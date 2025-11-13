COPEL - Copel registrou Ebitda Recorrente de R$ 1.337,4, crescimento de 7,8% frente aos R$ 1.240,3 registrados no 3T24

CURITIBA, PARANA, BRAZIL, November 12, 2025 / EINPresswire.com / -- A Copel registrou Ebitda Recorrente de R$ 1.337,4 milhões no 3T25, um crescimento de 7,8% frente aos R$ 1.240,3 milhões registrados no 3T24. Esse resultado reflete a capacidade da companhia de gerar valor de forma consistente, apoiada na solidez de seus ativos e na execução eficiente de sua estratégia operacional e comercial. A Copel GeT e a Copel COM representaram aproximadamente 53,4% desse resultado, enquanto a Copel DIS representou 48,7%.Destacam-se no 3T25:(i) Ebitda da Copel GeT cresceu 11,0% (+R$ 71,3 milhões) em relação ao 3T24, totalizando R$ 721,1 milhões, resultado, principalmente, do acréscimo na receita por disponibilidade de rede elétrica, explicado, majoritariamente, pela incorporação da transmissora Mata de Santa Genebra S.A. - MSG e pelo aumento na receita com suprimento impulsionado pelos efeitos positivos do aproveitamento geração hidrelétrica na modulação com elevada volatilidade do PLD horário no submercado Sul. Este resultado foi parcialmente compensado pelo maior desvio de geração, resultado do incremento no curtailment, que passou de 23,4% no 3T24 para 34,4% no 3T25.(ii) o Ebitda da Copel DIS aumentou 7,2% (+R$ 43,6 milhões) em relação ao 3T24, principalmente em razão do crescimento de 1,7% do mercado fio faturado e do Reajuste Tarifário Anual - RTA de junho de 2025, com aumento médio de 6,4% nas Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição - TUSD.(iii) acréscimo de R$ 18,7 milhões no Ebitda da Elejor em relação ao 3T24, pelo efeito de maior energia vendida para contratos bilaterais e preços médios do balanço de energia 17,0% superior entre os períodos.Esse resultado foi parcialmente compensado pela diminuição de R$ 10,0 milhões no Ebitda da Copel COM, em razão, basicamente, da menor margem de venda, em R$ 7,3 milhões, e do Ebitda das operações descontinuadas, de R$ 20,2 milhões, registradas na Copel (Holding) no 3T24 e ausentes no 3T25.A versão completa desse relatório está disponível no site da Companhia ri.copel.com Teleconferência: 13/11/2025 – Quinta-feiraPortuguês: 10h00 – Horário de BrasíliaSerá transmitida via internet(Tradução simultânea em inglês)Transmissão ao vivo no site ri.copel.com

