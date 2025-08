Fluenta Conclui a Primeira Instalação da Configuração Bias90 FlarePhase na Planta de Tratamento de Gás com Amine Pelican

DESOTO PARISH, LA, UNITED STATES, August 6, 2025 / EINPresswire.com / -- DeSoto Parish, Louisiana (4 de Agosto de 2025) – A Fluenta, líder global em tecnologia de medição de gases de flare, concluiu com sucesso a primeira instalação de sua configuração Bias-90 FlarePhase na planta de tratamento de aminas Pelican, localizada em DeSoto Parish, Louisiana. Essa solução inovadora foi projetada para enfrentar os desafios extremos de medição de gases de flare com concentrações de dióxido de carbono (CO₂) de 90% ou mais.Essa instalação representa um avanço significativo na solução de um dos desafios mais complexos no monitoramento de emissões. A medição ultrassônica oferece vantagens notáveis para a medição de gases de fluxo rápidos e composição variável devido à maior faixa dinâmica (turndown ratio) e à independência de sua precisão em relação à composição exata do gás. No entanto, quando o CO₂ está presente em concentrações superiores a 30%, apresenta desafios específicos, e outros sistemas ultrassônicos frequentemente falham rapidamente. A configuração Bias-90 FlarePhase da Fluenta oferece uma nova abordagem para superar esses desafios.A Configuração Bias-90: Ampliando o Desempenho do FlarePhaseA tecnologia FlarePhase da Fluenta utiliza processamento avançado de sinais para oferecer precisão de medição líder do setor, mesmo em condições operacionais adversas. A configuração Bias-90 FlarePhase aprimora esse desempenho ao posicionar as cabeças dos transdutores em um ângulo de 90 graus e mantê-las a uma distância fixa. Este design reduz os efeitos de atenuação causados pela densidade molecular e estrutura do CO₂, garantindo que os sinais permaneçam fortes e mensuráveis em fluxos de gás com níveis extremos de CO₂.Testes rigorosos realizados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) no Brasil validaram as capacidades do sistema FlarePhase da Fluenta, provando sua precisão e resiliência em condições reais com altas concentrações de CO₂. Agora, pela primeira vez, a Fluenta também demonstrou esta abordagem na configuração Bias-90 FlarePhase. Esta inovação permite que operadores realizem monitoramento de emissões confiável e em conformidade com regulamentos, onde sistemas ultrassônicos tradicionais falham.“Essa primeira instalação da configuração Bias-90 na planta Pelican é um divisor de águas,” afirmou Julian Dudley-Smith, Diretor Geral da Fluenta. “Ela demonstra a versatilidade e inovação da tecnologia FlarePhase ao resolver desafios complexos de medição. A configuração Bias-90 FlarePhase permite a coleta precisa de dados sob condições que anteriormente eram consideradas extremas demais para sistemas de medição ultrassônicos.”A Instalação na Planta Pelican: Um Marco para Medição em Altas Concentrações de CO₂A instalação oferece diversos benefícios críticos para a planta de tratamento de gás Pelican:• Conformidade Regulatória: O sistema Bias-90 garante medições precisas de emissões de CO₂, permitindo que a planta atenda aos rigorosos requisitos de relatórios da EPA e das regulamentações estaduais.• Maior Eficiência Operacional: Dados precisos de gases de flare suportam melhores decisões operacionais, reduzindo desperdícios e otimizando o desempenho.• Desempenho Confiável: A resiliência do sistema a altos níveis de CO₂ garante operação consistente, mesmo em condições desafiadoras.Impulsionando a Inovação para Aplicações em Altas Concentrações de CO₂• A missão da Fluenta é capacitar os setores de energia e indústrias pesadas com soluções de medição precisas e confiáveis que promovam conformidade regulatória e sustentabilidade. A configuração Bias-90 FlarePhase exemplifica esse compromisso, abordando uma necessidade crítica para operadores que atuam em ambientes com altas concentrações de CO₂.• “Essa instalação é mais do que um marco para a Fluenta – é um avanço para toda a indústria,” afirmou Dudley-Smith. “O projeto Pelican demonstra como a tecnologia de ponta pode transformar práticas operacionais, ajudando os operadores a alcançarem conformidade e eficiência nas condições mais difíceis.”Notas aos EditoresSobre a FluentaHá mais de 30 anos, a Fluenta está na vanguarda da tecnologia de medição de gases de flare, oferecendo soluções inovadoras que ajudam os setores de energia e indústrias pesadas a reduzir emissões, atender a padrões regulatórios e promover a sustentabilidade. A tecnologia da empresa combina precisão, confiabilidade e um profundo entendimento das necessidades do setor para enfrentar até os desafios mais complexos de medição.• Para saber mais sobre o FlarePhase e a configuração Bias-90, visite a página High CO₂ Solutions da Fluenta.

