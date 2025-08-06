COPEL - Copel registrou Ebitda Recorrente de R$ 1.335,0 milhões no 2T25, um crescimento de 4,2% frente ao 2T24

CURITIBA, PARANA, BRAZIL, August 6, 2025 / EINPresswire.com / -- A Copel registrou Ebitda Recorrente de R$ 1.335,0 milhões no 2T25, um crescimento de 4,2% frente aos R$ 1.281,0 milhões registrados no 2T24, refletindo o bom desempenho e a resiliência de nossos ativos e a eficiência operacional e comercial da Companhia. A Copel GeT e a Copel COM representaram aproximadamente 58,4% desse resultado, enquanto a Copel DIS representou 42,6%.Destacam-se no 2T25:(i) o Ebitda da Copel GeT, que cresceu 12,6% (+R$ 85,1 milhões) em relação ao 2T24, totalizando R$ 761,4 milhões, resultado, principalmente, dos seguintes fatores: i. acréscimo de R$ 45,4 milhões, decorrente de melhor resultado nas transações realizadas no mercado de curto prazo; ii. aumento de 17,2% na geração de energia eólica devido ao volume de vento acima da certificação, possibilitando um desvio menor, no valor de R$ 18,9 milhões (-45,8% em relação ao 2T24), apesar do maior curtailment entre períodos (12,1% vs. 7,6% no 2T24); iii. incremento na receita da disponibilidade de rede elétrica de R$ 16,9 milhões, explicado principalmente pela incorporação da transmissora Mata de Santa Genebra S.A. (MSG); e iv. Ebitda das operações descontinuadas, que foi de R$ 13,8 milhões negativos no 2T24, ausente no 2T25;(ii) o acréscimo de 98,0% (+R$ 8,4 milhões) no Ebitda da Elejor em relação ao 2T24, com efeito de maior energia vendida para contratos bilaterais e preços médios do balanço de energia 17,4% superior entre os períodos;(iii) o Ebitda da Copel DIS, que aumentou 0,6% (+R$ 3,1 milhões) em relação ao 2T24, principalmente em razão do reajuste tarifário de junho de 2024, com aumento médio de 2,7% nas Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), parcialmente compensado pela queda de 2,6% no mercado fio faturado, consequência, principalmente, do clima mais ameno, que impactou negativamente o consumo dos segmentos residencial e comercial, e pelo aumento de R$ 126,3 milhões (+33,1%) do custo com energia comprada para revenda, devido ao maior volume proveniente do sistema de compensação de Micro e Mini Geração Distribuída (MMGD); e(iv) a redução de 3,7% (-R$ 27,6 milhões) nos custos gerenciáveis (PMSO), influenciado, principalmente, pela saída de 1.436 empregados, em sua maioria por meio do Programa de Desligamento Voluntário (PDV) concluído em 2024, parcialmente compensado pela provisão pro rata, entre outubro e dezembro, do Acordo Coletivo 2024, com reajuste salarial de 4,09% (INPC acumulado 12 meses até setembro/2024) e pelo aumento de 9,7% em serviço de terceiros, essencialmente para manutenção do sistema elétrico na Copel DIS.Esse resultado foi parcialmente compensado pela diminuição de R$ 16,6 milhões (-47,5%) no Ebitda da Copel COM, em razão, basicamente, da menor margem de venda, em R$ 15,3 milhões, e do Ebitda das operações descontinuadas, de R$ 31,0 milhões, registradas na Copel (Holding) no 2T24 e ausentes no 2T25.A versão completa desse relatório está disponível no site da Companhia ri.copel.com Teleconferência: 07/08/2025 – Quinta-feiraPortuguês: 10h00 – Horário de BrasíliaSerá transmitida via internet(Tradução simultânea em inglês)Transmissão ao vivo no site ri.copel.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.