WHX Dubai en WHX Labs Dubai zullen in 2026 samenkomen om het grootste gezondheidsevenement ter wereld te vormen

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, August 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- Informa heeft de lancering van 's werelds grootste gezondheidszorg evenement aangekondigd, na de beslissing om in 2026 twee vlaggenschip evenementen gelijktijdig te houden. Van 9 tot 13 februari 2026 zullen WHX Dubai (voorheen Arab Health) en WHX Labs Dubai (voorheen Medlab Middle East) meer dan 270.000 zorgleiders uit 180 landen samenbrengen, samen met meer dan 4.800 exposanten, waardoor Dubai verandert in een wereldwijde gezondheidszorg-hub en een broedplaats voor medische vooruitgang.

Al tientallen jaren hebben deze evenementen Dubai in het middelpunt van mondiale discussies over gezondheidszorg geplaatst. Gelijktijdig in 2026, onder de begeleiding van het Ministerie van Gezondheid en Preventie van de VAE, zullen ze samenkomen om het grootste gezondheidszorg evenement ter wereld te creëren – een stadsbrede kans voor deals, netwerken en kennisdeling die zich richt op universele uitdagingen in de gezondheidszorg en laboratoria.

WHX Dubai zal plaatsvinden van 9-12 februari in het Dubai Exhibition Centre (DEC) in Expo City Dubai. Dit markeert de eerste keer in de 50-jarige geschiedenis van het evenement dat het plaatsvindt buiten het Dubai World Trade Centre (DWTC).

De show zal een internationaal publiek aantrekken en dienen als een wereldwijd platform voor innovatie, waarmee exposanten oplossingen kunnen presenteren in negen verschillende productsectoren, waaronder medische apparaten, beeldvorming en diagnostiek, en gezondheidszorginfrastructuur.

De 50ste editie van het evenement, dat eerder dit jaar plaatsvond, genereerde een recordbrekende zakelijke waarde van $2,57 miljard, waarbij elke exposant een gemiddelde impact van $2,14 miljoen ervoer.

WHX Dubai 2026 is klaar om de wereldwijde gezondheid te bevorderen met een vooruitstrevend programma dat zeven geaccrediteerde CME-conferenties en meer dan 250 sprekers omvat. Deze editie zal vier nieuwe gecertificeerde bootcamps introduceren en drie speciale podia: het Future X Stage voor baanbrekende ideeën; het Frontiers Stage, waar de nieuwste ontwikkelingen in wetenschap, wellness en levenswetenschappen worden gepresenteerd; en de Visionary Stage, waar wereldleiders verhelderende inzichten delen over investeringen, leiderschap, kunstmatige intelligentie en ESG.

Terwijl het zijn 25-jarig jubileum viert in 2026, wordt WHX Labs Dubai van 10 tot 13 februari gehouden in DWTC. Onder de titel "25 Years of Laboratory Innovation: Uniting Communities for Better Health" zal het evenement uitmuntendheid in laboratoria, diagnostiek en precisiegeneeskunde presenteren.

Vorig jaar genereerde de WHX Labs Dubai $621 miljoen aan zaken. Het diende als een platform dat belangrijke kopers, ministeries en besluitvormers verbindt die innovatie en investeringen op het gebied van diagnostiek in het Midden-Oosten bevorderen.

WHX Labs Dubai zal de nieuwste ontwikkelingen uit het hele medische laboratoriumecosysteem belichten via acht productpilaren. Daarnaast zal het 25e jaarlijkse Laboratorium Management en Geneeskunde Congres acht CME-geaccrediteerde wetenschappelijke conferentietracks bevatten met 250 wereldwijde opinieleiders en laboratoriumspecialisten. Bezoekers kunnen ook deelnemen aan gesprekken die de industrie vormgeven bij de WHX Labs Roundtables en deelnemen aan twee nieuwe conferenties voor clinici: het Precision Health Global Forum en de Antimicrobial Resistance Leadership Global Summit.

Solenne Singer, Senior Vice President bij Informa Markets, zei: “WHX Dubai en WHX Labs Dubai zijn beide goed gevestigde evenementen met een bewezen staat van dienst in het bevorderen van kennis en handel op zowel regionaal als mondiaal niveau. We zijn verheugd om ze gelijktijdig te organiseren en daarmee het grootste gezondheidszorgevenement ter wereld te vormen, dat Dubai gedurende vijf verhelderende dagen zal transformeren in een centrum voor het wereldwijde gezondheidszorgecosysteem.

Dubais unieke positie zal het mogelijk maken dat gedurfde ideeën en doorbraken snel grenzen oversteken, waardoor de verspreiding van oplossingen van de ene markt naar de andere wordt versneld en de status van de VAE als internationaal centrum voor transformatie in de gezondheidszorg wordt versterkt. Door het hosten van het grootste gezondheidszorg evenement ter wereld, zullen onze deelnemers een belangrijke bijdrage leveren aan toekomstige vooruitgangen in medische uitmuntendheid en innovatie in de VAE en daarbuiten.”

Voor meer informatie of om je aan te melden voor het evenement, bezoek https://www.worldhealthexpo.com/en/healthcareweek.html.

