025 / EINPresswire.com / -- Ampetronic は、聴覚支援ループシステム分野のリーディングプロバイダーとして、2025年8月21日に大阪で開催される「Expo 2025」のイギリスパビリオン内のホスピタリティスイートで主催する1日限定イベント「Audio Technology for the Future」の講演者を発表しました。このイベントでは、 Auracast™（アシストリスニングとコミュニケーションのための最新技術） が紹介され、この新しいオーディオ放送規格が日本および世界中の施設とエンドユーザーにもたらす可能性が示されます。イベントの講演者は、Auracast™との取り組みと、現在の製品ラインおよび将来の製品ラインへの応用について議論します。主な講演者は以下の通りです。・ Bluetooth SIG 市場開発ディレクター、ヘンリー・ウォン氏が「Auracast™ - 未来のオーディオ技術」と題して、新しい 1 対多のオーディオ放送技術についてご説明します。・ Ampetronic | Listen Technologies の事業開発マネージャー、エド・ベック氏が「 Auri™ とオーディオアクセシビリティの未来 」について講演します。・ GN Hearing Japan の社長兼ゼネラルマネージャー、マーティン・アームストロング氏が「Auracast™ 対応補聴器」について講演します。・ ソニー株式会社のシニアネットワークテクニカルマネージャー、関雅彦氏が「Auracast™ 対応消費者向けデバイス」について講演します。「Auracast™ オーディオ放送を採用し、この技術を搭載した製品やソリューションを提供して、人々がよりよく聞き、より深く交流し、世界とつながれるよう支援している、尊敬する講演者たちと一緒に参加できることを光栄に思います」とベック氏は述べています。参加者は、プレゼンテーション後に質疑応答の時間を持ちます。また、Auracast™ 対応製品やソリューションを実際に体験することもできます。プレゼンテーションは英語と日本語で行われます。通訳サービスが利用可能です。「未来のオーディオ技術」に関する詳細情報や当日のスケジュールを確認するには、以下のリンクをご覧ください： https://hear.ampetronic.com/l/12F/AudioTechnologyfortheFutureEvent2025

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.