Hub Affiliations ottiene la Certificazione ISO 9001:2015 per la Qualità dei suoi Servizi Digitali

NAPOLI, PA, ITALY, August 6, 2025 / EINPresswire.com / -- Hub Affiliations , leader internazionale nei servizi di affiliate marketing e monetizzazione digitale, annuncia con orgoglio l’ottenimento della Certificazione ISO 9001:2015, rilasciata il 4 agosto 2025 da un ente indipendente di certificazione. Questo importante riconoscimento testimonia il rigoroso impegno dell’azienda nel garantire standard eccellenti nella qualità e nella gestione di servizi digitali quali marketing digitale, campagne pubblicitarie online e attività formative nei settori del web marketing, della comunicazione e della vendita online.Il sistema di gestione della qualità di Hub Affiliations ha superato con successo un audit approfondito basato sui parametri rigorosi previsti dalla normativa internazionale ISO 9001:2015. L’audit ha confermato che l’azienda ha implementato un sistema gestionale robusto, documentato e perfettamente conforme ai requisiti normativi, focalizzandosi su leadership, pianificazione strategica, gestione delle risorse umane, comunicazione efficace, soddisfazione del cliente e miglioramento continuo.Francesco Maddalena, CEO e fondatore di Hub Affiliations, ha espresso grande soddisfazione dichiarando: "La certificazione ISO 9001:2015 è un traguardo significativo che dimostra la nostra dedizione costante alla qualità totale. Questo risultato riflette non solo la solidità dei nostri processi interni, ma anche la nostra capacità di innovare costantemente per rispondere alle aspettative dei nostri clienti e partner internazionali. Per Hub Affiliations, la qualità è diventata il metodo operativo attraverso cui raggiungere l'eccellenza e sostenere la crescita globale".L'importanza della certificazione ISO 9001:2015 per i partner internazionali risiede nella garanzia di standard operativi elevati e uniformi, facilitando così collaborazioni strategiche fondate su trasparenza, affidabilità e miglioramento continuo. La certificazione incrementa ulteriormente la reputazione internazionale di Hub Affiliations, consolidando relazioni commerciali e creando nuove opportunità di sviluppo su mercati globali sempre più esigenti e competitivi.Durante il processo di certificazione, particolare attenzione è stata rivolta alla formazione continua e alla qualificazione del personale, garantendo così un team altamente preparato, capace di gestire con professionalità ed efficacia ogni esigenza dei clienti. L’audit ha inoltre verificato l’efficacia dei processi interni, la soddisfazione dei clienti, la gestione documentale e la valutazione dei rischi e opportunità, certificando la piena conformità di Hub Affiliations agli standard previsti.La certificazione ISO 9001:2015 rappresenta dunque non solo un riconoscimento del passato operato dell’azienda, ma soprattutto un punto di partenza verso obiettivi ancora più ambiziosi. Hub Affiliations si impegna a proseguire sulla strada della qualità, puntando all'eccellenza continua e al consolidamento del proprio ruolo di partner strategico nel panorama internazionale dei servizi digitali.Hub Affiliation, leader nel settore dell’affiliate marketingHub Affiliations è una realtà innovativa nata con l’obiettivo di rivoluzionare il mondo del marketing digitale attraverso l’affiliazione. Specializzata nello sviluppo di strategie di monetizzazione online, formazione e campagne pubblicitarie digitali, Hub Affiliations si rivolge a creator, imprenditori digitali e aziende che desiderano crescere in modo sostenibile e scalabile. Grazie a un approccio orientato ai dati, all’efficienza operativa e al supporto continuo, rappresenta oggi un punto di riferimento nel panorama dell’affiliate marketing in Italia.📞 Contatti stampa:Ufficio Comunicazione – Hub AffiliationsEmail: marco.torretta@hubaffiliations.comTel: 3339987625Sito: https://hubaffiliations.com/

