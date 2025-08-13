Acclaim Energy refuerza su equipo de expertos para atender los retos energéticos del futuro

Erika Ramírez y Naomi Aguilar

Acclaim Energy promueve a Naomi Aguirre y Erika Ramírez, fortaleciendo su liderazgo y capacidad para ofrecer soluciones energéticas de clase mundial.

“Reconocemos el talento de Naomi y Erika y ampliamos nuestra capacidad para ofrecer soluciones de clase mundial que atiendan los retos y oportunidades del mercado”.” — Maria José Treviño.

MONTERREY, NUEVO LEóN, MEXICO, August 13, 2025 / EINPresswire.com / -- Acclaim Energy anunció la promoción de Naomi Monserrat Aguirre Rivera a Energy Solutions Consultant y de Erika Ramírez a Energy and Sustainability Consultant, en el marco de una estrategia de crecimiento que alinea los títulos y funciones de su equipo con las mejores prácticas de consultoras globales, consolidando así su liderazgo y capacidad de influencia en el sector energético.Con más de ocho años de trayectoria en el sector, Naomi Aguirre se ha destacado en la gestión de proyectos de eficiencia energética, análisis regulatorio y desarrollo de soluciones estratégicas para empresas con ambiciosas metas de sostenibilidad. Desde su incorporación a Acclaim Energy, ha liderado iniciativas que han optimizado el consumo energético de grandes corporativos y fortalecido su competitividad.Erika Ramírez, por su parte, ha forjado una sólida carrera en análisis de datos energéticos, administración de contratos y diseño de estrategias de energía renovable. Su enfoque en la innovación y el cumplimiento normativo ha permitido a los clientes de Acclaim implementar proyectos de alto impacto económico y ambiental.“Este paso no solo reconoce el talento y compromiso de Naomi y Erika, sino que también amplía nuestra capacidad para ofrecer soluciones de clase mundial que respondan a los retos y oportunidades del mercado”, afirmó María José Treviño , Directora General de Acclaim Energy México.“En Acclaim invertimos en el desarrollo profesional de nuestro equipo porque sabemos que su liderazgo y experiencia son el motor que impulsa nuestro crecimiento y el éxito de nuestros clientes”, agregó John D. Elder III, CEO de Acclaim Energy.Con estas promociones, Acclaim Energy reafirma su compromiso con la excelencia, la innovación y el desarrollo del talento, fortaleciendo su posición como un socio estratégico capaz de ofrecer soluciones energéticas integrales que impulsen la competitividad y sostenibilidad de sus clientes en México y más allá.Sobre Acclaim Energy:Somos una empresa de consultoría energética internacional con presencia en México y Estados Unidos, reconocida por ayudar a corporaciones a maximizar el valor de su energía y alcanzar un crecimiento sostenible. Nuestro enfoque integral combina adquisición estratégica de energía, análisis y negociación de contratos, gestión de riesgos, medición y reportes de sostenibilidad, y desarrollo de soluciones de generación distribuida, todo alineado con los objetivos comerciales y ambientales de nuestros clientes.En México, administramos una cartera de más de cien clientes nacionales y multinacionales, con un gasto anual superior a mil millones de dólares en electricidad y gas natural. Gestionamos más de mil medidores y hemos generado ahorros acumulados que superan los 960 millones de dólares, demostrando nuestra capacidad para ofrecer resultados medibles que fortalecen la competitividad y la sostenibilidad de quienes confían en nosotros.Para más información, visita www.acclaimenergy.com.mx

