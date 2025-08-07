ÖBB Infrastruktur AG setzt neuen Standard für automatisierte Kühlcontainerüberwachung am Terminal Wolfurt

Erstes vollautomatisches Reefer-Monitoringsystem Österreichs im Schienengüterverkehr stärkt Kühlkettensicherheit und nachhaltige Logistik in Wolfurt.

WOLFURT, AUSTRIA, August 7, 2025 / EINPresswire.com / -- Die ÖBB-Infrastruktur AG hat gemeinsam mit IDENTEC SOLUTIONS ein zukunftsweisendes Projekt für den temperaturgeführten Containerverkehr erfolgreich umgesetzt: Am Terminal Wolfurt wurde ein vollautomatisiertes Reefer Monitoring System in Betrieb genommen – ein bedeutender Schritt zur Stärkung der Schiene als nachhaltiger Verkehrsträger.Der Einsatz des innovativen Reefer Runner Systems ermöglicht eine durchgängige, digitale Kontrolle der Kühlransporte direkt vor Ort. Unsere neu errichtete Reefer-Anlage bietet Platz für 54 Kühlcontainer . Sie gewährleistet die Stromversorgung der Container und die drahtlose Übertragung sämtlicher Betriebs- und Temperaturdaten an das Reefer Runner Überwachungssystem. Diese Daten sind im Kontrollzentrum rund um die Uhr in Echtzeit einsehbar. Ein automatisches Alarmsystem meldet sofort jegliche Abweichung vom vorgegebenen Temperaturbereich, was ein schnelles Eingreifen ermöglicht und die lückenlose Sicherheit der Kühlkette garantiert.Robert Steger, Terminalleiter Wolfurt, ÖBB-Infrastruktur AG, Terminal Service Austria: „Mit diesem Angebot setzen wir einen neuen Standard für die Abwicklung von Kühltransporten auf der Schiene. Das Terminal Wolfurt nimmt damit eine Vorreiterrolle im Bereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit im alpenquerenden Gütertransport ein.“Die Einführung erfolgt schrittweise und wird laufend erweitert. Ziel ist es, Verladern aus Vorarlberg, der Schweiz und dem Liechtensteiner Raum eine umweltfreundliche Alternative zum Transport per Lkw über weiter entfernte Terminals in Deutschland zu bieten.Jordi Asensio, Produktmanager von Reefer Runner bei IDENTEC SOLUTIONS: „Das Terminal Wolfurt setzt als erstes Güterterminal Reefer Runner in Europa ein. Es ist ein Blue-Print für alle anderen Terminals in Europa, da die EU den Güterverkehr weg von der Straße auf die Schiene und die Schifffahrt verlagern möchte. Dort kann Reefer Runner glänzen – besonders, wenn bei Personalknappheit eine zuverlässige Überwachung gewährleistet sein muss.“Neben der Transitfunktion ermöglicht das System auch die temporäre Zwischenlagerung von Kühlcontainern ( refrigerated containers ) – etwa bei verschobener Warenannahme an Wochenenden – und erhöht damit die betriebliche Flexibilität für Verlader und Importeure. Der Einsatz des Reefer Runner Systems unterstützt die Verlagerung des Güterverkehrs auf nachhaltige Verkehrsträger, reduziert den CO₂-Fußabdruck und entlastet das überlastete Straßennetz.Der Güterterminal Wolfurt liegt nur wenige Kilometer von der Zentrale des Lustenauer Unternehmens entfernt. Dadurch lassen sich für Identec Solutions auch Innovationen leichter im Feld testen.Über das Terminal WolfurtDas Terminal Wolfurt ist ein bedeutendes Güterverkehrszentrum im Westen Österreichs, gelegen in Vorarlberg nahe der Grenzen zur Schweiz, Deutschland und Liechtenstein. Es wird von der ÖBB-Infrastruktur AG, Terminal Service Austria, betrieben und fungiert als multimodale Drehscheibe für den kombinierten Verkehr zwischen Schiene und Straße. Auf einer Fläche von rund 106.000 Quadratmetern verfügt das Terminal über moderne Portalkrananlagen, mehrere Gleise für den Umschlag von Containern sowie umfassende Lkw-Infrastruktur mit Abstellflächen und Zufahrten.Besonders hervorzuheben ist die strategische Lage im Rheintal, die das Terminal zu einem zentralen Exportknotenpunkt für Unternehmen aus Vorarlberg sowie dem angrenzenden schweizerischen und liechtensteinischen Raum macht. Es bestehen regelmäßige Zugverbindungen zu den wichtigsten Seehäfen Europas, darunter Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam und Koper.Im Jahr 2024 wurden am Terminal Wolfurt rund 192.500 TEU umgeschlagen. Ziel der ÖBB-Infrastruktur AG ist es die gesamte Terminalkapazität in den kommenden Jahren zu verdoppeln. Ein weiterer geplanter Schritt in diese Richtung ist die Installation eines dritten Portalkrans bis 2027.Mehr: https://infrastruktur.oebb.at/de/geschaeftspartner/gueterzentren-und-terminals/standorte/terminal-wolfurt Über Reefer RunnerReefer Runner ist ein hochmodernes Überwachungssystem, das entwickelt wurde, um den Umgang mit Kühlcontainern in Ihrem Terminal zu optimieren und effizient zu gestalten. Als integraler Bestandteil Ihrer Betriebsabläufe bietet es eine automatisierte Echtzeit-Überwachung jedes einzelnen Kühlcontainers – unabhängig von Marke oder Typ.Das System basiert auf einem robusten, drahtlosen Gerät, das Plug-and-Play-kompatibel ist, unter anderem mit dem Terminalbetriebssystem Navis N4. Reefer Runner erfordert keine Schulung und lässt sich problemlos an Ihre Expansionspläne anpassen.Mit einer Batterielaufzeit von bis zu 10 Jahren und einer Vielzahl von Vorteilen – darunter die Reduzierung von Schadenersatzforderungen, Arbeitszeit und Wartungskosten – ist Reefer Runner eine konkurrenzlose Lösung für die Kühlcontainerüberwachung. Weltweit wird es bereits in über 70 Containerterminals erfolgreich eingesetzt.Mehr: https://www.identecsolutions.com/de/reefer-runner-for-smart-terminals ÜBER IDENTEC SOLUTIONSBei IDENTEC SOLUTIONS entwickeln wir Ideen zur Verbesserung der Effizienz im industriellen Internet der Dinge. Unsere drahtlosen Lösungen sorgen für die Sicherheit der Menschen, ermöglichen eine bessere Teamarbeit, liefern wertvolle Erkenntnisse und vermeiden Verschwendung - selbst in rauen Umgebungen. Deshalb vertrauen die größten und produktivsten Häfen, Bergwerke, Energieversorger, Automobilzulieferer und Automobilhersteller der Welt darauf, dass wir sie dabei unterstützen, die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen besser zu nutzen.IDENTEC SOLUTIONS hat seinen Hauptsitz in Österreich und verfügt über regionale Niederlassungen in Australien, den USA, Norwegen und Deutschland sowie über Vertriebsmitarbeiter in Großbritannien.Mehr : www.identecsolutions.com

