Hub Affiliations obtiene la prestigiosa Certificación ISO 9001:2015: Calidad e Innovación para los Servicios Digitales

NAPOLI, ITALY, August 6, 2025 / EINPresswire.com / -- Hub Affiliations , líder internacional en servicios de marketing de afiliación y monetización digital, anuncia con orgullo la obtención de la Certificación ISO 9001:2015, otorgada el 4 de agosto de 2025 por un organismo certificador independiente. Este importante reconocimiento confirma el firme compromiso de la empresa con la excelencia en la calidad y en la gestión de servicios digitales como el marketing digital, las campañas publicitarias en línea y las actividades formativas en los ámbitos del web marketing, la comunicación y la venta online.El sistema de gestión de calidad de Hub Affiliations superó con éxito una auditoría exhaustiva basada en los estrictos parámetros establecidos por la normativa internacional ISO 9001:2015. La auditoría confirmó que la empresa ha implementado un sistema de gestión sólido, documentado y plenamente conforme con los requisitos normativos, centrado en el liderazgo, la planificación estratégica, la gestión de los recursos humanos, la comunicación eficaz, la satisfacción del cliente y la mejora continua.Francesco Maddalena, CEO y fundador de Hub Affiliations, expresó su gran satisfacción declarando: "La certificación ISO 9001:2015 es un logro significativo que demuestra nuestra dedicación constante a la calidad total. Este resultado refleja no solo la solidez de nuestros procesos internos, sino también nuestra capacidad de innovar continuamente para responder a las expectativas de nuestros clientes y socios internacionales. Para Hub Affiliations, la calidad se ha convertido en el método operativo con el que alcanzar la excelencia y sostener nuestro crecimiento global".La importancia de la certificación ISO 9001:2015 para los socios internacionales reside en la garantía de estándares operativos elevados y uniformes, lo que facilita colaboraciones estratégicas basadas en la transparencia, la fiabilidad y la mejora continua. La certificación refuerza aún más la reputación internacional de Hub Affiliations, consolidando relaciones comerciales y abriendo nuevas oportunidades de desarrollo en mercados globales cada vez más exigentes y competitivos.Durante el proceso de certificación, se prestó especial atención a la formación continua y a la cualificación del personal, garantizando así un equipo altamente capacitado, capaz de gestionar con profesionalismo y eficacia cualquier necesidad de los clientes. La auditoría también verificó la eficacia de los procesos internos, la satisfacción del cliente, la gestión documental y la evaluación de riesgos y oportunidades, certificando el pleno cumplimiento de Hub Affiliations con los estándares establecidos.La certificación ISO 9001:2015 representa, por tanto, no solo un reconocimiento al trabajo realizado en el pasado, sino sobre todo un punto de partida hacia objetivos aún más ambiciosos. Hub Affiliations se compromete a continuar por el camino de la calidad, apostando por la excelencia constante y consolidando su papel como socio estratégico en el panorama internacional de los servicios digitales.Hub Affiliations, líder en el sector del marketing de afiliaciónHub Affiliations es una empresa innovadora nacida con el objetivo de revolucionar el mundo del marketing digital a través de la afiliación. Especializada en el desarrollo de estrategias de monetización online, formación y campañas publicitarias digitales, Hub Affiliations se dirige a creadores, emprendedores digitales y empresas que desean crecer de manera sostenible y escalable. Gracias a un enfoque basado en datos, eficiencia operativa y soporte continuo, se ha consolidado como un referente en el panorama del marketing de afiliación en Italia.📞 Contatti stampa:Ufficio Comunicazione – Hub AffiliationsEmail: marco.torretta@hubaffiliations.comTel: 3339987625Sito: https://hubaffiliations.com/

