Students from Serbia travel to China for professional training

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Владе Републике Србије саопштило је данас да су припадници Инспектората за рад, приликом ванредних надзора у области радних односа у Нишу, утврдили да је од 176 затечених лица на раду, њих 64 ангажовано "на црно". У саопштењу се наводи да су надзори спроведени код 114 привредних субјеката који се баве различитим делатностима, као што су трговина, угоститељство, фризерске и козметичке услуге. Инспектори су донели 25 решења са налозима за отклањање неправилности којима је послодавцима наложено да заснују радни однос са непријављеним радницима. Инспектори рада су поднели седам захтева за покретање прекршајног поступка, а због утврђених прекршаја за које је предвиђена новчана казна у фиксном износу (100.000 и 50.000 динара), издали су девет налога. Инспектори су открили и четири нерегистрована субјекта која су се бавила трговином и пружањем фризерских услуга, и одмах донели решења којима су нерегистрованим субјектима наложили да без одлагања покрену поступак за упис у одговарајући регистар, и забранили им обављање делатности или активности до испуњења за то прописаних услова. С обзиром на то да након ванредних инспекцијских надзора, са највећим бројем откривених радника "на црно" послодавци одмах закључују уговор о раду и пријављују их на обавезно социјално осигурање, Инспекторат за рад ће наставити са организовањем ових надзора, додаје се у саопштењу.

