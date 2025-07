Impulsando el futuro: Acclaim Energy suma talento estratégico con la llegada de Alejandro Cabral

MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, July 16, 2025 / EINPresswire.com / -- En línea con su compromiso por fortalecer su equipo técnico y seguir brindando soluciones energéticas de alto impacto, Acclaim Energy México anuncia la incorporación de Alejandro Cabral como Analista Senior de Operaciones.Desde su nuevo rol, Alejandro contribuirá de manera estratégica al diseño, gestión y optimización de soluciones energéticas para empresas de alto consumo, con un enfoque especializado en tecnologías limpias, estructuración de contratos energéticos y transición energética inteligente.Con más de cinco años de experiencia en el sector energético, en México, Alejandro ha ocupado puestos clave en compañías líderes como RECSA Agua y Energía y Acciona Energía, donde gestionó proyectos de Generación Distribuida, contratos PPA, Microgrids y mecanismos de certificación ambiental como bonos de carbono, CELs e I-RECs en diversos mercados de Latinoamérica."Con la llegada de Alejandro, reforzamos nuestra capacidad para ofrecer estrategias energéticas avanzadas, alineadas con los objetivos de negocio, la eficiencia operativa y los compromisos de sostenibilidad de nuestros clientes. Debido a la evolución tecnológica y al aumento en las necesidades de los clientes y en la demanda de servicios, necesitábamos sumar experiencia adicional para expandir nuestro equipo y presencia en todo el país", señaló María José Treviño , Directora General de Acclaim Energy México.Alejandro es un Ingeniero en Desarrollo Sustentable por el Tecnológico de Monterrey, institución que lo reconoció con el Diploma de Desarrollo Estudiantil, y cuenta con un Diplomado en Energía Fotovoltaica por el CPEF, así como un posgrado en Administración de Negocios Energéticos por ESIC Business & Marketing School.“Alejandro representa el nuevo perfil de liderazgo que impulsa nuestra visión internacional: profesionista con visión estratégica, formación sólida y un fuerte compromiso con la transición energética. Su incorporación fortalece aún más nuestro equipo y nuestra promesa de valor para nuestro clientes,” destacó John D. Elder III, CEO y fundador de Acclaim Energy.La experiencia de Alejandro en el desarrollo de negocios, gestión de proyectos y certificación ambiental será fundamental para continuar posicionando a Acclaim como referente en innovación, sustentabilidad y excelencia operativa en el mercado energético mexicano.Sobre Acclaim EnergySomos una empresa de consultoría internacional especializada en la adquisición corporativa de energía, con presencia en México y los Estados Unidos, Nuestro enfoque se base en una gestión energética holística, cuyo objetivo es descubrir el valor oculto y lograr un crecimiento sostenible. Ofrecemos servicios especializados de adquisición estratégica de energía, análisis y negociación de contratos, gestión de riesgos, medición y presentación de informes de sostenibilidad, así como desarrollo de estrategias en generación distribuida, todo ello alineado con los objetivos comerciales y de sostenibilidad de nuestros clientes.En México, nos encargamos de la administración de una cartera de más de cien clientes nacionales y multinacionales, con un gasto energético anual que supera los mil millones de dólares en electricidad y gas natural, Además, gestionamos más de mil medidores, para los cuales hemos logrado un ahorro acumulado de más de novecientos sesenta millones de dólares.Para más información, visita www.acclaimenergy.com.mx Alejandro Valentín MataAcclaim EnergyAlejandro.mata@acclaimenergy.com.mx+52 5583260112

