集仕多公司推出「影音詐騙偵測服務」辨識與鑑定深偽影片威脅
集仕多公司推出「影音詐騙偵測服務」辨識與鑑定深偽影片威脅TAIPEI, TAIWAN, August 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- 面對日益嚴重的深偽（Deepfake）詐騙風險，AI技術公司集仕多股份有限公司宣布正式推出「影音詐騙偵測服務」，該服務運用大型語言模型（Large Language Models, LLMs）技術，具備自動分析影片語意、語音與視覺內容的能力，可有效辨識冒充名人、企業高層或親友的偽造影片，防止詐騙行為發生。以及「AI深偽影片鑑定服務」，運用先進的人工智慧技術，協助企業與政府機構辨識偽造影片，提升資訊真實性與防詐能力。
深偽影片技術近年來大量被應用於詐騙、虛假宣傳與資訊操控，傳統辨識方法難以即時應對。集仕多開發的影音偵測系統，能整合語音轉文字（ASR）、語意理解、多模態分析等功能，針對影片中的人物語調、話術邏輯、表情動作與嘴型同步程度進行交叉比對，辨識是否為AI合成內容。
「我們希望透過AI模型提供更智慧、更即時的影音鑑識能力，保護企業與用戶免於新型態詐騙的侵害，」集仕多公司負責人表示。「這項服務將成為金融、媒體、政府機構在內部審查流程中的重要一環。」該服務結合語音識別、圖像分析與語意理解等AI模組，可針對影片中的人臉表情、嘴型同步、聲音特徵與語句邏輯進行多維度比對，判斷影片內容是否遭到AI合成或偽造。無論是冒充名人、企業高層，或是製造虛假聲明的影片，都能透過此系統進行鑑定。
集仕多公司多年深耕生成式AI技術與AI虛擬主播系統，此次推出的偵測方案，也結合過往在語音合成、影像生成與自然語言處理的經驗，打造一套可靈活部署於企業內部、雲端服務或即時通訊應用的反詐騙解決方案。該服務同時可整合政府資料庫與第三方黑名單（如公部門反詐騙平台），進行帳號、電話、網址等交叉驗證，提升詐騙偵測的精準度與覆蓋範圍。目前，影音詐騙偵測服務已開放企業試用。
集仕多為台灣生成式AI領域的重要技術供應商，擅長將語音合成、虛擬人物、語意分析與AI問答模組應用於商業與政府場域。旗下服務包括AI虛擬主播、生成式SEO (GenSEO)服務、智慧客服系統、AI反詐騙模組等，持續協助客戶在數位轉型過程中提升效率與安全。
