Deloitte en Corporater kondigen strategisch partnerschap aan om G(P)RC in de BeNeLux te versnellen

Deloitte en Corporater kondigen strategisch partnerschap aan om governance-, risk- en performance-transformatie in de BeNeLux te versnellen

Onze samenwerking zorgt voor een unieke integratie van technologie en inhoud op maat.” — Tor Inge Vasshus, CEO van Corporater

AMSTERDAM, NETHERLANDS, August 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- Deloitte Nederland en Corporater, wereldwijd aanbieder van geïntegreerde GRC- en performance management software, zijn een strategisch partnerschap aangegaan in de BeNeLux.

Op het Deloitte hoofdkantoor in Amsterdam — waar ook een officiële foto werd genomen ter gelegenheid van de samenwerking — kondigden beide organisaties aan dat ze zich gezamenlijk gaan richten op het aanbieden van geïntegreerde technologische en adviesoplossingen voor klanten in zowel de publieke sector als de private, corporate en financiële markten.

"Met deze samenwerking tillen we onze dienstverlening op het gebied van governance, risicobeheersing en performance naar een hoger niveau," zegt Rogier de Wit, Partner bij Deloitte Nederland. "We combineren Deloitte’s inhoudelijke expertise met Corporater om toekomstbestendige oplossingen te leveren aan onze klanten."

"Samen met Deloitte bieden wij organisaties in de BeNeLux de mogelijkheid om hun strategie, risico management, performance en governance-structuur volledig digitaal te operationaliseren binnen één platform," aldus Tor Inge Vasshus, CEO van Corporater. "Onze samenwerking zorgt voor een unieke integratie van technologie en inhoud op maat".

Gezamenlijke implementatie bij publieke organisatie

De samenwerking is dit jaar al concreet van start gegaan met een gezamenlijke implementatie bij een toonaangevende publieke instelling in Nederland. In dit traject begeleidt Deloitte de organisatie functioneel — onder andere op het gebied van interne controle, risicobeheer en compliance en risicobeheer — terwijl Corporater verantwoordelijk is voor de implementatie van haar GPRC-platformtechnologie (Governance, Performance, Risk & Compliance).

Deze praktijkgerichte samenwerking vormt een blauwdruk voor toekomstige projecten binnen overheid, zorg, financiële instellingen en gereguleerde markten.

Krachtige combinatie van technologie en advies

De gezamenlijke aanpak van Deloitte en Corporater is ontworpen om organisaties te helpen hun strategie en risicomanagement duurzaam te verankeren in hun dagelijkse processen. Belangrijk element in onze aanpak is de aandacht voor de inhoud, proces en gedrag.

Over Deloitte

Deloitte biedt toonaangevende audit-, consulting-, belasting- en adviesdiensten aan toonaangevende bedrijven en instellingen wereldwijd. In Nederland adviseert Deloitte financiële, publieke en private organisaties, met ruim 6.000 professionals verspreid over het land. Meer informatie: www.deloitte.nl

Over Corporater

Corporater is een internationale softwareleverancier gespecialiseerd in governance, performance, risk & compliance management. Het platform stelt organisaties in staat om strategische en operationele processen te verbinden en integraal te beheren. Corporater bedient klanten in meer dan 50 landen in verschillende sectoren. Meer informatie: www.corporater.com

