Encuesta de SRC revela que el PAN lidera la intención de voto para la Gubernatura de Querétaro 2027

Encuesta de SRC para la gubernatura de Querétaro 2027 revela la ventaja del PAN.

QUERéTARO, MEXICO, August 11, 2025 / EINPresswire.com / -- El PAN se posiciona como la primera fuerza política en el estado, mientras que en los escenarios de careo, sus perfiles se muestran como los más competitivos rumbo a la elección de 2027.A menos de dos años de la elección para la gubernatura de Querétaro , los partidos políticos comienzan a mover sus piezas y a posicionar a sus principales figuras. En este contexto, la más reciente encuesta de Statistical Research Corporation (SRC), levantada en agosto de 2025, ofrece los indicios sobre las preferencias electorales en la entidad, mostrando una clara ventaja para el Partido Acción Nacional (PAN).De acuerdo con el estudio, si las elecciones fueran hoy, el PAN obtendría el 44.3% de la intención de voto, consolidándose como el partido con mayor respaldo. En segundo lugar se ubica Morena, con un 33.4% de las preferencias. Muy por debajo se encuentran Movimiento Ciudadano con 3.6% , el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 3.4% , y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 3.1%.PAN: Luis Nava, Felifer Macías y Agustín Dorantes en empate técnicoLa contienda interna del Partido Acción Nacional se perfila como una de las más cerradas. Según SRC, existe un empate técnico entre tres de sus principales figuras.Luis Nava encabeza las preferencias con un 23.6% , seguido muy de cerca por Felifer Macías con un 20.7% y Agustín Dorantes con un 19.7%. La diferencia entre ellos se encuentra dentro del margen de error de la encuesta, lo que anticipa una competencia reñida por la candidatura. Más atrás aparece Guadalupe Murguía con un 13.7% del apoyo.En los escenarios de confrontación directa (careos), los panistas demuestran una sólida ventaja.Felifer Macías obtiene un 40.6% de la intención de voto frente a Gilberto Herrera de Morena, quien alcanza un 24.1%.Por su parte, Luis Nava logra un 37.5% de respaldo al medirse con Ricardo Astudillo del PVEM, quien obtiene un 27.5%.Santiago Nieto, la carta fuerte de MorenaDentro de Morena, el panorama es más claro.Santiago Nieto se posiciona como el favorito indiscutible para abanderar al partido, con un sólido 38.9% de las preferencias internas. Su competidor más cercano, Gilberto Herrera, se encuentra a una distancia considerable, con un 19.7% del respaldo.La oposición se perfila: Astudillo en PVEM y empate técnico en el PRIEn otros frentes, la encuesta de SRC revela a los siguientes punteros:- PVEM: Ricardo Astudillo lidera con comodidad la intención de voto para ser el candidato del Partido Verde, con un 47.6% de apoyo.- PRI: Se observa un empate técnico entre Abigail Arredondo (25.3%) y Mario Calzada (25.1%), cuya diferencia es estadísticamente insignificante.- MC: Manuel Garrido encabeza las preferencias de Movimiento Ciudadano con un 28.1% , seguido por Paulina Aguado con un 15.8%.MetodologíaLa encuesta fue realizada por Statistical Research Corporation (SRC) con los siguientes parámetros:- Tipo de encuesta: Telefónica automatizada (robotcall).- Población y muestra: 1,000 entrevistas efectivas a personas mayores de 18 años, residentes en el estado de Querétaro - Margen de error: ±3.8%.- Nivel de confianza: 95%.- Fecha de levantamiento: 07 de agosto de 2025.

