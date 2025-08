El sistema de compensaciones de emisiones del estado de Querétaro reconoce el proyecto de carbono en suelos de Boomitra

Boomitra Logo Querétaro Logo Ganaderos del norte de México evalúan el rebrote del pasto como parte de la iniciativa de pastoreo regenerativo de Boomitra.

Querétaro firma convenio con Boomitra para expandir la ganadería sostenible, el monitoreo de carbono y la resiliencia climática en comunidades rurales

El liderazgo de Querétaro muestra lo que es posible cuando las políticas climáticas y los mercados de carbono se alinean para beneficiar a las comunidades rurales.” — Aadith Moorthy, fundador y director general de Boomitra

SAN MATEO, CA, UNITED STATES, August 6, 2025 / EINPresswire.com / -- Boomitra , desarrollador líder de proyectos de carbono en suelos, anunció que su Proyecto de Restauración de Pastizales del Norte de México ha sido formalmente integrado al Sistema Estatal de Compensación de Emisiones del Gobierno de Querétaro . Este hito marca la primera vez que un proyecto de carbono en suelos registrado en Verra es reconocido bajo el programa estatal de Querétaro, lo que fortalece su credibilidad como instrumento de cumplimiento y abre nuevas vías para soluciones basadas en la naturaleza dentro de marcos regulados de carbono en México.El proyecto fue aprobado como parte de la tercera convocatoria pública estatal para iniciativas de compensación de emisiones y se le asignó el número de registro SEDESU-RPC-070. Cumple con todos los criterios establecidos en los Lineamientos para la Obtención del Sello de Emisiones Bajas en Carbono y el Marco del Sistema de Compensación de Emisiones del estado.“Querétaro está demostrando cómo los gobiernos subnacionales pueden liderar en acción climática mientras generan valor económico rural,” señaló el Dr. Cliserio González, Director de Boomitra para América Latina. “Este reconocimiento valida la calidad e impacto de nuestro trabajo y establece un modelo de integración entre financiamiento climático y políticas públicas sólidas.”“El liderazgo de Querétaro muestra lo que es posible cuando las políticas climáticas y los mercados de carbono se alinean para beneficiar a las comunidades rurales,” dijo Aadith Moorthy, fundador y director general de Boomitra. “Estamos orgullosos de formar parte de un sistema que une liderazgo en políticas públicas, rigor científico y beneficios económicos reales para los custodios de la tierra. Este es el tipo de mercado de carbono que debe escalar y perdurar.”Como parte de una estrategia más amplia para fortalecer la colaboración a largo plazo, Boomitra también firmó un Memorando de Entendimiento con el Gobierno de Querétaro a través de la SEDESU encabezada por el Ing. Marco Antonio del Prete Tercero. Aunque independiente del registro formal del proyecto, este acuerdo establece el compromiso conjunto de promover la ganadería sostenible, mejorar el monitoreo de carbono, apoyar el desarrollo de políticas públicas y ampliar las capacidades locales en beneficio de los productores del estado.Resumen del Proyecto: Iniciativa de Restauración de Pastizales del Norte de México de BoomitraEl proyecto incluido en el registro de Querétaro forma parte de la Iniciativa de Pastizales del Norte de México de Boomitra—una de las iniciativas de remoción de carbono en suelos más grandes del mundo. Cubre más de 1.6 millones de hectáreas en los desiertos de Chihuahua y Sonora, y apoya a 139 ganaderos en colaboración con nueve socios locales, para restaurar tierras degradadas mediante prácticas de pastoreo regenerativo.Registrado bajo Verra, el proyecto es el primero en el mundo en utilizar sensores remotos impulsados por inteligencia artificial para medir el carbono en suelos, lo que reduce los costos de monitoreo y garantiza que una mayor proporción del financiamiento climático llegue directamente a los ganaderos.Boomitra estima que el proyecto eliminará más de 25 millones de toneladas de CO₂ en los próximos 20 años, al tiempo que fortalece la biodiversidad, mejora la salud del suelo y genera beneficios climáticos y económicos duraderos para las comunidades rurales.

