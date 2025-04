Acclaim Energy refuerza su equipo corporativo con Ximena Luján

MONTERREY, NUEVO LEóN, MEXICO, April 15, 2025 / EINPresswire.com / -- Acclaim Energy México se complace en anunciar la incorporación de Ximena Luján como Business Support and Special Projects Coordinator, una posición clave que fortalecerá las estrategias en ventas, operaciones, desarrollo de productos y servicios a clientes. En este nuevo rol, Ximena trabajará de manera cercana con la dirección general del país y de otros líderes de los negocios.“Estamos muy entusiasmados por la llegada de Ximena a nuestro equipo. Su capacidad para integrar procesos, impulsar la eficiencia y fomentar la colaboración interna y externa será fundamental para enriquecer nuestra estructura organizacional y acelerar el cumplimiento de nuestras metas,” comentó María José Treviño , Directora General de Acclaim Energy México.Ximena cuenta con una sólida trayectoria académica y profesional con más de 7 años en posiciones estratégicas en diversas empresas. Es egresada de la Maestría en Administración de Negocios con especialización en Calidad de Procesos por la Universidad TecMilenio, y obtuvo su título de Ingeniera en Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico de Chihuahua. Su experiencia profesional abarca los sectores aeroespacial y financiero, donde ha destacado por su enfoque en atención al cliente, mejora de procesos y gestión de cuentas.“Me siento muy emocionada de unirme a Acclaim Energy México, líder en consultoría energética, y contribuir al mejoramiento de las operaciones y procesos clave de la organización. Es una gran oportunidad para colaborar con un equipo altamente profesional y aportar al crecimiento de una empresa que impulsa la innovación y la eficiencia en el sector energético,” comentó Ximena Luján Rodríguez.Ximena es reconocida por su enfoque proactivo, compromiso con la mejora continua, y por generar un impacto positivo en la experiencia del cliente y en el rendimiento interno de las organizaciones en las que ha colaborado.Con esta incorporación, Acclaim Energy reafirma su compromiso con el talento, la innovación y la excelencia operativa en beneficio de sus clientes, y alcanza un 46% de mujeres en posiciones de liderazgo en la empresa.Sobre Acclaim EnergySomos una empresa de consultoría internacional especializada en la adquisición corporativa de energía, con presencia en México y los Estados Unidos, Nuestro enfoque se base en una gestión energética holística, cuyo objetivo es descubrir el valor oculto y lograr un crecimiento sostenible. Ofrecemos servicios especializados de adquisición estratégica de energía, análisis y negociación de contratos, gestión de riesgos, medición y presentación de informes de sostenibilidad, así como desarrollo de estrategias en generación distribuida, todo ello alineado con los objetivos comerciales y de sostenibilidad de nuestros clientes.En México, nos encargamos de la administración de una cartera de más de cien clientes nacionales y multinacionales, con un gasto energético anual que supera los mil millones de dólares en electricidad y gas natural, Además, gestionamos más de mil medidores, para los cuales hemos logrado un ahorro acumulado de más de novecientos sesenta millones de dólares.Para más información, visita www.acclaimenergy.com.mx Alejandro Valentín MataAcclaim EnergyAlejandro.mata@acclaimenergy.com.mx+52 5583260112

