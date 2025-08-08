Hub Affiliations atinge um marco histórico: 7 nomeações nos Affiliate Leaders Awards 2025

EGR Italy Awards Francesco Maddalena Anna Maria Baccaro - Hub Affiliations- EGR Italy 2024 Francesco Maddalena, Anna Maria Baccaro e Charles Herisson

NAPOLI, PA, ITALY, August 8, 2025 / EINPresswire.com / -- É com enorme entusiasmo que anunciamos um feito sem precedentes para a Hub Affiliations : a empresa foi selecionada como finalista em nada menos do que sete categorias dos Affiliate Leaders Awards 2025 , um dos eventos internacionais mais prestigiados dedicados à excelência no marketing de afiliados e no setor do iGaming.Um reconhecimento que enche de orgulho o fundador e CEO, Francesco Maddalena, que comenta: “Ser nomeados em sete categorias não é apenas motivo de orgulho, é a confirmação de que aquilo que estamos a construir dia após dia está realmente a fazer a diferença. Estas nomeações são mérito da nossa equipa, de uma visão partilhada e de uma cultura empresarial baseada na responsabilidade, inovação e confiança. Agora é a vez da comunidade: convidamos todos a apoiarem-nos com o seu voto”.Grande satisfação também para Anna Maria Baccaro, Content Manager da Hub Affiliations e nomeada na categoria de Content Manager of the Year: “Esta nomeação não é apenas uma gratificação pessoal, mas um reconhecimento de toda uma abordagem editorial construída ao longo do tempo: estratégica, consciente e conectada às necessidades dos nossos parceiros. Comunicar o affiliate de forma clara, criativa e credível é um desafio que enfrentamos todos os dias. Estar aqui, entre os melhores, significa que estamos no caminho certo”.O evento terá lugar no dia 17 de setembro de 2025, no icónico MEO Arena de Lisboa, por ocasião do Affiliate Leaders Summit, um evento de três dias (de 16 a 18 de setembro) que reunirá os principais protagonistas globais do setor para celebrar a inovação, a liderança e o desempenho. Organizado pela SBC Events, o summit é um ponto de referência essencial para toda a indústria e culminará com a cerimónia de entrega dos prémios, onde serão revelados os vencedores de cada categoria.Sete nomeações que contam uma grande história de crescimentoA Hub Affiliations é finalista em sete categorias distintas — um feito que reflete a versatilidade e solidez do seu projeto:- Melhor Rede de Afiliados (Best Affiliate Network)- Melhor Empregador em Afiliados (Affiliate Employer of the Year)- Anna Maria Baccaro – Content Manager do Ano- Francesco Maddalena – Líder do Ano- Campanha de Afiliados do Ano- Fonte de Tráfego de Afiliados do Ano- Inovação em Produto de AfiliadosCada nomeação representa uma faceta da nossa identidade: desde a qualidade dos conteúdos até à capacidade de inovar, passando pelo impacto das campanhas e pela força da nossa cultura empresarial.Affiliate Leaders Awards: um evento que celebra a excelência do setorOs Affiliate Leaders Awards foram criados para reconhecer os principais atores do marketing de afiliados a nível global. A cerimónia de entrega dos prémios acontece no prestigiado Affiliate Leaders Summit, que todos os anos acolhe centenas de operadores, redes, marcas e líderes do setor provenientes de todo o mundo.O programa inclui painéis de discussão, conferências, workshops, oportunidades de networking e, naturalmente, a noite de gala onde serão anunciados os vencedores.E, na sequência do entusiasmo gerado pela edição de 2024, os Affiliate Leaders Awards 2025 regressam a Lisboa com uma grande novidade: o público será o protagonista. O processo de seleção passará diretamente pelas mãos da comunidade. Todos os membros do setor — afiliados, operadores, profissionais, especialistas e entusiastas — poderão participar numa votação pública aberta. As nomeações oficiais serão publicadas online e promovidas através das redes sociais, garantindo assim máxima visibilidade e transparência. Cada pessoa terá direito a um voto por categoria, tornando o processo participativo, democrático e acessível. Uma oportunidade única para valorizar quem, como nós, contribui diariamente para expandir os limites do marketing de afiliados.Um 2025 já repleto de conquistas para a Hub AffiliationsAs sete nomeações nos Affiliate Leaders Awards somam-se a um percurso de crescimento sólido e contínuo. Nos últimos 12 meses, a Hub Affiliations alcançou resultados notáveis também noutras frentes, entre os quais:- Vencedor como “Best Affiliate Sportsbook” nos SiGMA Africa Awards- Presença na shortlist dos EGR Europe Awards- Prémio “Rising Star” nos iGB Affiliate Awards 2025Um palmarés que comprova a nossa capacidade de competir ao mais alto nível, em diferentes mercados e com abordagens inovadoras.Quem somos: Hub AffiliationsA Hub Affiliations é uma empresa líder no setor do marketing de afiliados e da publicidade digital, com foco estratégico nos verticais de iGaming, entretenimento e finanças. A nossa força reside numa abordagem full-service, que combina criatividade, performance, tecnologia e conteúdo. Cada projeto nasce com um objetivo claro: criar valor mensurável para os nossos parceiros, oferecendo ao mesmo tempo um ambiente de trabalho dinâmico, inclusivo e orientado para o crescimento.

