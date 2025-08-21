ITTV International Forum e TechInEntertainment al Lido di Venezia per la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
Due panel per raccontare la creatività italiana nel contesto globale, una nuova partnership con DICM e un premio che celebra le collaborazioni internazionali
Il primo panel, in programma sabato 31 agosto alle 15.00 presso l’Italian Pavilion, è una conversazione esclusiva dal titolo “Iginio Straffi: La Creatività Italiana che Parla al Mondo”. Protagonista l’ideatore di Winx Club e fondatore del Gruppo Rainbow, che ripercorrerà trent’anni di carriera tra animazione e nuove sfide editoriali, tra cui l’acquisizione della casa di produzione Colorado. In dialogo con lui, Chiara Sbarigia, Presidente di APA – Associazione Produttori Audiovisivi, per discutere il ruolo dell’animazione e del live action italiano nel mercato globale.
Il secondo panel, sempre il 31 agosto alle 17.00 presso lo Spazio Regione Veneto/Veneto Film Commission, si intitola “Visioni italiane, destinazione globale”: un confronto tra protagonisti dell’industria su come le storie italiane si affermano nel mondo attraverso nuove strategie narrative, produttive e distributive. Intervengono Elena Bucaccio, Head of Drama, Lux Vide; Raffaella Leone, CEO, Leone Film Group & Lotus Production; Nicole Morganti, Head of Local Originals Southern Europe, Amazon MGM Studios e Marco Rosi, General Manager, Gaumont Italia.
‘Nel 2025, il settore della televisione e dello streaming vive una trasformazione profonda, guidata dall’evoluzione tecnologica e dal cambiamento delle abitudini del pubblico. In un mercato sempre più glocal, il vero successo nasce dalla capacità di proporre contenuti che, pur attraversando i confini globali, parlino in modo autentico alla cultura, alla lingua e alle emozioni dei singoli territori “– sottolinea Valentina Martelli, CEO e fondatrice di ITTV con Cristina Scognamillo. “A ITTV, siamo pronte ad affrontare queste sfide con visione, creatività e apertura all’innovazione. Crediamo in un futuro in cui la tecnologia amplifica la narrazione e in cui ogni pubblico — ovunque si trovi — possa riconoscere sé stesso in storie capaci di essere insieme universali e profondamente locali”.
ITTV annuncia anche che Mila — il pluripremiato cortometraggio d’animazione su una bambina durante la Seconda guerra mondiale e potente messaggio contro tutte le guerre attuali — sarà distribuito il 2 settembre, in occasione dell’80º anniversario della fine del conflitto, sui 57 canali YouTube di InsVrgence.
l film è stato presentato per la prima volta durante ITTV 2021.
ITTV International Forum e TechInEntertainment sono piattaforme globali che connettono professionisti del settore creativo, produttivo e distributivo, favorendo il dialogo tra Hollywood e i mercati internazionali. Attraverso panel curati, executive salons e incontri immersivi, promuovono la collaborazione strategica e l’integrazione delle nuove tecnologie – dall’XR all’AI fino ai media immersivi – anticipando le tendenze che plasmeranno il futuro dell’intrattenimento. Con eventi di punta a Venezia e Los Angeles, ITTV e TiE si confermano hub che portano la creatività e l’intuizione italiana al centro delle conversazioni globali.
