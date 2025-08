Zero Click Search - GenSEO - ChoozMo inc.

AI時代的品牌搜尋策略,集仕多推出「零點擊搜尋服務」

TAIPEI, TAIWAN, August 6, 2025 / EINPresswire.com / -- 隨著AI的快速發展與普及,使用者的搜尋行為也正在改變。 集仕多 公司創辦人梁哲瑋指出,過去人們習慣在搜尋引擎中輸入關鍵字,再從多個連結中尋找答案;如今,越來越多使用者傾向直接向AI助理提出完整問題,並期待獲得即時、精準且整理過的回覆。根據Google研究指出,25.6%電腦使用者以及 17.3% 的手機使用者是「 零點擊搜尋 」,也就是從搜尋引擎的AI Overview或是從新興的 AI 搜尋引擎(如 ChatGPT、Perplexity、Gemini 等)獲取答案,但不點擊搜尋結果。這種從「找資訊」轉變為「要答案」的搜尋模式,使得品牌若無法成為AI回答的一部分,就容易在使用者決策過程中缺席。因此,企業需要重新思考內容布局策略,讓品牌資訊能被AI有效抓取與引用,以因應搜尋行為的新時代。集仕多公司推出「 零點擊搜尋服務 」,以生成式AI技術,達成搜尋引擎優化(Search Engine Optimization),此技術稱為生成式SEO,GenSEO:善用大型語言模型,助品牌於傳統與AI搜尋引擎雙軌曝光。搜尋行為正迅速從「點擊導向」邁向「答案導向」。集仕多公司洞察這股趨勢,運用大型語言模型(LLM)技術,推出「零點擊搜尋服務」,幫助企業品牌在傳統搜尋引擎以及 AI 搜尋引擎獲得最佳排名。所謂「零點擊搜尋」,指的是用戶在搜尋後不再點擊連結,而是直接從搜尋結果頁面或AI回應中獲得所需答案。這代表品牌若無法成為這些「直接答案」的一部分,就會在競爭中逐漸邊緣化。集仕多公司整合內容優化技術、知識圖譜建構以及大型語言模型生成能力,為客戶打造具AI可讀性與語意脈絡的品牌資料,讓品牌資訊有機會成為AI回應內容的一環。此項服務包含了,AI導向內容建置:依據品牌關鍵詞與熱門問題,產出符合LLM語意邏輯的內容。知識結構優化:將品牌資訊結構化,使其更容易被搜尋引擎與AI模型讀取。AI SEO策略整合:同時兼顧傳統SEO規則與AI模型訓練偏好,實現雙引擎曝光。監測與優化回饋:持續追蹤品牌在AI搜尋結果中的曝光情形,並進行策略微調。透過集仕多的「零點擊搜尋服務」,企業不僅能夠在傳統搜尋中維持排名優勢,更能搶先佔領AI搜尋的新流量入口,成為用戶第一眼就看到的「答案提供者」。集仕多創辦人梁哲瑋表示,如何用大型語言模型促成零點擊搜尋服務? 建立AI友善的品牌知識內容,使用LLM生成高品質、語意完整的品牌介紹、問答內容。模擬使用者常問問題(FAQs),用自然語言回答。 訓練或微調模型加入品牌語料, 佈局AI可索引的外部內容來源。發佈品牌內容至有高可信度與高AI引用率的平台(如 Wikipedia、知乎、技術論壇、新聞媒體等),增加被 AI 選為「權威資料來源」的機會。另外,設計LLM提示工程(Prompt Engineering)模擬目標用戶如何提問,設計 prompt 與回覆內容。

