Hub Affiliations firma un hito histórico: 7 nominaciones en los Affiliate Leaders Awards 2025
NAPOLI, PA, ITALY, August 8, 2025 /EINPresswire.com/ -- Con gran entusiasmo anunciamos un logro sin precedentes para Hub Affiliations: la empresa ha sido seleccionada como finalista en siete categorías en los Affiliate Leaders Awards 2025, uno de los eventos internacionales más prestigiosos dedicados a la excelencia en el marketing de afiliación y en el sector del iGaming.
Un reconocimiento que llena de orgullo al fundador y CEO Francesco Maddalena, quien comenta: “Ser nominados en siete categorías no es solo un motivo de orgullo, es la confirmación de que lo que estamos construyendo día a día está marcando la diferencia. Estas nominaciones son mérito de nuestro equipo, de una visión compartida y de una cultura empresarial basada en la responsabilidad, la innovación y la confianza. Ahora le toca a la comunidad: invitamos a todos a apoyarnos con su voto”.
Gran satisfacción también para Anna Maria Baccaro, Content Manager de Hub Affiliations y candidata al título de Content Manager of the Year: “Esta nominación no es solo una gratificación personal, sino también un reconocimiento a todo un enfoque editorial construido con el tiempo: estratégico, consciente y conectado a las necesidades de nuestros socios. Contar el affiliate de forma clara, creativa y creíble es un reto que afrontamos cada día. Estar aquí, entre los mejores, significa que estamos en el camino correcto”.
La ceremonia se celebrará el 17 de septiembre de 2025 en el espectacular MEO Arena de Lisboa, con motivo del Affiliate Leaders Summit, un evento de tres días (del 16 al 18 de septiembre) que reunirá a los protagonistas globales del sector para celebrar la innovación, el liderazgo y el rendimiento. Organizado por SBC Events, el summit representa una cita clave en la agenda de la industria y culminará precisamente con la gala en la que se anunciarán los ganadores de cada categoría.
Siete nominaciones que cuentan una gran historia de crecimiento
Hub Affiliations ha sido finalista en siete categorías distintas, un resultado que refleja la solidez y versatilidad de su proyecto:
- Mejor Red de Afiliación (Best Affiliate Network)
- Mejor Empleador del Año en Afiliación (Affiliate Employer of the Year)
- Anna Maria Baccaro – Content Manager del Año
- Francesco Maddalena – Líder del Año
- Campaña de Afiliación del Año
- Fuente de Tráfico de Afiliación del Año
- Innovación en Producto de Afiliación
Cada nominación representa una parte de nuestra identidad: desde la calidad de los contenidos hasta la capacidad de innovar, desde el impacto de nuestras campañas hasta la fortaleza de nuestra cultura empresarial.
Affiliate Leaders Awards: un evento que celebra la excelencia del sector
Los Affiliate Leaders Awards nacen con el objetivo de premiar a los mejores actores del marketing de afiliación a nivel mundial. La ceremonia forma parte del prestigioso Affiliate Leaders Summit, que cada año acoge a cientos de operadores, redes, marcas y líderes del sector procedentes de todo el mundo.
El programa incluye paneles, conferencias, workshops, oportunidades de networking y, por supuesto, la gala en la que se revelarán los ganadores.
Y tras el entusiasmo generado por la edición 2024, los Affiliate Leaders Awards 2025 regresan a Lisboa con una gran novedad: el público será protagonista. El proceso de votación se desarrollará a través de una votación pública abierta, invitando a toda la comunidad del sector – afiliados, operadores, profesionales, expertos y apasionados – a participar activamente en la elección de los ganadores. Todas las candidaturas finalistas serán publicadas en el sitio web oficial del evento y promovidas a través de redes sociales, garantizando así la máxima visibilidad y transparencia. Cada persona podrá votar una vez por categoría, haciendo del proceso algo abierto, democrático y accesible. Una ocasión única para valorar a quienes, como nosotros, trabajan cada día por superar los límites del marketing de afiliación.
Un 2025 lleno de éxitos para Hub Affiliations
Las siete nominaciones en los Affiliate Leaders Awards se suman a una trayectoria de crecimiento constante y logros internacionales. En los últimos 12 meses, Hub Affiliations ha cosechado importantes premios y reconocimientos, entre los que destacan:
- Ganador como “Best Affiliate Sportsbook” en los SiGMA Africa Awards
- Seleccionado en la shortlist de los EGR Europe Awards
- Ganador del título “Rising Star” en los iGB Affiliate Awards 2025
- Un palmarés que confirma nuestra capacidad para competir al más alto nivel, en diversos mercados y con un enfoque innovador y estratégico.
Quiénes somos: Hub Affiliations
Hub Affiliations es una empresa líder en el mundo del marketing de afiliación y la publicidad digital, con un enfoque estratégico en los verticales de iGaming, entretenimiento y finanzas. Nuestra fortaleza reside en un enfoque full-service, que combina creatividad, rendimiento, tecnología y contenido. Cada proyecto nace con un objetivo claro: crear valor medible para nuestros socios, ofreciendo al mismo tiempo un entorno de trabajo dinámico, inclusivo y orientado al crecimiento.
