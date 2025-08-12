WHX Dubai und WHX Labs Dubai vereinen sich 2026 zum weltweit größten Gesundheitsereignis

WHX Dubai WHX Labs Dubai WHX Dubai launch

Mehr als 270.000 Fachleute aus 180 Ländern und über 4.800 Aussteller werden sich in Dubai für eine Woche versammeln, um die Branche zu gestalten

WHX Dubai und WHX Labs Dubai sind beide etablierte Veranstaltungen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in der Förderung von Wissen und Handel sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene.” — Solenne Singer, Senior Vice President bei Informa Markets

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, August 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- Informa hat die Einführung der weltweit größten Gesundheitsveranstaltung angekündigt, nachdem die Entscheidung getroffen wurde, im Jahr 2026 zwei Leitveranstaltungen gleichzeitig abzuhalten. Vom 9. bis 13. Februar 2026 werden WHX Dubai (ehemals Arab Health) und WHX Labs Dubai (vormals Medlab Middle East) über 270.000 Gesundheitsführer aus 180 Ländern sowie mehr als 4.800 Aussteller versammeln, wodurch Dubai zu einem globalen Zentrum des Gesundheitswesens und einem Inkubator für medizinische Fortschritte wird.

Seit Jahrzehnten haben diese Veranstaltungen Dubai ins Zentrum der globalen Diskussionen im Gesundheitswesen gerückt. Im Jahr 2026, unter der Schirmherrschaft des Gesundheits- und Vorsorgeministeriums der Vereinigten Arabischen Emirate, werden sie zusammenkommen, um das weltweit größte Gesundheitsereignis zu schaffen – eine stadtweite Gelegenheit für Geschäftsabschlüsse, Networking und Wissensaustausch, die sich mit universellen Herausforderungen im Gesundheitswesen und im Laborbereich beschäftigt.

WHX Dubai findet vom 9. bis 12. Februar im Dubai Exhibition Centre (DEC) in Expo City Dubai statt. Zum ersten Mal in seiner 50-jährigen Geschichte wird die Veranstaltung außerhalb des Dubai World Trade Centre (DWTC) ausgetragen.

Die Veranstaltung wird ein internationales Publikum anziehen und als globale Plattform für Innovationen dienen, sodass Aussteller Lösungen in neun verschiedenen Produktsektoren präsentieren können, darunter Medizintechnik, Bildgebung und Diagnostik sowie Gesundheitsinfrastruktur.

Die 50. Ausgabe der Veranstaltung, die Anfang dieses Jahres stattfand, erzielte einen Rekordwert von 2,57 Milliarden US-Dollar an Geschäftswert, wobei jeder Aussteller durchschnittlich einen Einfluss von 2,14 Millionen US-Dollar erfuhr.

WHX Dubai 2026 wird die globale Gesundheit mit einem zukunftsorientierten Programm vorantreiben, das sieben CME-akkreditierte Konferenzen und über 250 Redner umfasst. Diese Ausgabe wird vier neue zertifizierte Bootcamps und drei spezialisierte Bühnen vorstellen: die Future X Stage für bahnbrechende Ideen; die Frontiers Stage, die die neuesten Fortschritte in Wissenschaft, Wellness und Lebenswissenschaften präsentieren wird; und die Visionary Stage, auf der globale Führungspersönlichkeiten tiefgehende Perspektiven zu Investitionen, Führung, künstlicher Intelligenz und ESG teilen werden.

Da es 2026 sein 25-jähriges Jubiläum feiert, findet WHX Labs Dubai vom 10. bis 13. Februar im DWTC statt. Unter dem Motto "25 Years of Laboratory Innovation: Uniting Communities for Better Health" wird die Veranstaltung Exzellenz in Laboren, Diagnostik und Präzisionsmedizin präsentieren.

Im vergangenen Jahr generierte das WHX Labs Dubai ein Geschäftsvolumen von 621 Millionen US-Dollar. Es diente als Plattform zur Verbindung von wichtigen Einkäufern, Regierungsministerien und Entscheidungsträgern, die Innovationen und Investitionen im Bereich Diagnostik im Nahen Osten vorantreiben.

WHX Labs Dubai wird die neuesten Fortschritte im gesamten medizinischen Laborekosystem durch acht Produktpfeiler hervorheben. Zusätzlich wird der 25. Jahreskongress für Laborleitung und Medizin acht wissenschaftliche Konferenzstränge mit CME-Anerkennung umfassen, in denen 250 globale Vordenker und Laborspezialisten zu Wort kommen. Teilnehmer können auch an wegweisenden Gesprächen bei den WHX Labs Roundtables teilnehmen und an zwei neuen Konferenzen für Klinikpersonal mitwirken: dem Precision Health Global Forum und dem Antimicrobial Resistance Leadership Global Summit.

Solenne Singer, Senior Vice President bei Informa Markets, sagte: „WHX Dubai und WHX Labs Dubai sind beide etablierte Veranstaltungen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in der Förderung von Wissen und Handel sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene.“ Wir freuen uns, sie gleichzeitig auszurichten, um das weltweit größte Gesundheits-Event zu gestalten, das Dubai in einen Knotenpunkt des globalen Gesundheitsökosystems für fünf aufschlussreiche Tage verwandeln wird.

Dubais einzigartige Position wird es ermöglichen, dass kühne Ideen und Durchbrüche schnell Grenzen überschreiten und die Verbreitung von Lösungen von einem Markt zum anderen beschleunigen, während sie den Status der VAE als internationales Zentrum für den Wandel im Gesundheitswesen stärken. Durch die Ausrichtung der weltweit größten Gesundheitsveranstaltung leisten unsere Teilnehmer einen bedeutenden Beitrag zu zukünftigen Fortschritten in medizinischer Exzellenz und Innovation in den VAE und darüber hinaus.

Für weitere Informationen oder um sich für die Veranstaltung anzumelden, besuchen Sie bitte https://www.worldhealthexpo.com/en/healthcareweek.html.

