WHX Dubai et WHX Labs Dubai se réuniront en 2026 pour former le plus grand événement de santé au monde

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, August 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- Informa a annoncé le lancement du plus grand événement mondial dans le domaine de la santé, suite à la décision d'organiser simultanément deux événements phares en 2026. Du 9 au 13 février 2026, WHX Dubai (anciennement Arab Health) et WHX Labs Dubai (anciennement t Medlab Middle East) réuniront plus de 270 000 dirigeants du secteur de la santé provenant de 180 pays ainsi que plus de 4 800 exposants, transformant Dubaï en un centre mondial de la santé et un incubateur pour les progrès médicaux.

Depuis des décennies, ces événements ont placé Dubaï au cœur des discussions mondiales sur la santé. En 2026, sous le patronage du Ministère de la Santé et de la Prévention des Émirats arabes unis, ils uniront leurs forces pour créer le plus grand événement mondial dans le domaine de la santé – une opportunité à l'échelle de la ville pour conclure des accords, développer des réseaux et partager des connaissances en réponse aux défis universels de la santé et des laboratoires.

WHX Dubai se tiendra du 9 au 12 février au Dubai Exhibition Centre (DEC) dans Expo City Dubai. C’est la première fois en 50 ans d’histoire de l’événement qu’il aura lieu en dehors du Dubai World Trade Centre (DWTC).

Le salon attirera un public international et servira de plateforme mondiale pour l'innovation, permettant aux exposants de présenter des solutions dans neuf secteurs de produits divers, notamment les dispositifs médicaux, l'imagerie et les diagnostics, ainsi que les infrastructures de santé.

La 50e édition de l'événement, qui a eu lieu plus tôt cette année, a généré une valeur commerciale record de 2,57 milliards de dollars, chaque exposant ayant en moyenne un impact de 2,14 millions de dollars.

WHX Dubai 2026 est prêt à faire progresser la santé mondiale avec un programme visionnaire qui comprend sept conférences accréditées CME et plus de 250 intervenants. Cette édition présentera quatre nouveaux bootcamps certifiés et trois scènes dédiées : Future X Stage pour les idées novatrices ; Frontiers Stage, qui présentera les dernières avancées en science, bien-être et sciences de la vie ; et Visionary Stage, où des leaders mondiaux partageront des perspectives éclairées sur l'investissement, le leadership, l'intelligence artificielle et l'ESG.

Alors qu'il célèbre son 25e anniversaire en 2026, WHX Labs Dubaï se tiendra du 10 au 13 février au DWTC. Sous la bannière de "25 Years of Laboratory Innovation: Uniting Communities for Better Health", l'événement mettra en lumière l'excellence dans les laboratoires, le diagnostic et la médecine de précision.

L'année dernière, WHX Labs de Dubaï a généré 621 millions de dollars de chiffre d'affaires. Cela a servi de plateforme reliant les principaux acheteurs, ministères du gouvernement et décideurs qui stimulent l'innovation et l'investissement liés aux diagnostics au Moyen-Orient.

WHX Labs Dubai mettra en avant les dernières avancées de l'écosystème des laboratoires médicaux à travers huit piliers de produits. De plus, le 25e Congrès annuel de gestion de laboratoire et de médecine proposera huit conférences scientifiques accréditées pour les CME, avec 250 leaders d'opinion mondiaux et spécialistes de laboratoire. Les participants peuvent également prendre part à des discussions déterminantes pour l'industrie lors des tables rondes de WHX Labs et participer à deux nouvelles conférences de cliniciens : Precision Health Global Forum et Antimicrobial Resistance Leadership Global Summit.

Solenne Singer, vice-présidente exécutive chez Informa Markets, a déclaré : « WHX Dubai et WHX Labs Dubai sont deux événements bien établis, avec une réputation éprouvée pour faire progresser le savoir et le commerce tant au niveau régional qu'à l'échelle mondiale. » Nous sommes ravis de les accueillir simultanément pour former le plus grand événement mondial de la santé, transformant ainsi Dubaï en un centre pour l'écosystème mondial de la santé pendant cinq jours enrichissants.

La position unique de Dubaï permettra aux idées audacieuses et aux avancées de franchir les frontières rapidement, accélérant ainsi la diffusion des solutions d'un marché à un autre tout en renforçant le statut des Émirats arabes unis en tant que centre international de transformation des soins de santé. En accueillant le plus grand événement mondial de santé, nos participants contribueront de manière significative aux futures avancées en excellence médicale et innovation aux Émirats arabes unis et au-delà.

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire à l'événement, rendez-vous sur https://www.worldhealthexpo.com/en/healthcareweek.html.

