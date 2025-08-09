Lorenia Valles se perfila como la favorita de Morena en Sonora

Encuesta Gubernatura Sonora 2027 Encuesta Gubernatura Sonora 2027 Encuesta Gubernatura Sonora 2027

Encuesta de SRC para la gubernatura de Sonora 2027 muestra a Morena como líder. Conoce las preferencias por partido y los perfiles de los principales candidatos

HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, August 9, 2025 / EINPresswire.com / -- Un nuevo estudio de opinión pública realizado por la casa encuestadora Statistical Research Corporation (SRC) revela que Morena se consolida como la principal fuerza política en Sonora , con una significativa ventaja en la intención de voto rumbo a la elección para la gubernatura de 2027. La encuesta, levantada el 8 de agosto de 2025, también mide las preferencias al interior de los principales partidos, mostrando contiendas cerradas en Morena y el PRI, y claros liderazgos en el PAN.De acuerdo con la medición, si las elecciones fueran hoy, Morena obtendría el 42.3% de los votos. El Partido Acción Nacional (PAN) se posiciona en un segundo lugar con el 15.9% , seguido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con un 10.3%.Preferencias en las contiendas internas:Morena: La contienda por la candidatura es la más reñida. Lorenia Valles encabeza las preferencias con un 24.0% , seguida muy de cerca por Javier Lamarque con un 22.1%, lo que configura un empate técnico. Más atrás, Karla Córdova y Heriberto Aguilar también se encuentran en una disputa cerrada por el tercer lugar, con 13.2% y 13.1% respectivamente.PAN: Antonio Astiazarán muestra un liderazgo dominante, al registrar un 59.9% de apoyo para ser el candidato. En una lejana segunda posición se encuentra Lilly Téllez con el 17.7%.PRI: La carrera interna del PRI es competitiva. Rogelio Díaz Brown lidera con un 35.8% , mientras que Sylvana Beltrones le sigue de cerca con un 31.2% de las preferencias.Movimiento Ciudadano: Patricia Mercado es la aspirante más fuerte con un 39.9% del respaldo , seguida por Manuel Scott con un 27.3%.Datos Clave de la Encuesta:Intención de voto por partido:Morena: 42.3%PAN: 15.9%PRI: 10.3%MC: 7.9%PVEM: 2.2%PT: 1.4%Otro: 2.8%No sabe: 17.2%Metodología del EstudioLa encuesta se realizó mediante 1,000 entrevistas telefónicas automatizadas (robotcall) a personas mayores de 18 años residentes del estado de Sonora. El diseño muestral garantiza una cobertura representativa con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±3.8%. El levantamiento de datos se llevó a cabo el 8 de agosto de 2025.Acerca de Statistical Research Corporation (SRC)SRC Statistical Research Corporation S.A. de C.V. es una empresa dedicada a la investigación de opinión pública y mercados. El presente estudio fue solicitado, diseñado y patrocinado en su totalidad por la propia firma. La reproducción de este informe está autorizada siempre y cuando se cite la fuente.

